Бельгийские страсти: как подруга Аблязова Ботагоз Джардемали заставила министра закрывать дела
 

Бельгийские страсти: как подруга Аблязова Ботагоз Джардемали заставила министра закрывать дела

10.06.2020, 14:18, В мире
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Европа предпринимает серьезные усилия для предотвращения появления олигархов из стран бывшего Советского Союза на своей территории. В настоящий момент проводится кампания по очищению бывших “удобных стран” от капитала прижившихся там беглых миллиардеров. Под серьезный юридический прессинг попадают лица, связанные с политической верхушкой России, Украины, Казахстана. Несколько нелогичным на этом фоне выглядит раздача статуса политического беженца все тем же олигархам, преследуемым у себя на родине за экономические преступления. Впрочем гостеприимные хозяева уже начали платить за свою доверчивость. Казахский куст “борцов за демократию” с многомиллиардными хищениями набил оскомину странам, которые их приютили.

Храпуновы, Аблязовы и Ботагоз Джардемали осели в разных странах, причем каждый по мере своих вкусов и приоритетов. Ботагоз Джардемали, бывший исполнительный директор опустошенного БТА-банка осела в Бельгии, где живет в статусе политического беженца. Именно по сугубо политическим причинам, для борьбы с кровавым режимом Назарбаева, она выводила средства из банка, раздавала липовые кредиты оффшорным фирмам. Все убытки потом были покрыты за счет фонда национального благосостояния. Но в Бельгии она числится “борцом с режимом”. Причем сразу с тремя – режимами в России, Украине и Казахстане.

Системы политического убежища задумывались не вполне для таких случаев. Группа Храпунова-Аблязова и обслуга – не образец людей, которых преследовали за политические убеждения, коих бывшие чиновники не имеют. Наоборот, их политические убеждения стали вынужденной мерой для получения статуса гонимых правдорубов.

Ботагоз Джардемали

Ботагоз Джардемали получила образование сначала в Алмате, потом в Гарварде. После стажировки в крупной юридической конторе White&Case была приглашена работать в БТА банк. В сети есть множество статей по поводу скорости ее карьерного роста. Дескать, на самом деле, она обязана возвышением “ночным сменам” с хозяином банка Мухтаром Аблязовым. Остановимся на этой теме чуть подробней.

Мухтар Аблязов – сердцеед

Какому-то гениальному пропагандисту Нур Отана пришла в голову идея сделать из Мухтара Аблязова секс-машину. Этот ходжа с шарообразной головой и узким тельцем по велению партии стал воображаемо охмурять женщин пачками. Был даже нанят актер для съемки соответствующей продукции и сливе ее в сеть. И тут казахстанские власти поняли, что наделили своего противника какими-то джигитскими качествами, которыми он и мечтах не обладает. Актера уволили, цирк прекратился, но истории о сексуальных похождениях лысика остались в народной памяти.

аблязов мухтар

Касательно “ночных смен” с Аблязовым у Ботагоз Джардемали, если они и были, то не играли решающей роли. Оба персонажа были слишком увлечены делами поважнее. И да, Ботагоз Джардемали – лучшее кадровое вложение Мухтара Аблязова и самый ценный его сотрудник, утверждает журналист Тим Верхейден в материале-расследовании The asylum of Botagoz Jardemalie dilemma. Она умеет не только управлять банком при его одновременном опустошении, но и давить на публику. Как в индивидуальном порядке, так и в политическом.



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