Нацоператор или зуд госкопитализма в здравоохранении

05.06.2020, 16:32, В мире

Теги: Бюджет, Здравоохранение, СМИ

Одним из важных положений в новом проекте Кодекса о здоровье народа выступает создание национально оператора в области здравоохранения. Функции Оператора весьма запутанны и противоречивы, но под него государство примет на себя обязательств в ближайшие 5 лет на сумму как минимум в 336 млрд. тг. А за весь период, речь будет идти видимо уже о триллионах тенге.

Рассматривая функционал нового Оператора можно отметить, исходя из информации представленной МЗ РК на совещании на площадке национальной палаты предпринимателей «Атамекен» 2 июня 2020 г. Укрупненно, это развитие ГЧП и управляющая компания для 16 многопрофильных больниц по регионам. Но тут возникает множество вопросов.

В части развития ГЧП в здравоохранении, можно отметить, что этим вопросом у нас занимается «куча» организаций. Например, есть Центр развития ГЧП при МНЭ РК, при акиматах есть различные ТОО и даже АО, которые представляют региональные центры развития ГЧП, для развития ГЧП в здравоохранении есть отдел в дочерней организации Минздрава – Республиканском центре развития здравоохранения (РЦРЗ), кроме того для привлечения иностранных инвесторов есть «КазИнвест» при МИТ РКи т.д. Эксперты указывают на пример АО «НК «ҚАЗАВТОЖОЛ», но судя по публикациям в СМИ, это компания какой-то рассадник коррупции. Кроме того, в идее объединения управляющей компании и оператора по ГЧП проектам заложен конфликт интересов. Предполагается, что оператор будет мониторить KPIпо ГЧП-проектам. В случае, если они будут управлять этим проектом, то будут сами себя проверять. Удобно для Оператора, но страшновато за качество для пациентов и средств госбюджета.

В целом, несмотря на большое количество организаций призванных развивать ГЧП,судя по обвалу количества проектов и сумм инвестиций в ГЧП, толку от них не много.

Также можно отметить, что ситуация с Государственно-частное партнерство проектами будет напоминать ту, что сложилась с медицинской техникой. У МЗ РК, несмотря на наличие целого ряда собственных департаментов и других подразделений, занимающихся вопросами медицинской техники, как«дочерние» компании – АО «КазМедТех», ТОО «СК-Фармация», РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», РЦРЗ и т.д., нет даже данных по объему закупок медтехники госмедучреждениями, сводному количеству проведенных экспертиз и т.д. Не говоря уже о таких сложных вопросах, какая часть медтехники работает? Как в поговорке «У семи нянек дитя без глаза». А ведь медтехника это важнейший фактор оказания медуслуг и десятки миллиардов тенге госрасходов, ежегодно.

Если смотреть на создание Оператора как управляющей компании, то можно отметить, что у МЗ РК есть АО «Национальный медицинский холдинг». И особого повышения качества менеджмента медорганизаций его создание и функционирование не принесло. Сложно ожидать, что чиновники и в этот раз смогут что-то толковое сделать. На крайний случай проще его трансформировать, под новые задачи, чем создавать организацию «с нуля». В целом, это увлечение чиновников показать как надо управлять, относимое к идеологии госкапитализма, дорого обходится для нашей экономики и средств налогоплательщиков.

Кроме того, строительство 16 новых многопрофильных больниц в текущих условиях вызывает много вопросов. Прежде всего, стоит отметить, что страна входит в самый мощный кризис с 1990-х годов, и денег у госбюджета явно будет не много, и планы придется быстро пересматривать. Во-вторых, в отрасли большой переизбыток площадей. Согласно нашему исследованию в первичной медико-санитарной помощи он составляет 2,6 млн. кв. м. И надо полагать избыточные площади будут нарастать, под влиянием развития телемедицины т.е. дистанционных услуг. И наконец, общемировой тренд это развитие не крупных многопрофильных больниц на сотни коек, а небольших специализированных медцентров. На фоне быстрого развития автоматизации в отрасли, в частности роботов-врачей в диагностировании, проведении хирургических операций и т.д. с одной стороны, и телемедицины с другой, это представляется весьма логичным и оправданным. На этом фоне, возникает резонный вопрос – зачем закапывать деньги в ненужные «квадраты», когда не хватает средств на заработные платы медработникам? Логичней сделать нормальные ремонты и повысить заработные платы. Эти 336 млрд. тг. позволят существенно продвинуться в этом вопросе.

А развить высокоспециализированные услуги в регионах можно достаточно просто – начать публиковать данные о тех медуслугах за которыми пациенты выезжают за пределы региона. Бизнес сам подстроится, без очередного «закапывания» средств налогоплательщиков.

Эта история с Нацоператором показывает, что чиновники не хотят понимать, что ключевая проблема в здравоохранении, это низкие заработные платы медработников. Ее надо повышать в два-три раза. В условиях эпидемии коронавируса, что резко повысил риски для медработников, обходится одними обещаниями уже не получится. И в условиях кризиса, все ресурсы, которые будут быстро сокращаться, надо решать эту проблему. Иначе людей может и будет в здравоохранении много, но работать с пациентами будет некому.