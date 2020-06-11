Ярославцы «распробовали» кредитные каникулы

11.06.2020, 11:36, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Общество

Число заявок жителей Ярославской области в банки и микрофинансовые организации на этот вид поддержки заемщиков растет.

Как сообщили в ярославском отделении Банка России всего с начала введения ограничительных мер 15220 клиентов обратились за реструктуризацией (данные на 3 июня 2020 года). Число заявок, поданных за неделю – 1310, что больше почти на треть по сравнению с предыдущей.

Процент одобренных обращений в регионе несколько выше, чем среднероссийский показатель.

Положительно рассмотрено более 65% заявок ярославцев (доля одобрений по России составляет 61%). В результате 1510 жителей области получили кредитные каникулы, получив отсрочку на 6 месяцев с переносом платежей на более поздний срок. Большая часть обратившихся – 7858 ярославцев – договорились с банком о сокращении размера выплат до комфортного в новых условиях.