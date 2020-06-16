Геймерам предложили побороться за 2,1 млн рублей

16.06.2020, 10:33, Новости

Теги: Tele2, Интернет, Развлечения, Технологии

В этом году пройдет всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020.

В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое – до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи на платформе Cyberhero .

Карантинные ограничения привели к резкому росту популярности мобильных игр во всем мире – таковы результаты исследования компании Newzoo. При этом «мобильные геймеры увлеклись киберспортом больше, чем когда-либо раньше». Мобильный гейминг имеет самый низкий барьер для входа: более 2/5 населения мира владеют смартфоном и многие игры для этих девайсов бесплатны.

Следуя мировым трендам и принципу «других правил», Tele2 продолжает развивать мобильный киберспорт в России. Оператор считает, что геймеры не должны зависеть от наличия сети WiFi, покупать дорогостоящие компьютеры или консоли. Полноценно заниматься киберспортом можно где угодно, ведь для этого достаточно смартфона с быстрым мобильным интернетом. В поддержку набирающего популярность направления гейминга Tele2 открывает регистрацию на всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020.

На турнире Tele2 геймеры поборются за призовой фонд в размере 2,1 млн рублей – это почти вдвое больше призовых прошлого года. Тогда состязание привлекло 21 тысячу спортсменов, а трансляции игр на разных платформах набрали более 324 тысяч просмотров.

Организаторы приглашают принять участие в турнире абонентов всех операторов, но для борьбы за главный приз в финале нужно быть клиентом Tele2. Финальные игры пройдут 25-26 июля и 1-2 августа. Их трансляции можно будет увидеть на платформе Cyberhero .

– Число поклонников гейминга в России и мире ежегодно растет. По оценкам компании Nielsen, в 2019 году аудитория киберспорта в нашей стране перешагнула отметку в 12 млн человек и продолжит расти в среднем на 20% ежегодно, – отметилаИнна Походня, директор по маркетингу Tele2 Вместе с тем увеличиваются и расходы геймеров на покупку профессиональной техники – игровых компьютеров и консолей. Мы хотим, чтобы популярное увлечение было доступно каждому, у кого есть смартфон и быстрый 4G-интернет. Поэтому мы организуем всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. Посвятить время любимому увлечению там, где удобно, и когда хочется – в духе «других правил» Tele2.