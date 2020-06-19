Ярославцев предупреждают: «черные» кредиторы поднимают голову!
 

Ярославцев предупреждают: «черные» кредиторы поднимают голову!

19.06.2020, 12:59, Новости
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По сообщению ярославского отделения Банка России, в регионе активизировались нелегальные кредиторы.

Финансовые мошенники обманывают граждан, предлагая свои услуги, маскируясь под легальные компании. Почему именно сейчас нелегалы поднимают головы?

– Все мы переживаем нелегкие времена в связи с пандемией. У многих людей снизились доходы, поэтому взять кредит в банке стало сложнее. А мошенники предлагают потенциальным клиентам деньги без справок и поручительств. Поэтому именно сегодня у злоумышленников появилась «благодатная почва» для совершения злодеяний, – объяснил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Чем же опасны «черные кредиторы?» Ведь, казалось бы, это они дают деньги в долг! Какой риск здесь может быть для гражданина?

Как объяснили в ярославском отделении Банка России, опасность взаимодействия с такими субъектами нелегальной деятельности заключается в том, что они действуют, не считаясь ни с какими законодательными ограничениями. Процент по кредитам или займам в легальных организациях регулируется законодательно, так же, как и права должника и кредитора в случае просрочки. Однако обращаясь к нелегалам, люди могут столкнуться с тем, что мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий.

Подобной нелегальной деятельностью, не имея соответствующего разрешения, занимаются ООО, ИП и даже физлица. Злоумышленники нередко маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают в одном офисе с банком, микрофинансовой организацией, ломбардом, но заключают договора займа от ИП, что делать запрещено.

– Прежде чем оформлять договор на финансовую услугу, проверьте права организации на её предоставление, – советует Евгений Ефремов, – это легко сделать на сайте Банка России. Проявляйте бдительность во всех вопросах, касающихся ваших личных денег. В кризисные времена это особенно актуально.



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