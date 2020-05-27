Продлены сроки временного ввоза автотранспортных средств
 

Продлены сроки временного ввоза автотранспортных средств

27.05.2020, 13:19, Детали
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Ярославская таможня информирует, что в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 47 от 29 апреля 2020 года продлены сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств для личного пользования на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 сентября 2020 года.

Продление сроков вызвано сложившейся обстановкой, связанной с принятием мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, невозможностью для физических лиц реализовать свои права и исполнять обязанности в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами ЕАЭС.

Решение вступает в силу 28 мая 2020 года и касается автомобилей, сроки временного ввоза которых истекают с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно.

Продление сроков осуществляется без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования на основании ранее поданных документов. При этом следует учесть, что продление сроков временного ввоза не освобождает физических лиц от соблюдения требований, условий и ограничений, установленных статьей 264 Таможенного кодекса ЕАЭСа, а также от обязанности по обратному вывозу транспортных средств для личного пользования по истечении указанных сроков.

Также напоминаем, что в Ярославской таможне в целях оперативного решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций, продолжает работать консультативная группа. Прием обращений заинтересованных лиц осуществляется по телефону (4852)79-76-67 либо можно написать на адрес электронной почты: [email protected]



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