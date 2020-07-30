В ПАО «ОДК-Сатурн» подвели итоги конкурса на соискание премии в области программно-проектного управления

30.07.2020, 11:35, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) подведены итоги ежегодного конкурса на соискание премии в области программно-проектного управления.

Для обеспечения конкурентоспособности компании необходимо быстро меняться в зависимости от внешних условий и стоящих задач в рамках выбранной корпоративной стратегии. Проектная деятельность – это общепризнанный эффективный инструмент для реализации изменений. Важно, чтобы проекты осуществлялись в рамках долгосрочных программ, в том числе давали синергетический эффект для достижения бизнес-целей компании и Объединенной двигателестроительной корпорации в целом.

Регулярное проведение конкурса нацелено на внедрение и закрепление программно-проектных принципов и подходов в деятельности всех подразделений ПАО «ОДК-Сатурн». Задача конкурса – определить и зафиксировать лучшие практики компании, стандартизировать и дать возможность применять в других проектах. Выявить успешных лидеров изменений, которые активно добиваются поставленных целей.

Применение программно-проектных принципов – это не только достижение конкретного, полезного для предприятия результата, но и сплочение коллектива, умение работать группами из представителей различных подразделений предприятия.

По результатам конкурсной кампании 2020 года в ПАО «ОДК-Сатурн» определены победители по пяти номинациям: «Проект года», «Проектная команда года», «Старт года», «Лучший молодой руководитель проекта», «Лучший проектный менеджер».

В номинации «Проект года»:

– первое место присуждено проекту «Формализация бизнес-процессов по формированию и управлению бюджетом производственного подразделения, подчиненного директору производства», руководитель проекта – Лузина Лариса Анатольевна, руководитель проекта по развитию аутсорсинга;

– второе место присуждено проекту «Ввод в эксплуатацию ангарного стенда газотурбоэлектрогенератора СГТГ-8 для морских судов и прибрежных объектов», руководитель проекта – Александров Александр Васильевич, заместитель генерального конструктора по испытаниям;

– третье место присуждено проекту «Повышение эффективности системы организации, контроля и проведения практики студентов колледжей в структурных подразделениях ПАО «ОДК-Сатурн», руководитель проекта – Румянцева Елена Геннадьевна, начальник группы управления проектами обучения руководителей и специалистов учебного центра.

В номинации «Проектная команда года» победителем признана команда проекта «Актуализация справочника контролера», руководитель проекта – Сменцарева Татьяна Александровна, начальник БТК цеха № 4.

В номинации «Старт года»:

– первое место присуждено проекту «Повышение эффективности подготовки учеников по рабочим профессиям в подразделениях ПАО «ОДК-Сатурн», руководитель проекта – Шаброва Марина Анатольевна, специалист группы управления проектами обучения руководителей и специалистов учебного центра;

– второе место присуждено проекту «Сокращение сроков разработки и внедрения технологических процессов в цехе № 712», руководитель проекта – Булганова Ольга Михайловна, инженер-технолог первой категории цеха № 712;

– третье место присуждено проекту «Повышение эффективности процесса подбора деталей по заданным параметрам при разработке КД», руководитель проекта – Корзинина Евгения Львовна, инженер-конструктор первой категории конструкторского отдела серийного сопровождения производства.

В номинации «Лучший молодой руководитель проекта» победителем признан руководитель проекта Воропанов Олег Александрович, инженер первой категории отдела управления знаниями и НИОКР.

В номинации «Лучший проектный менеджер» победителем признана Лузина Лариса Анатольевна, руководитель проекта по развитию аутсорсинга.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»