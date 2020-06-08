Территорию ПАО «ОДК-Сатурн» украсили сибирские ели

08.06.2020, 15:57, Новости

Теги: Благоустройство, ОДК-Сатурн, Промышленность, Экология

В 2020 году на промышленной площадке и прилегающей к ней территории ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») высажено 191 дерево, а также 4350 единиц цветочной рассады, для восстановления имеющихся и вновь организуемых зеленых газонов планируется использовать 95 килограммов семян травы.

Озеленение ведут работники участка благоустройства управления вспомогательного производства и транспорта предприятия. Благодаря их умениям и стараниям цветочные композиции с петуниями, колеусом, геранью однолетней, сальвией, бархатцами, цинерарией, калибрахое разместились у проходных предприятия, административных и промышленных корпусов. Молодые сибирские ели в количестве 181-й штуки украсили площадки у нового литейного корпуса № 41, корпоративного учебного центра, территорию у заводоуправления (на площадях демонтированного административного корпуса), а 10 лиственных саженцев пошли на восполнение утраченных зеленых насаждений.

– Программа благоустройства нацелена на то, чтобы сделать предприятие более красивым и зеленым. У нас есть специальная техника, территория регулярно выкашивается, зеленые насаждения подрезаются, выпиливаются старые сухие ветви – налицо полный комплекс озеленительных работ. В этом году было принято и реализовано необычное решение – в питомнике Красноярского края приобретен посадочный материал, и 181 сибирская ель нашла себе вторую родину на нашей территории. Были трудности: посадочные лунки попадали на старый фундамент, бывшие асфальтовые проезды, строительные конструкции. Все это мы преодолели, и рассчитываем, что молодые ели обязательно приживутся, потому что сажали их с душой, – отметил заместитель директора по закупкам и логистике по вспомогательному производству и транспорту ПАО «ОДК-Сатурн» Сергей Зиборов.

В минувший период 2018 – 2019 гг флору ПАО «ОДК-Сатурн» пополнили 48 лиственных деревьев, 52 хвойных дерева, 14 туй, свыше 5000 цветов, было посеяно 200 килограммов семян травы.

Экологической политике ПАО «ОДК-Сатурн» уделяет особое внимание, поэтому каждое растущее на предприятии дерево – у специалистов на счету. Березы, липы, рябины, каштаны, туи, пихты, ели не только радуют глаз, но и играют роль буфера санитарно-защитной зоны предприятия. Всего, с учетом высаженных ПАО «ОДК-Сатурн» в 2020 году деревьев, их число возросло до 3731.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»