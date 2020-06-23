Не позднее 15 июля 2020 года необходимо уплатить НДФЛ по декларациям

23.06.2020, 12:06, Объявления

Теги: Бизнес, Бюджет, Работа

В текущем году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой срок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год 3-НДФЛ продлён до 30 июля 2020 года (постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409).

Несмотря на более поздний срок представления самой декларации, дата уплаты исчисленного в декларации налога осталась прежней – не позднее 15 июля 2020 года.

Самостоятельно исчислить и представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета в обязательном порядке должны физические лица, получившие в 2019 году доходы, с которых не был удержан налог. В первую очередь это доходы, полученные от продажи квартир, домов, земельных участков, другой недвижимости, транспортных средств, сдачи имущества в аренду и другие источники доходов (полный перечень обязанных декларировать свои доходы, указан в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации).

Также отчитываются о доходах индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, фермеры, арбитражные управляющие, трейдеры и другие частнопрактикующие граждане. Исключение составляют бизнесмены, использующие специальные налоговые режимы (упрощенный, патентный, единый сельскохозяйственный налог и «вмененку»).

Физические лица, которые представляют декларацию в целях подтверждения права на получение налоговых вычетов, могут направить ее в любое удобное для них время в течение всего года.

Самый удобный способ отчитаться о доходах или получить налоговый вычет – заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где большая часть информации уже предзаполнена. Также сдать декларацию можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное на iOS и Android. Облегченные сценарии позволяют сформировать и отправить документ буквально в несколько кликов.

Кроме того, для заполнения декларации можно использовать специальную программу на сайте ФНС России в разделе «Программные средства «Декларация», что также сократит время её заполнения. Для направления налоговой декларации почтовым отправлением адреса налоговых инспекций можно уточнить на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области