Бельгийские страсти: как подруга Аблязова Ботагоз Джардемали заставила министра закрывать дела

10.06.2020, 14:18, В мире

Теги: Бизнес, СМИ

Европа предпринимает серьезные усилия для предотвращения появления олигархов из стран бывшего Советского Союза на своей территории. В настоящий момент проводится кампания по очищению бывших “удобных стран” от капитала прижившихся там беглых миллиардеров. Под серьезный юридический прессинг попадают лица, связанные с политической верхушкой России, Украины, Казахстана. Несколько нелогичным на этом фоне выглядит раздача статуса политического беженца все тем же олигархам, преследуемым у себя на родине за экономические преступления. Впрочем гостеприимные хозяева уже начали платить за свою доверчивость. Казахский куст “борцов за демократию” с многомиллиардными хищениями набил оскомину странам, которые их приютили.

Храпуновы, Аблязовы и Ботагоз Джардемали осели в разных странах, причем каждый по мере своих вкусов и приоритетов. Ботагоз Джардемали, бывший исполнительный директор опустошенного БТА-банка осела в Бельгии, где живет в статусе политического беженца. Именно по сугубо политическим причинам, для борьбы с кровавым режимом Назарбаева, она выводила средства из банка, раздавала липовые кредиты оффшорным фирмам. Все убытки потом были покрыты за счет фонда национального благосостояния. Но в Бельгии она числится “борцом с режимом”. Причем сразу с тремя – режимами в России, Украине и Казахстане.

Системы политического убежища задумывались не вполне для таких случаев. Группа Храпунова-Аблязова и обслуга – не образец людей, которых преследовали за политические убеждения, коих бывшие чиновники не имеют. Наоборот, их политические убеждения стали вынужденной мерой для получения статуса гонимых правдорубов.

Ботагоз Джардемали получила образование сначала в Алмате, потом в Гарварде. После стажировки в крупной юридической конторе White&Case была приглашена работать в БТА банк. В сети есть множество статей по поводу скорости ее карьерного роста. Дескать, на самом деле, она обязана возвышением “ночным сменам” с хозяином банка Мухтаром Аблязовым. Остановимся на этой теме чуть подробней.

Мухтар Аблязов – сердцеед

Какому-то гениальному пропагандисту Нур Отана пришла в голову идея сделать из Мухтара Аблязова секс-машину. Этот ходжа с шарообразной головой и узким тельцем по велению партии стал воображаемо охмурять женщин пачками. Был даже нанят актер для съемки соответствующей продукции и сливе ее в сеть. И тут казахстанские власти поняли, что наделили своего противника какими-то джигитскими качествами, которыми он и мечтах не обладает. Актера уволили, цирк прекратился, но истории о сексуальных похождениях лысика остались в народной памяти.