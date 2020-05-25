Почти 9 тысяч заразившихся за сутки
 

Почти 9 тысяч заразившихся за сутки

25.05.2020, 10:09, Коронавирус
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В России за последние сутки зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах (+2,6 процента). Вчера прирост составил 8599 человек.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 353 427.

Скончались за последние сутки 92 человека, общее число смертей достигло 3633. Выздоровели 5499 человек, за все время — 118 798.

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг в понедельник единицы после нескольких дней роста. Ниже этой отметки, которая свидетельствует о замедлении распространения инфекции, показатель находится с 13 мая.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 166 582 человека, по состоянию на 24 мая под контролем остаются 287 683 человек. Проведено 8 945 384 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 166473 2560 110853 53586 2034
Московская область 34346 831 28098 5908 340
Санкт-Петербург 13713 374 9985 3590 138
Нижегородская область 8276 229 5741 2470 65
Республика Дагестан 4205 110 755 3353 97
Свердловская область 3983 279 2695 1270 18
Ростовская область 3727 158 2412 1281 34
Красноярский край 3410 145 2672 710 28
Калужская область 3354 108 2440 888 26
Краснодарский край 3337 90 1336 1973 28
Тульская область 3213 111 1985 1208 20
Брянская область 3057 106 1445 1581 31
Рязанская область 3040 87 2395 638 7
Мурманская область 2936 36 1298 1631 7
Республика Татарстан 2849 62 881 1959 9
Республика Башкортостан 2772 89 1872 882 18
Республика Северная Осетия — Алания 2645 60 1119 1499 27
Ярославская область 2632 101 2116 503 13
Курская область 2581 74 1654 919 8
Тамбовская область 2547 72 1696 845 6
Саратовская область 2516 98 1709 785 22
Ленинградская область 2495 58 1460 1026 9
Республика Чувашия 2387 97 1656 720 11
Кабардино-Балкарская Республика 2334 83 1738 588 8
Владимирская область 2322 69 1956 350 16
Волгоградская область 2296 89 1580 701 15
Новосибирская область 2213 89 1293 891 29
Челябинская область 2180 45 1261 907 12
Самарская область 2118 97 1460 642 16
Ямало-Ненецкий автономный округ 2092 38 1362 724 6
Ставропольский край 2011 79 1221 750 40
Ульяновская область 1959 98 1447 506 6
Орловская область 1867 59 1010 845 12
Белгородская область 1825 89 1208 602 15
Республика Ингушетия 1823 45 1002 780 41
Пензенская область 1803 94 533 1255 15
Ханты-Мансийский АО 1755 85 1148 590 17
Хабаровский край 1698 65 980 708 10
Липецкая область 1696 63 1152 539 5
Приморский край 1695 49 1063 617 15
Смоленская область 1685 82 1102 567 16
Республика Мордовия 1646 34 1092 542 12
Оренбургская область 1610 44 655 950 5
Ивановская область 1602 36 1069 516 17
Воронежская область 1518 55 478 1026 14
Республика Марий Эл 1518 39 429 1079 10
Астраханская область 1501 153 807 683 11
Тюменская область 1448 37 798 643 7
Пермский край 1410 43 604 792 14
Алтайский край 1406 81 763 636 7
Тверская область 1363 53 497 849 17
Республика Саха (Якутия) 1357 81 763 587 7
Кировская область 1323 64 525 790 8
Калининградская область 1244 43 692 534 18
Республика Бурятия 1209 66 633 569 7
Иркутская область 1194 116 947 238 9
Архангельская область 1146 126 715 427 4
Республика Коми 1135 6 548 568 19
Чеченская Республика 1112 22 439 660 13
Омская область 1044 59 798 228 18
Новгородская область 914 70 630 279 5
Республика Калмыкия 903 24 538 354 11
Забайкальский край 817 59 420 385 12
Республика Хакасия 813 24 373 430 10
Карачаево-Черкесская Республика 783 26 524 255 4
Республика Тыва 706 78 648 57 1
Республика Адыгея 696 25 392 295 9
Вологодская область 665 22 400 261 4
Камчатский край 658 31 408 244 6
Псковская область 592 26 374 208 10
Костромская область 580 13 278 294 8
Томская область 536 29 361 166 9
Удмуртская Республика 529 19 187 330 12
Кемеровская область 418 12 263 148 7
Амурская область 385 30 285 95 5
Республика Крым 340 14 184 153 3
Республика Карелия 316 16 194 121 1
Еврейская автономная область 267 1 115 150 2
Магаданская область 223 0 74 146 3
Курганская область 183 4 104 79 0
Севастополь 157 2 38 116 3
Республика Алтай 102 7 53 49 0
Сахалинская область 69 1 32 37 0
Ненецкий автономный округ 62 0 52 10 0
Чукотский автономный округ 61 2 28 32 1

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро 25 мая достигло 345 104 человек, увеличившись за сутки на 2 959 случаев (+1,75 процента). Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, насчитывался 5 410 288 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 96 612. По всему миру излечились 2 169 005 человек (без учета последних данных по России).

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 1 643 499 (97 722 скончавшихся), Бразилии – 363 211 (22 666), России – 353 427 (3633), Великобритании – 260 916 (36 875), Испании – 235 772 (28 752) и Италии – 229 858 (32 785).

Отметим, вчера Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнило о том, что употребление алкоголя не защищает от новой коронавирусной инфекции.

В ВОЗ считают, что употребление спиртного связанно с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии коронавируса.



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