На Рыбинской ГЭС приступили к замене последнего гидроагрегата
 

На Рыбинской ГЭС приступили к замене последнего гидроагрегата

28.05.2020, 14:23, Новости
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На Рыбинской ГЭС начались работы по замене гидроагрегата со станционным номером 5.

После окончания работ, запланированных на 2021 год, замена всех шести гидроагрегатов станции будет завершена. Замена гидроагрегата ведется в соответствии с Программой комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

На Рыбинской ГЭС приступили к замене последнего гидроагрегатаГидроагрегат №5 был введен в эксплуатацию 15 августа 1945 года и отработал более 70 лет. В ходе работ будет замены гидротурбина, гидрогенератор, система возбуждения, автоматика и вспомогательное оборудование. Новый гидроагрегат изготовлен на предприятиях российского концерна «Силовые машины», он будет обладать повышенной мощностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Его мощность увеличится на 18% – с 55 МВт до 65 МВт.

Модернизация Рыбинской ГЭС не ограничивается обновлением гидроагрегатов. К настоящему времени завершена замена силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств. Завершается проект по замене аварийных затворов гидроагрегатов и сороудерживающих решеток, планируется замена затворов водосбросной плотины.

Рыбинская ГЭС – одна из старейших гидроэлектростанций России, ее первый гидроагрегат был пущен в ноябре 1941 года, в разгар Битвы за Москву. Станция расположена на реке Волге в Ярославской области, ее мощность составляет 366,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 935 млн кВт·ч.



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