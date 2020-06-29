187 миллионов с «Теплоэнерго»

29.06.2020, 16:05, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Общество, ОДК-Сатурн, Теплоэнерго

ПАО «ОДК Сатурн» подало иск к МУП «Теплоэнерго» о взыскании задолженности в сумме 186 815 790 рублей 47 копеек. Речь идет о долгах за тепло и горячую воду.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда Ярославской области назначено на 5 августа 2020 года.

Отметим, согласно отчету о финансовых результатах МУП «Теплоэнерго» на 31 декабря 2019 года чистый убыток муниципального предприятия составляет 689,5 млн рублей. Для сравнения – на 31 декабря 2018 года чистый убыток был всего 169 миллионов.

По данным бухгалтерского баланса непокрытый убыток по итогам прошлого года составил 1,261 млрд рублей (432, 9 млн в 2018 году и 263,9 млн в 2017 году).

Кредиторская задолженность достигла 2,15 млрд рублей, против 2,06 в 2018 году и 1,56 в 2019 году.

Напомним, по условиям заключенного в 2019 году соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получило все основные активы МУП «Теплоэнерго» безвозмездно, на срок 20 лет.

При этом, новое предприятие обязалось погасить часть кредиторской задолженности МУП (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн») при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП «Теплоэнерго» вернет эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в инфраструктуру в сумме 984,8 млн рублей (за счет роста тарифов для потребителей).