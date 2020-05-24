В России за сутки от COVID-19 скончалось 153 человека
24.05.2020, 10:05, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах (это минимальный уровень с 1 мая). Накануне прирост составил 9434 человека.
Общее число инфицированных достигло 344 481. Суточный рост числа новых случаев заражения COVID-19 снизился до 2,6 процентов по России и 1,6 процента по Москве.
Умерли за последние сутки 153 человека (это максимальный уровень за весь период пандемии), общее число погибших достигло 3541. Выздоровели 5363 человека, за все время — 113 299.
Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве продолжили рост, достигнув 0,98 и 0,87 соответственно.
При этом, с 18 по 24 мая сообщали о 62 729 новых случаях заражения, с 11 по 17 мая их было 72 064. Таким образом, количество подтвержденных случаев за семь дней случаев оказалось меньше на 9 335. Оно снижается вторую неделю подряд.
Под медицинским наблюдением в России из-за COVID-19 остаются около 282 тыс. человек. Всего сделано более 8,6 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 282 тыс. исследований.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|163913
|2516
|112080
|49840
|1993
|Московская область
|33515
|862
|27666
|5520
|329
|Санкт-Петербург
|13339
|384
|9754
|3452
|133
|Нижегородская область
|8047
|221
|5584
|2398
|65
|Республика Дагестан
|4095
|113
|744
|3267
|84
|Свердловская область
|3704
|90
|2462
|1226
|16
|Ростовская область
|3569
|152
|2284
|1251
|34
|Красноярский край
|3265
|146
|2529
|708
|28
|Краснодарский край
|3247
|92
|1320
|1900
|27
|Калужская область
|3246
|123
|2336
|884
|26
|Тульская область
|3102
|97
|1882
|1200
|20
|Рязанская область
|2953
|88
|2380
|566
|7
|Брянская область
|2951
|111
|1446
|1474
|31
|Мурманская область
|2900
|32
|1266
|1627
|7
|Республика Татарстан
|2787
|90
|871
|1907
|9
|Республика Башкортостан
|2683
|81
|1833
|832
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2585
|62
|1060
|1498
|27
|Ярославская область
|2531
|107
|2015
|503
|13
|Курская область
|2507
|85
|1595
|904
|8
|Тамбовская область
|2475
|75
|1631
|838
|6
|Ленинградская область
|2437
|57
|1418
|1011
|8
|Саратовская область
|2418
|97
|1637
|761
|20
|Республика Чувашия
|2290
|95
|1563
|717
|10
|Владимирская область
|2253
|59
|1917
|320
|16
|Кабардино-Балкарская Республика
|2251
|80
|1676
|567
|8
|Волгоградская область
|2207
|98
|1494
|698
|15
|Челябинская область
|2135
|62
|1304
|819
|12
|Новосибирская область
|2124
|81
|1204
|891
|29
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2054
|29
|1328
|720
|6
|Самарская область
|2021
|121
|1369
|636
|16
|Ставропольский край
|1932
|77
|1176
|718
|38
|Ульяновская область
|1861
|97
|1357
|498
|6
|Орловская область
|1808
|68
|955
|841
|12
|Республика Ингушетия
|1778
|44
|961
|779
|38
|Белгородская область
|1736
|82
|1135
|588
|13
|Пензенская область
|1709
|97
|457
|1239
|13
|Ханты-Мансийский АО
|1670
|102
|1074
|579
|17
|Приморский край
|1646
|51
|1021
|610
|15
|Хабаровский край
|1633
|61
|932
|691
|10
|Липецкая область
|1633
|65
|1094
|534
|5
|Республика Мордовия
|1612
|32
|1058
|542
|12
|Смоленская область
|1603
|67
|1025
|563
|15
|Оренбургская область
|1566
|42
|634
|927
|5
|Ивановская область
|1566
|61
|1035
|514
|17
|Республика Марий Эл
|1479
|41
|394
|1076
|9
|Воронежская область
|1463
|44
|439
|1010
|14
|Тюменская область
|1411
|45
|779
|625
|7
|Пермский край
|1367
|43
|597
|756
|14
|Астраханская область
|1348
|50
|674
|664
|10
|Алтайский край
|1325
|71
|682
|636
|7
|Тверская область
|1310
|37
|445
|848
|17
|Республика Саха (Якутия)
|1276
|99
|692
|577
|7
|Кировская область
|1259
|68
|489
|762
|8
|Калининградская область
|1201
|43
|649
|534
|18
|Республика Бурятия
|1143
|19
|578
|558
|7
|Республика Коми
|1129
|24
|554
|556
|19
|Чеченская Республика
|1090
|24
|418
|660
|12
|Иркутская область
|1078
|120
|844
|225
|9
|Архангельская область
|1020
|95
|590
|426
|4
|Омская область
|985
|60
|739
|228
|18
|Республика Калмыкия
|879
|23
|518
|350
|11
|Новгородская область
|844
|60
|571
|268
|5
|Республика Хакасия
|789
|11
|350
|429
|10
|Забайкальский край
|758
|31
|365
|381
|12
|Карачаево-Черкесская Республика
|757
|25
|510
|243
|4
|Республика Адыгея
|671
|49
|367
|295
|9
|Вологодская область
|643
|40
|388
|251
|4
|Республика Тыва
|628
|52
|570
|57
|1
|Камчатский край
|627
|32
|377
|244
|6
|Костромская область
|567
|7
|265
|294
|8
|Псковская область
|566
|23
|356
|201
|9
|Удмуртская Республика
|510
|18
|174
|324
|12
|Томская область
|507
|28
|332
|166
|9
|Кемеровская область
|406
|15
|251
|148
|7
|Амурская область
|355
|15
|255
|95
|5
|Республика Крым
|326
|2
|170
|153
|3
|Республика Карелия
|300
|16
|202
|97
|1
|Еврейская автономная область
|266
|3
|114
|150
|2
|Магаданская область
|223
|5
|77
|143
|3
|Курганская область
|179
|2
|107
|72
|0
|Севастополь
|155
|1
|39
|114
|2
|Республика Алтай
|95
|3
|48
|47
|0
|Сахалинская область
|68
|2
|32
|36
|0
|Ненецкий автономный округ
|62
|0
|52
|10
|0
|Чукотский автономный округ
|59
|1
|26
|32
|1
В мире на утро 24 мая зарегистрировано уже 5 313 852 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией (без учета последних данных по России). За сутки было выявлено 100 259 новых случаев заражения. 2 112 864 человека выздоровели.
В США вирус диагностировали у 1 622 670 человек, в Бразилии – 347 398, в России – 344 481, в Великобритании – 258 504, в Испании – 235 290, в Италии – 229 327.
Число смертельных случаев в мире достигло 342 141. За сутки от болезней связанных с COVID-19 скончались 3 909 человек. В США – 97 087, в Великобритании – 36 757, в Италии – 32 735, в Испании – 28 678, во Франции – 28 218, в Бразилии – 22 013.
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