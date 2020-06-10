“Проект крайне сложный и масштабный”

10.06.2020, 16:44, Новости

Теги: Благоустройство, Добряков

В рыбинском сквере начались работы по благоустройству территории.

На объект зашел новый арендатор, в планах которого оживить это место отдыха. Своими идеями по развитию сквера он поделился с главой города Денисом Добряковым.

Договор с новым арендатором сквера был заключен 1 июня. С первого дня инвестор начал активно благоустраивать территорию, вверенную ему на 20 лет. Первым этапом стало спиливание кустарников вдоль берега Черемуха, благодаря чему эта территория открылась в новом свете.

– Сейчас мы расчищаем переднюю часть сквера, планируем территорию под размещение первых аттракционов. В ближайшем месяце попробуем их запустить, но всё будет зависеть от снятия ограничительных мер, – рассказал Тимур Габбасов, арендатор городского сквера.

Параллельно ведется детальное проектирование территории. В планах арендатора разместить на территории сквера кафе, обустроить зоны отдыха, детские площадки и, конечно, аттракционы.

– Сквер – это точка, к которой город прикипел. У большинства жителей Рыбинска с этим местом связана своя история – детства, юности, молодости. Мы должны сохранить преемственность и создать многофункциональную городскую среду на долгие годы, куда хочется приходить. Диалог с арендатором налажен, выбираем варианты решений. Обязательно покажем проект, но сначала его надо подготовить, – считает глава города Рыбинска Денис Добряков.

Для горожан арендатор планирует ввести карточную систему посещения сквера, предполагающую начисление бонусов за пользование аттракционами. Также будут предусмотрены социальные дни, когда билеты будут продаваться со скидками.

Есть в планах арендатора и использование земельного участка на противоположном берегу Черемухи. Но зайти на него удастся не раньше, чем через несколько лет. Эту территорию он пока видит, как фестивальную площадку с большими аттракционами, для проведения крупных городских и региональных праздников, отметили в пресс-служба администрации города.