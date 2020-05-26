174 смерти за сутки

26.05.2020, 10:14, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России зафиксировано самое большое число летальных случая из-за коронавируса за сутки – 174, всего умерли 3 807 человек.

Число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 8915 – до 362 342. При этом, рост в последние 11 дней не превышает 10 тыс. в сутки. Прирост составил рекордно низкие 2,5 процента, днем ранее он составил 2,6 процента.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекцией в России второй день подряд держится на уровне единицы.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило рекордные 12 331, что больше, чем число когда-либо выявленных в день случаев заражения. Количество выздоровевших достигло 131 129 человек и составило 36,2 процента от общего числа случаев заражения.

В России на 25 мая проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус. Только за прошедшие сутки сделано 215 тыс. тестов. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаются 292 тыс. человек.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 169303 2830 105574 61619 2110 Московская область 35163 817 28662 6152 349 Санкт-Петербург 14076 363 10182 3744 150 Нижегородская область 8504 228 5780 2652 72 Республика Дагестан 4294 89 367 3809 118 Свердловская область 4190 207 2671 1499 20 Ростовская область 3930 203 2542 1354 34 Красноярский край 3558 148 2775 755 28 Калужская область 3459 105 2414 1018 27 Краснодарский край 3426 89 1317 2081 28 Тульская область 3318 105 1989 1309 20 Брянская область 3156 99 1444 1681 31 Рязанская область 3125 85 2416 702 7 Мурманская область 2981 45 1318 1656 7 Республика Татарстан 2912 63 811 2092 9 Республика Башкортостан 2851 79 1949 884 18 Ярославская область 2726 94 2144 569 13 Республика Северная Осетия — Алания 2702 57 1100 1570 32 Курская область 2648 67 1615 1024 9 Тамбовская область 2622 75 1730 886 6 Саратовская область 2581 65 1744 812 25 Ленинградская область 2553 58 1427 1115 11 Республика Чувашия 2472 85 1696 765 11 Кабардино-Балкарская Республика 2422 88 1812 602 8 Волгоградская область 2384 88 1643 725 16 Владимирская область 2379 57 1987 375 17 Новосибирская область 2300 87 1378 892 30 Челябинская область 2216 36 1279 924 13 Самарская область 2205 87 1519 669 17 Ямало-Ненецкий автономный округ 2151 59 1387 758 6 Ставропольский край 2086 75 1233 812 41 Ульяновская область 2051 92 1493 551 7 Орловская область 1942 75 973 953 16 Белгородская область 1901 76 1228 658 15 Пензенская область 1892 89 512 1365 15 Республика Ингушетия 1866 43 1040 784 42 Ханты-Мансийский АО 1849 94 1197 635 17 Смоленская область 1769 84 1167 581 21 Липецкая область 1764 68 1213 546 5 Хабаровский край 1760 62 991 759 10 Приморский край 1735 40 1012 706 17 Республика Мордовия 1684 38 1119 553 12 Оренбургская область 1664 54 631 1027 6 Ивановская область 1639 37 1070 551 18 Воронежская область 1581 63 410 1157 14 Республика Марий Эл 1559 41 394 1155 10 Астраханская область 1558 57 829 718 11 Тюменская область 1490 42 834 649 7 Алтайский край 1485 79 806 670 9 Пермский край 1451 41 609 826 16 Республика Саха (Якутия) 1445 88 805 633 7 Тверская область 1378 15 462 899 17 Кировская область 1370 47 558 804 8 Архангельская область 1315 169 863 448 4 Иркутская область 1306 112 1036 260 10 Калининградская область 1294 50 717 556 21 Республика Бурятия 1254 45 649 598 7 Республика Коми 1144 9 532 592 20 Чеченская Республика 1133 21 430 690 13 Омская область 1097 53 814 265 18 Новгородская область 1003 89 698 300 5 Республика Калмыкия 903 0 508 383 12 Забайкальский край 879 62 448 417 14 Республика Хакасия 836 23 361 465 10 Карачаево-Черкесская Республика 814 31 548 262 4 Республика Тыва 760 54 702 57 1 Республика Адыгея 721 25 412 300 9 Вологодская область 699 34 428 267 4 Камчатский край 678 20 428 244 6 Псковская область 608 16 360 238 10 Костромская область 601 21 285 308 8 Томская область 564 28 351 203 10 Удмуртская Республика 549 20 183 354 12 Кемеровская область 431 13 262 162 7 Амурская область 401 16 283 113 5 Республика Крым 346 6 179 164 3 Республика Карелия 331 15 195 135 1 Еврейская автономная область 272 5 101 168 3 Магаданская область 227 4 73 151 3 Курганская область 189 6 109 80 0 Севастополь 158 1 36 119 3 Республика Алтай 104 2 52 52 0 Сахалинская область 74 5 27 47 0 Ненецкий автономный округ 64 2 54 10 0 Чукотский автономный округ 61 0 24 36 1

Число скончавшихся от связанных с новой коронавирусной инфекцией заболеваний в мире на утро 26 мая достигло 346 306 человек, увеличившись за сутки на 1168 случаев, сообщил университет Джонса Хопкинса (США). За предыдущие сутки число жертв инфекции выросло на 2959 человек.

Всего в мире, по данным университета, насчитывался 5 498 849 зараженных COVID-19 (без учета последних данных по России), рост за сутки составил 87 060 против 96 612.

Наиболее пострадавшая от коронавируса страна — США (1 662 768 инфицированных). На второй строчке закрепилась Бразилия (374 898 человек). Также в пятерке остались Россия (), Великобритания (262 547) и Испания (235 400).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 98 223 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.