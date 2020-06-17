ПАО «ОДК-Сатурн» реализует новые экологические проекты

17.06.2020, 8:52, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Экология

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») внедряет систему раздельного сбора отдельных видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты.

Организация раздельного накопления отходов соответствует природоохранным целям компании и позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду за счет повторного использования отдельных видов сырья.

Внедрение раздельного сбора отходов в ПАО «ОДК-Сатурн» началось с июля 2019 года. Предприятие определило виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие сбору и передаче на переработку (повторное использование), это пластиковая тара всех видов, отходы полиэтиленовой пленки, отходы бумаги и картона, отходы деревянной тары. Для реализации проекта определили требования к сбору, временному хранению, вывозу и учету отходов, в производственных подразделениях установили 132 специализированных закрытых контейнера, назначили ответственных и провели разъяснительную работу с персоналом по правилам раздельного сбора сырья. Заключили договоры с лицензированными организациями на передачу отходов для вторичной переработки. Ко второму кварталу 2021 года планируется оснастить специализированными контейнерами все производственные и административные подразделения предприятия, а также приобрести шредер-пресс, для измельчения и прессования бумаги.

За период c начала внедрения проекта предприятием передано в переработку 92,07 тонн всех видов отходов, содержащих полезные компоненты, на сумму свыше 365 000 рублей. При охвате раздельным сбором всего предприятия эти цифры, в среднем, могут составить до 120 тонн и не менее 500 000 рублей в год.

Реализация данного проекта является частью комплекса мер по снижению негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду. За последний период, затраты на экологические цели составляют более 58 млн рублей в год. Понимая свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной экологической обстановки, ПАО «ОДК-Сатурн» поддерживает курс на реконструкцию и реорганизацию производства с приоритетом внедрения экологически ориентированных технологий и оборудования, использования энергосберегающих систем водоснабжения и вентиляции, выпуска высококачественной продукции с улучшенными экологическими характеристиками. В частности, в планах предприятия строительство современных локальных очистных сооружений, обеспечивающих глубокую очистку сточных вод гальванического производства.

Основой деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» является внедренная и сертифицированная система экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015. Анализ показателей деятельности ПАО «ОДК-Сатурн» позволяет ежегодно занимать лидирующие позиции в рейтингах энерго-ресурсной, технологической, эко-системной эффективности среди предприятий России, отрасли и региона.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»