Россия идет на снижение

27.05.2020, 10:12, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 8338 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Вчера прирост составил 8915 человек.

Общее число заболевших за время эпидемии достигло 370 680.

Скончались за последние сутки 161 человек. Общее число погибших достигло 3968. Выздоровело 11 079 человек, за все время поправились 142 208 человек.

Коэффициент распространения COVID-19 в среду вновь опустился ниже единицы и держится на отметке 0,97.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 206 217 человек, по состоянию на 26 мая под контролем остаются 296 154 человека. Проведено 9 415 992 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 171443 2140 101802 67458 2183 Московская область 35956 793 29157 6440 359 Санкт-Петербург 14463 387 9847 4458 158 Нижегородская область 8735 231 5752 2905 78 Республика Дагестан 4455 161 164 4161 130 Свердловская область 4425 235 2704 1700 21 Ростовская область 4133 203 2658 1441 34 Красноярский край 3700 142 2880 791 29 Калужская область 3560 101 2408 1123 29 Краснодарский край 3506 80 1220 2257 29 Тульская область 3422 104 1941 1457 24 Брянская область 3254 98 1439 1784 31 Рязанская область 3206 81 2410 789 7 Мурманская область 3030 49 1347 1676 7 Республика Татарстан 2966 54 731 2226 9 Республика Башкортостан 2942 91 2022 902 18 Ярославская область 2808 82 2179 616 13 Республика Северная Осетия — Алания 2755 53 1098 1625 32 Курская область 2719 71 1512 1198 9 Тамбовская область 2699 77 1772 921 6 Саратовская область 2649 68 1758 861 30 Ленинградская область 2609 56 1412 1186 11 Республика Чувашия 2545 73 1611 922 12 Кабардино-Балкарская Республика 2509 87 1854 643 12 Волгоградская область 2470 86 1673 781 16 Владимирская область 2434 55 1991 426 17 Новосибирская область 2397 97 1464 902 31 Самарская область 2340 135 1562 761 17 Челябинская область 2286 70 1285 988 13 Ямало-Ненецкий автономный округ 2202 51 1408 788 6 Ставропольский край 2158 72 1245 871 42 Ульяновская область 2121 70 1528 586 7 Орловская область 2023 81 1008 999 16 Белгородская область 1980 79 1249 716 15 Пензенская область 1980 88 482 1481 17 Ханты-Мансийский АО 1924 75 1238 669 17 Республика Ингушетия 1906 40 1075 784 47 Смоленская область 1853 84 1207 621 25 Липецкая область 1836 72 1243 588 5 Хабаровский край 1827 67 1014 803 10 Приморский край 1779 44 964 798 17 Республика Мордовия 1727 43 1147 568 12 Оренбургская область 1718 54 615 1097 6 Ивановская область 1686 47 1069 599 18 Воронежская область 1643 62 394 1235 14 Республика Марий Эл 1602 43 375 1217 10 Астраханская область 1596 38 815 769 12 Алтайский край 1554 69 852 692 10 Тюменская область 1532 42 831 694 7 Республика Саха (Якутия) 1529 84 864 658 7 Пермский край 1495 44 584 892 19 Кировская область 1438 68 592 836 10 Тверская область 1424 46 480 925 19 Архангельская область 1410 95 931 474 5 Иркутская область 1376 70 1095 271 10 Калининградская область 1338 44 730 587 21 Республика Бурятия 1313 59 670 635 8 Республика Коми 1188 44 542 625 21 Чеченская Республика 1152 19 441 698 13 Омская область 1139 42 833 288 18 Новгородская область 1049 46 724 319 6 Республика Калмыкия 944 41 531 401 12 Забайкальский край 938 59 474 447 17 Республика Хакасия 856 20 357 489 10 Карачаево-Черкесская Республика 853 39 580 268 5 Республика Тыва 818 58 737 80 1 Вологодская область 774 75 493 276 5 Республика Адыгея 759 38 443 307 9 Камчатский край 700 22 449 244 7 Псковская область 629 21 351 268 10 Костромская область 617 16 254 354 9 Томская область 595 31 362 223 10 Удмуртская Республика 559 10 180 367 12 Кемеровская область 444 13 267 170 7 Амурская область 414 13 276 133 5 Республика Карелия 353 22 217 135 1 Республика Крым 349 3 165 181 3 Еврейская автономная область 274 2 97 174 3 Магаданская область 228 1 70 155 3 Курганская область 192 3 107 85 0 Севастополь 160 2 36 121 3 Республика Алтай 105 1 52 53 0 Сахалинская область 76 2 29 47 0 Ненецкий автономный округ 66 2 54 12 0 Чукотский автономный округ 63 2 25 37 1

На утро 27 мая в мире зафиксировано 5 678 005 случаев заболевания COVID-19 (без учета последних данных по России). Умерли 351 667 человек, выздоровели — 2 426 540.

США на 1-м месте во всем мире по количеству случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше чем у Бразилии (392 360), России (370 680), Испании (283 339), Великобритании (265 227), Италии (230 555), Франции (182 722), Германии (181 288), Турции (158 762) и Индии (150 793).

Наибольшее количество смертей от коронавируса в США — 100 579. На втором месте по этому показателю Великобритания (37 048). За ними следуют Италия (32 955), Франция (28 530), Испания (27 117), Бразилия (24 549), Бельгия (9334), Германия (8498), Мексика (7633), Иран (7508) и Канада (6639).