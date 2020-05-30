«Делать новые послабления преждевременно»

30.05.2020, 10:26, Новости

Теги: Бизнес, Миронов, Работа

До 15 июня на территории Ярославской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции указом губернатора​ продлены ограничительные мероприятия.

– После долгих консультаций и обсуждений решили, что делать новые послабления преждевременно. Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, – сказал Дмитрий Миронов. – Запрет на проведение досуговых мероприятий, посещение развлекательных учреждений, бронирование мест, прием клиентов и размещение их в гостиницах, на турбазах, в домах отдыха, пансионатах продлевается по 15 июня. До этой же даты рекомендуем жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Ну и напоминаю, что тем, кто работает, нужно помнить о мерах предосторожности: маски, дезинфекция, дистанция. Соблюдая эти новые правила, мы приблизим долгожданный момент, когда можно будет посидеть за столиком в кафе, сходить в кино, померить одежду в магазине и встретиться наконец с друзьями большой компанией. Все в наших руках!

Кроме того, подписано постановление правительства региона​, которое регламентирует работу предприятий, компаний и индивидуальных предпринимателей. До 7 июня на территории области в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции для организаций всех форм собственности продлевается ранее утвержденный режим работы. В частности, по-прежнему разрешена торговля только продуктами питания и товарами первой необходимости. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, а также парикмахерские, химчистки и другие учреждения сферы услуг. Предприятия общественного питания – исключительно на вынос и доставку. Учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений вправе функционировать без очного присутствия посетителей.

Этот же принцип работы распространяется на субъекты турсферы и тех, кто занимается организацией выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий. Все они могут заниматься ремонтом помещений, переоборудованием и другой внутренней хозяйственной деятельностью.

В дошкольных учреждениях по-прежнему будут функционировать дежурные группы. Образовательные организации, продолжающие обучение, проводят его в дистанционном режиме.

Работодатели обязаны перевести максимальную часть сотрудников на удаленный режим, остальных – обеспечивать средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Центры занятости населения и МФЦ продолжат работу с гражданами по предварительной записи.

Будет расширен перечень социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года.​