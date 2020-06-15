Ярославский малый и средний бизнес возобновил поиски сотрудников в мае

15.06.2020, 8:30, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Специалисты hh.ru собрали данные о динамике опубликованных вакансий малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей Ярославской области.

Количество вакансий в малых и средних предприятиях (МСП) в регионе в мае увеличилось на 32% по сравнению с апрелем. При этом число вакансий от региональных индивидуальных предпринимателей в мае выросло на 67%. Количество вакансий от малых и средних предприятий увеличилось на 36% и 14%, соответственно. Число нанимающих работодателей в мае также пошло вверх: на 18% среди ИП, на 25% в малом бизнесе и на 21% в среднем.

В мае видим устойчивый восстановительный тренд в отношении найма персонала в малом и среднем бизнесе, хотя показатели еще не смогли вернуться к мартовским. Самым негативным для всего рынка труда Ярославской области и практически всех отраслей является апрель – количество вакансий от МСБ в этом было на 43% ниже, чем в марте и на 35% ниже, чем в апреле 2019 года.

– hh.ru понимает, что ресурсы у малого и среднего бизнеса сейчас ограничены, при этом те компании, которым пришлось расстаться с персоналом или переориентировать бизнес-модель на онлайн, все равно испытывают потребность в найме новых сотрудников, чтобы продолжать работу после снятия ограничений, – пояснила Мария Токарева, специалист по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter Север ЦФО. – Поэтому мы выделили 20 тысяч вакансий в целях помощи малому и среднему бизнесу и для поддержки восстановительного тренда на рынке труда. Каждой новой компании из сферы МСБ со всей России, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru в период с 26 мая по 30 июня 2020 года, будет предоставлена вакансия «Стандарт плюс». Воспользоваться вакансией можно в течение одного календарного года. Вакансия размещается на срок 30 дней и автоматически поднимается в поиске каждые три дня.