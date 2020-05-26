174 смерти за сутки
26.05.2020, 10:14, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России зафиксировано самое большое число летальных случая из-за коронавируса за сутки – 174, всего умерли 3 807 человек.
Число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 8915 – до 362 342. При этом, рост в последние 11 дней не превышает 10 тыс. в сутки. Прирост составил рекордно низкие 2,5 процента, днем ранее он составил 2,6 процента.
Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекцией в России второй день подряд держится на уровне единицы.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило рекордные 12 331, что больше, чем число когда-либо выявленных в день случаев заражения. Количество выздоровевших достигло 131 129 человек и составило 36,2 процента от общего числа случаев заражения.
В России на 25 мая проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус. Только за прошедшие сутки сделано 215 тыс. тестов. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаются 292 тыс. человек.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|169303
|2830
|105574
|61619
|2110
|Московская область
|35163
|817
|28662
|6152
|349
|Санкт-Петербург
|14076
|363
|10182
|3744
|150
|Нижегородская область
|8504
|228
|5780
|2652
|72
|Республика Дагестан
|4294
|89
|367
|3809
|118
|Свердловская область
|4190
|207
|2671
|1499
|20
|Ростовская область
|3930
|203
|2542
|1354
|34
|Красноярский край
|3558
|148
|2775
|755
|28
|Калужская область
|3459
|105
|2414
|1018
|27
|Краснодарский край
|3426
|89
|1317
|2081
|28
|Тульская область
|3318
|105
|1989
|1309
|20
|Брянская область
|3156
|99
|1444
|1681
|31
|Рязанская область
|3125
|85
|2416
|702
|7
|Мурманская область
|2981
|45
|1318
|1656
|7
|Республика Татарстан
|2912
|63
|811
|2092
|9
|Республика Башкортостан
|2851
|79
|1949
|884
|18
|Ярославская область
|2726
|94
|2144
|569
|13
|Республика Северная Осетия — Алания
|2702
|57
|1100
|1570
|32
|Курская область
|2648
|67
|1615
|1024
|9
|Тамбовская область
|2622
|75
|1730
|886
|6
|Саратовская область
|2581
|65
|1744
|812
|25
|Ленинградская область
|2553
|58
|1427
|1115
|11
|Республика Чувашия
|2472
|85
|1696
|765
|11
|Кабардино-Балкарская Республика
|2422
|88
|1812
|602
|8
|Волгоградская область
|2384
|88
|1643
|725
|16
|Владимирская область
|2379
|57
|1987
|375
|17
|Новосибирская область
|2300
|87
|1378
|892
|30
|Челябинская область
|2216
|36
|1279
|924
|13
|Самарская область
|2205
|87
|1519
|669
|17
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2151
|59
|1387
|758
|6
|Ставропольский край
|2086
|75
|1233
|812
|41
|Ульяновская область
|2051
|92
|1493
|551
|7
|Орловская область
|1942
|75
|973
|953
|16
|Белгородская область
|1901
|76
|1228
|658
|15
|Пензенская область
|1892
|89
|512
|1365
|15
|Республика Ингушетия
|1866
|43
|1040
|784
|42
|Ханты-Мансийский АО
|1849
|94
|1197
|635
|17
|Смоленская область
|1769
|84
|1167
|581
|21
|Липецкая область
|1764
|68
|1213
|546
|5
|Хабаровский край
|1760
|62
|991
|759
|10
|Приморский край
|1735
|40
|1012
|706
|17
|Республика Мордовия
|1684
|38
|1119
|553
|12
|Оренбургская область
|1664
|54
|631
|1027
|6
|Ивановская область
|1639
|37
|1070
|551
|18
|Воронежская область
|1581
|63
|410
|1157
|14
|Республика Марий Эл
|1559
|41
|394
|1155
|10
|Астраханская область
|1558
|57
|829
|718
|11
|Тюменская область
|1490
|42
|834
|649
|7
|Алтайский край
|1485
|79
|806
|670
|9
|Пермский край
|1451
|41
|609
|826
|16
|Республика Саха (Якутия)
|1445
|88
|805
|633
|7
|Тверская область
|1378
|15
|462
|899
|17
|Кировская область
|1370
|47
|558
|804
|8
|Архангельская область
|1315
|169
|863
|448
|4
|Иркутская область
|1306
|112
|1036
|260
|10
|Калининградская область
|1294
|50
|717
|556
|21
|Республика Бурятия
|1254
|45
|649
|598
|7
|Республика Коми
|1144
|9
|532
|592
|20
|Чеченская Республика
|1133
|21
|430
|690
|13
|Омская область
|1097
|53
|814
|265
|18
|Новгородская область
|1003
|89
|698
|300
|5
|Республика Калмыкия
|903
|0
|508
|383
|12
|Забайкальский край
|879
|62
|448
|417
|14
|Республика Хакасия
|836
|23
|361
|465
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|814
|31
|548
|262
|4
|Республика Тыва
|760
|54
|702
|57
|1
|Республика Адыгея
|721
|25
|412
|300
|9
|Вологодская область
|699
|34
|428
|267
|4
|Камчатский край
|678
|20
|428
|244
|6
|Псковская область
|608
|16
|360
|238
|10
|Костромская область
|601
|21
|285
|308
|8
|Томская область
|564
|28
|351
|203
|10
|Удмуртская Республика
|549
|20
|183
|354
|12
|Кемеровская область
|431
|13
|262
|162
|7
|Амурская область
|401
|16
|283
|113
|5
|Республика Крым
|346
|6
|179
|164
|3
|Республика Карелия
|331
|15
|195
|135
|1
|Еврейская автономная область
|272
|5
|101
|168
|3
|Магаданская область
|227
|4
|73
|151
|3
|Курганская область
|189
|6
|109
|80
|0
|Севастополь
|158
|1
|36
|119
|3
|Республика Алтай
|104
|2
|52
|52
|0
|Сахалинская область
|74
|5
|27
|47
|0
|Ненецкий автономный округ
|64
|2
|54
|10
|0
|Чукотский автономный округ
|61
|0
|24
|36
|1
Число скончавшихся от связанных с новой коронавирусной инфекцией заболеваний в мире на утро 26 мая достигло 346 306 человек, увеличившись за сутки на 1168 случаев, сообщил университет Джонса Хопкинса (США). За предыдущие сутки число жертв инфекции выросло на 2959 человек.
Всего в мире, по данным университета, насчитывался 5 498 849 зараженных COVID-19 (без учета последних данных по России), рост за сутки составил 87 060 против 96 612.
Наиболее пострадавшая от коронавируса страна — США (1 662 768 инфицированных). На второй строчке закрепилась Бразилия (374 898 человек). Также в пятерке остались Россия (), Великобритания (262 547) и Испания (235 400).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 98 223 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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