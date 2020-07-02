Мухтар Аблязов не превзошел Берни Мэдоффа: бельгийские СМИ вспомнили о крупнейших банковских аферах в истории

02.07.2020, 10:31, В мире

Теги: Бизнес, Политика

Мухтар Аблязов, беглый казахстанский экс-чиновник и банкир – широко известная фигура в Европе. У него нет какого-то определенного таланта. Мухтар Аблязов – противоречивый персонаж, стоящий за пятым по величине банковским мошенничеством в современной истории. Еще интересней, что ему удалось убедить Францию в том, что он – своего рода благородный разбойник, который крал во имя демократии, иронизируют журналисты Брюссель Пост . Разве это не прелестно?

Мухтар Аблязов бесспорно отстает от признанного лидера мировой гонки финансовых мошенников – Берни Мэдоффа. Тому удалось украсть 65 миллиардов долларов. Но Мухтар Аблязов однозначно лидирует в конечном результате: он свободен, живет во Франции и наслаждается всеми благами цивилизации, которые можно купить за деньги. В какой-то степени он даже уважаемый член общества. Аблязов публикует мемуары и проникновенные статьи о демократии, ведет популярный видеодневник, финансирует общественные организации. Бедный Берни может только позавидовать – Мэдофф сидит пожизненно.

Но так было не всегда… Если быть точным, Мухтар Аблязов тоже осужден на пожизненный тюремный срок в Казахстане. Впрочем, суд проходил в его отсутствие, а Мухтару Кабуловичу удалось бежать и получить политическое убежище в Великобритании. Это казалось удобным – у него как раз была шикарная недвижимость в этой стране. Дела однако пошли не так хорошо, как ожидалось. Его оштрафовали за попытку скрыть свои богатства перед английским судом. Беглый олигарх потерял право убежища и убежал из страны. Ордер на его арест дожидается Мухтара Аблязова, недавно его снова обновили.

Франция арестовала Мухтара Аблязова и суд постановил выдать его. Однако аппеляция в суд высшей инстанции помогла ему опротестовать это решение как политически мотивированное. Принятие этого решения сопровождалось беспрецедентным давлением на суд со стороны правозащитных организаций. Просидев три года во французской тюрьме он вышел на свободу – и получил политическое убежище уже во Франции.

Тем временем Казахстан и банк BTA без устали преследовали его активы за рубежом. Бесконечные судебные дела и вовлеченность в темные финансы оффшорных зон подорвали имидж изгнанника. Этот имидж настолько испорчен, что уже не помогут никакие кукольные правозащитные организации, созданные специально для его отбеливания. Казахстан постоянно давит на то, что Мухтар Аблязов должен быть экстрадирован. И Россия тоже давит, и Украина, и даже Британия. Мухтар Аблязов становится дорогим гостем для Франции, связанной с Казахстаном крупными торговыми отношениями в области урана и нефти. Рано или поздно постой Мухтара закончится и он получит предписание о выселении.

Мы очень советуем выбрать Бельгию следующей страной пребывания. Мы будем рады такой выдающейся знаменитости! В конце концов, достопримечательностей не хватает и пятый по значимости грабитель банков был бы очень кстати. Бывший управляющий директор банка BTA, Ботагоз Джардемали, при которой и было совершено это хищение, кстати уже живет в Бельгии и скорее всего довольна этим обстоятельством. Да, погода немного хуже, чем во Франции. Но точно лучше, чем в Казахстане.

Статус пятого мошенника в мире несколько скромноват. Если судить по результатам – Мухтар Аблязов все же первый.