В Рыбинске построили ясли

23.07.2020, 14:13, Новости

Теги: Бюджет, Образование, Строительство

На полтора месяца раньше срока сданы в эксплуатацию ясли на улице Крестовой, 122а, в Рыбинске. Работы проведены в рамках национального проекта «Демография».

– Строительство началось меньше года назад, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – И все время работы шли с опережением графика. Спасибо подрядной организации за добросовестный труд. Каждое новое дошкольное учреждение – это вклад в улучшение демографической ситуации в регионе, повышение социального благополучия его жителей. Будем делать все, чтобы эта работа спорилась.

Отдельно стоящее здание яслей располагается на территории существующего детского сада. Оно рассчитано на 40 малышей: две группы, по 20 детей в каждой.

Все строительные работы завершены, проведено благоустройство прогулочных площадок, установлены веранды. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в настоящее время идет процесс лицензирования.

В одноэтажном корпусе предусмотрены игровые, туалетные, комнаты для кормления, спортивно-музыкальный зал. Медицинский блок обеспечен специальным оборудованием для малышей и детей раннего возраста. Из каждой групповой ячейки – два рассредоточенных эвакуационных выхода.

Сейчас в Рыбинске продолжается строительство четырех дошкольных образовательных учреждений. Это трое яслей, на 40 мест каждые, по нацпроекту «Демография» – на улицах 50 лет ВЛКСМ, Лизы Чайкиной и Куйбышева – и детский сад на 240 мест на улице Новоселов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

– Рыбинск является лидером по числу возводимых в настоящее время дошкольных учреждений: сейчас здесь строят четверо яслей и один детский сад, – рассказал и. о. директора департамента строительства правительства региона Виктор Жучков. – Появление таких важных соцобъектов дает импульс развитию микрорайонов.

​Всего в области ведется строительство девяти дошкольных образовательных учреждений: еще трех – в Ярославле и по одному в Пошехонье и Ярославском районе.