Почти 9 тысяч заразившихся за сутки
25.05.2020, 10:09, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах (+2,6 процента). Вчера прирост составил 8599 человек.
Общее число заболевших за время пандемии достигло 353 427.
Скончались за последние сутки 92 человека, общее число смертей достигло 3633. Выздоровели 5499 человек, за все время — 118 798.
Коэффициент распространения коронавируса в России достиг в понедельник единицы после нескольких дней роста. Ниже этой отметки, которая свидетельствует о замедлении распространения инфекции, показатель находится с 13 мая.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 166 582 человека, по состоянию на 24 мая под контролем остаются 287 683 человек. Проведено 8 945 384 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|166473
|2560
|110853
|53586
|2034
|Московская область
|34346
|831
|28098
|5908
|340
|Санкт-Петербург
|13713
|374
|9985
|3590
|138
|Нижегородская область
|8276
|229
|5741
|2470
|65
|Республика Дагестан
|4205
|110
|755
|3353
|97
|Свердловская область
|3983
|279
|2695
|1270
|18
|Ростовская область
|3727
|158
|2412
|1281
|34
|Красноярский край
|3410
|145
|2672
|710
|28
|Калужская область
|3354
|108
|2440
|888
|26
|Краснодарский край
|3337
|90
|1336
|1973
|28
|Тульская область
|3213
|111
|1985
|1208
|20
|Брянская область
|3057
|106
|1445
|1581
|31
|Рязанская область
|3040
|87
|2395
|638
|7
|Мурманская область
|2936
|36
|1298
|1631
|7
|Республика Татарстан
|2849
|62
|881
|1959
|9
|Республика Башкортостан
|2772
|89
|1872
|882
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2645
|60
|1119
|1499
|27
|Ярославская область
|2632
|101
|2116
|503
|13
|Курская область
|2581
|74
|1654
|919
|8
|Тамбовская область
|2547
|72
|1696
|845
|6
|Саратовская область
|2516
|98
|1709
|785
|22
|Ленинградская область
|2495
|58
|1460
|1026
|9
|Республика Чувашия
|2387
|97
|1656
|720
|11
|Кабардино-Балкарская Республика
|2334
|83
|1738
|588
|8
|Владимирская область
|2322
|69
|1956
|350
|16
|Волгоградская область
|2296
|89
|1580
|701
|15
|Новосибирская область
|2213
|89
|1293
|891
|29
|Челябинская область
|2180
|45
|1261
|907
|12
|Самарская область
|2118
|97
|1460
|642
|16
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2092
|38
|1362
|724
|6
|Ставропольский край
|2011
|79
|1221
|750
|40
|Ульяновская область
|1959
|98
|1447
|506
|6
|Орловская область
|1867
|59
|1010
|845
|12
|Белгородская область
|1825
|89
|1208
|602
|15
|Республика Ингушетия
|1823
|45
|1002
|780
|41
|Пензенская область
|1803
|94
|533
|1255
|15
|Ханты-Мансийский АО
|1755
|85
|1148
|590
|17
|Хабаровский край
|1698
|65
|980
|708
|10
|Липецкая область
|1696
|63
|1152
|539
|5
|Приморский край
|1695
|49
|1063
|617
|15
|Смоленская область
|1685
|82
|1102
|567
|16
|Республика Мордовия
|1646
|34
|1092
|542
|12
|Оренбургская область
|1610
|44
|655
|950
|5
|Ивановская область
|1602
|36
|1069
|516
|17
|Воронежская область
|1518
|55
|478
|1026
|14
|Республика Марий Эл
|1518
|39
|429
|1079
|10
|Астраханская область
|1501
|153
|807
|683
|11
|Тюменская область
|1448
|37
|798
|643
|7
|Пермский край
|1410
|43
|604
|792
|14
|Алтайский край
|1406
|81
|763
|636
|7
|Тверская область
|1363
|53
|497
|849
|17
|Республика Саха (Якутия)
|1357
|81
|763
|587
|7
|Кировская область
|1323
|64
|525
|790
|8
|Калининградская область
|1244
|43
|692
|534
|18
|Республика Бурятия
|1209
|66
|633
|569
|7
|Иркутская область
|1194
|116
|947
|238
|9
|Архангельская область
|1146
|126
|715
|427
|4
|Республика Коми
|1135
|6
|548
|568
|19
|Чеченская Республика
|1112
|22
|439
|660
|13
|Омская область
|1044
|59
|798
|228
|18
|Новгородская область
|914
|70
|630
|279
|5
|Республика Калмыкия
|903
|24
|538
|354
|11
|Забайкальский край
|817
|59
|420
|385
|12
|Республика Хакасия
|813
|24
|373
|430
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|783
|26
|524
|255
|4
|Республика Тыва
|706
|78
|648
|57
|1
|Республика Адыгея
|696
|25
|392
|295
|9
|Вологодская область
|665
|22
|400
|261
|4
|Камчатский край
|658
|31
|408
|244
|6
|Псковская область
|592
|26
|374
|208
|10
|Костромская область
|580
|13
|278
|294
|8
|Томская область
|536
|29
|361
|166
|9
|Удмуртская Республика
|529
|19
|187
|330
|12
|Кемеровская область
|418
|12
|263
|148
|7
|Амурская область
|385
|30
|285
|95
|5
|Республика Крым
|340
|14
|184
|153
|3
|Республика Карелия
|316
|16
|194
|121
|1
|Еврейская автономная область
|267
|1
|115
|150
|2
|Магаданская область
|223
|0
|74
|146
|3
|Курганская область
|183
|4
|104
|79
|0
|Севастополь
|157
|2
|38
|116
|3
|Республика Алтай
|102
|7
|53
|49
|0
|Сахалинская область
|69
|1
|32
|37
|0
|Ненецкий автономный округ
|62
|0
|52
|10
|0
|Чукотский автономный округ
|61
|2
|28
|32
|1
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро 25 мая достигло 345 104 человек, увеличившись за сутки на 2 959 случаев (+1,75 процента). Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, насчитывался 5 410 288 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 96 612. По всему миру излечились 2 169 005 человек (без учета последних данных по России).
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 1 643 499 (97 722 скончавшихся), Бразилии – 363 211 (22 666), России – 353 427 (3633), Великобритании – 260 916 (36 875), Испании – 235 772 (28 752) и Италии – 229 858 (32 785).
Отметим, вчера Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнило о том, что употребление алкоголя не защищает от новой коронавирусной инфекции.
В ВОЗ считают, что употребление спиртного связанно с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии коронавируса.
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