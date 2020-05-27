Россия идет на снижение
27.05.2020, 10:12, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 8338 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Вчера прирост составил 8915 человек.
Общее число заболевших за время эпидемии достигло 370 680.
Скончались за последние сутки 161 человек. Общее число погибших достигло 3968. Выздоровело 11 079 человек, за все время поправились 142 208 человек.
Коэффициент распространения COVID-19 в среду вновь опустился ниже единицы и держится на отметке 0,97.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 206 217 человек, по состоянию на 26 мая под контролем остаются 296 154 человека. Проведено 9 415 992 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|171443
|2140
|101802
|67458
|2183
|Московская область
|35956
|793
|29157
|6440
|359
|Санкт-Петербург
|14463
|387
|9847
|4458
|158
|Нижегородская область
|8735
|231
|5752
|2905
|78
|Республика Дагестан
|4455
|161
|164
|4161
|130
|Свердловская область
|4425
|235
|2704
|1700
|21
|Ростовская область
|4133
|203
|2658
|1441
|34
|Красноярский край
|3700
|142
|2880
|791
|29
|Калужская область
|3560
|101
|2408
|1123
|29
|Краснодарский край
|3506
|80
|1220
|2257
|29
|Тульская область
|3422
|104
|1941
|1457
|24
|Брянская область
|3254
|98
|1439
|1784
|31
|Рязанская область
|3206
|81
|2410
|789
|7
|Мурманская область
|3030
|49
|1347
|1676
|7
|Республика Татарстан
|2966
|54
|731
|2226
|9
|Республика Башкортостан
|2942
|91
|2022
|902
|18
|Ярославская область
|2808
|82
|2179
|616
|13
|Республика Северная Осетия — Алания
|2755
|53
|1098
|1625
|32
|Курская область
|2719
|71
|1512
|1198
|9
|Тамбовская область
|2699
|77
|1772
|921
|6
|Саратовская область
|2649
|68
|1758
|861
|30
|Ленинградская область
|2609
|56
|1412
|1186
|11
|Республика Чувашия
|2545
|73
|1611
|922
|12
|Кабардино-Балкарская Республика
|2509
|87
|1854
|643
|12
|Волгоградская область
|2470
|86
|1673
|781
|16
|Владимирская область
|2434
|55
|1991
|426
|17
|Новосибирская область
|2397
|97
|1464
|902
|31
|Самарская область
|2340
|135
|1562
|761
|17
|Челябинская область
|2286
|70
|1285
|988
|13
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2202
|51
|1408
|788
|6
|Ставропольский край
|2158
|72
|1245
|871
|42
|Ульяновская область
|2121
|70
|1528
|586
|7
|Орловская область
|2023
|81
|1008
|999
|16
|Белгородская область
|1980
|79
|1249
|716
|15
|Пензенская область
|1980
|88
|482
|1481
|17
|Ханты-Мансийский АО
|1924
|75
|1238
|669
|17
|Республика Ингушетия
|1906
|40
|1075
|784
|47
|Смоленская область
|1853
|84
|1207
|621
|25
|Липецкая область
|1836
|72
|1243
|588
|5
|Хабаровский край
|1827
|67
|1014
|803
|10
|Приморский край
|1779
|44
|964
|798
|17
|Республика Мордовия
|1727
|43
|1147
|568
|12
|Оренбургская область
|1718
|54
|615
|1097
|6
|Ивановская область
|1686
|47
|1069
|599
|18
|Воронежская область
|1643
|62
|394
|1235
|14
|Республика Марий Эл
|1602
|43
|375
|1217
|10
|Астраханская область
|1596
|38
|815
|769
|12
|Алтайский край
|1554
|69
|852
|692
|10
|Тюменская область
|1532
|42
|831
|694
|7
|Республика Саха (Якутия)
|1529
|84
|864
|658
|7
|Пермский край
|1495
|44
|584
|892
|19
|Кировская область
|1438
|68
|592
|836
|10
|Тверская область
|1424
|46
|480
|925
|19
|Архангельская область
|1410
|95
|931
|474
|5
|Иркутская область
|1376
|70
|1095
|271
|10
|Калининградская область
|1338
|44
|730
|587
|21
|Республика Бурятия
|1313
|59
|670
|635
|8
|Республика Коми
|1188
|44
|542
|625
|21
|Чеченская Республика
|1152
|19
|441
|698
|13
|Омская область
|1139
|42
|833
|288
|18
|Новгородская область
|1049
|46
|724
|319
|6
|Республика Калмыкия
|944
|41
|531
|401
|12
|Забайкальский край
|938
|59
|474
|447
|17
|Республика Хакасия
|856
|20
|357
|489
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|853
|39
|580
|268
|5
|Республика Тыва
|818
|58
|737
|80
|1
|Вологодская область
|774
|75
|493
|276
|5
|Республика Адыгея
|759
|38
|443
|307
|9
|Камчатский край
|700
|22
|449
|244
|7
|Псковская область
|629
|21
|351
|268
|10
|Костромская область
|617
|16
|254
|354
|9
|Томская область
|595
|31
|362
|223
|10
|Удмуртская Республика
|559
|10
|180
|367
|12
|Кемеровская область
|444
|13
|267
|170
|7
|Амурская область
|414
|13
|276
|133
|5
|Республика Карелия
|353
|22
|217
|135
|1
|Республика Крым
|349
|3
|165
|181
|3
|Еврейская автономная область
|274
|2
|97
|174
|3
|Магаданская область
|228
|1
|70
|155
|3
|Курганская область
|192
|3
|107
|85
|0
|Севастополь
|160
|2
|36
|121
|3
|Республика Алтай
|105
|1
|52
|53
|0
|Сахалинская область
|76
|2
|29
|47
|0
|Ненецкий автономный округ
|66
|2
|54
|12
|0
|Чукотский автономный округ
|63
|2
|25
|37
|1
На утро 27 мая в мире зафиксировано 5 678 005 случаев заболевания COVID-19 (без учета последних данных по России). Умерли 351 667 человек, выздоровели — 2 426 540.
США на 1-м месте во всем мире по количеству случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше чем у Бразилии (392 360), России (370 680), Испании (283 339), Великобритании (265 227), Италии (230 555), Франции (182 722), Германии (181 288), Турции (158 762) и Индии (150 793).
Наибольшее количество смертей от коронавируса в США — 100 579. На втором месте по этому показателю Великобритания (37 048). За ними следуют Италия (32 955), Франция (28 530), Испания (27 117), Бразилия (24 549), Бельгия (9334), Германия (8498), Мексика (7633), Иран (7508) и Канада (6639).
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