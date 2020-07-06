В Рыбинске приступили к строительству еще одного ясельного корпуса
 

В Рыбинске приступили к строительству еще одного ясельного корпуса

06.07.2020, 17:31, Новости
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В Рыбинске в рамках реализации нацпроекта «Демография» началось строительство ясельного корпуса на улице Куйбышева. Он рассчитан на две группы малышей по 20 человек.

Эти ясли станут пятыми на территории Рыбинска. Один объект – ясельный корпус на улице Солнечной – уже работает, еще четыре находятся на разной стадии строительства.

На площадке на ул. Куйбышева работы на первом этапе. Оформлена строительная площадка, и выполнен нулевой цикл. Уже видна конфигурация здания.

Сегодня ход работ проинспектировал глава города Рыбинска Денис Добряков.

– Основные работы нужно провести до зимы. Это закрыть профиль, возвести стены, кровлю, установить окна, подвести коммуникации. И далее спокойно выполнять отделочные работы. У нас получилась пауза в работе всего дошкольного учреждения при переходе из ремонта одного объекта в строительство другого, но это стоит того, потому что мы получаем единый комплекс подготовки «ясли – детский сад», – пояснил после осмотра стройплощадки глава города.

В Зачеремушном микрорайоне есть потребность в местах в дошкольных учреждениях. К моменту ввода объекта в эксплуатацию очередь составит около 200 детей в возрасте до 3-х лет. Ожидается, что наполняемость учреждения будет 100 процентов, отметили в пресс-службе администрации города.



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