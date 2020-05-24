В России за сутки от COVID-19 скончалось 153 человека

24.05.2020, 10:05, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах (это минимальный уровень с 1 мая). Накануне прирост составил 9434 человека.

Общее число инфицированных достигло 344 481. Суточный рост числа новых случаев заражения COVID-19 снизился до 2,6 процентов по России и 1,6 процента по Москве.

Умерли за последние сутки 153 человека (это максимальный уровень за весь период пандемии), общее число погибших достигло 3541. Выздоровели 5363 человека, за все время — 113 299.

Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве продолжили рост, достигнув 0,98 и 0,87 соответственно.

При этом, с 18 по 24 мая сообщали о 62 729 новых случаях заражения, с 11 по 17 мая их было 72 064. Таким образом, количество подтвержденных случаев за семь дней случаев оказалось меньше на 9 335. Оно снижается вторую неделю подряд.

Под медицинским наблюдением в России из-за COVID-19 остаются около 282 тыс. человек. Всего сделано более 8,6 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 282 тыс. исследований.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 163913 2516 112080 49840 1993 Московская область 33515 862 27666 5520 329 Санкт-Петербург 13339 384 9754 3452 133 Нижегородская область 8047 221 5584 2398 65 Республика Дагестан 4095 113 744 3267 84 Свердловская область 3704 90 2462 1226 16 Ростовская область 3569 152 2284 1251 34 Красноярский край 3265 146 2529 708 28 Краснодарский край 3247 92 1320 1900 27 Калужская область 3246 123 2336 884 26 Тульская область 3102 97 1882 1200 20 Рязанская область 2953 88 2380 566 7 Брянская область 2951 111 1446 1474 31 Мурманская область 2900 32 1266 1627 7 Республика Татарстан 2787 90 871 1907 9 Республика Башкортостан 2683 81 1833 832 18 Республика Северная Осетия — Алания 2585 62 1060 1498 27 Ярославская область 2531 107 2015 503 13 Курская область 2507 85 1595 904 8 Тамбовская область 2475 75 1631 838 6 Ленинградская область 2437 57 1418 1011 8 Саратовская область 2418 97 1637 761 20 Республика Чувашия 2290 95 1563 717 10 Владимирская область 2253 59 1917 320 16 Кабардино-Балкарская Республика 2251 80 1676 567 8 Волгоградская область 2207 98 1494 698 15 Челябинская область 2135 62 1304 819 12 Новосибирская область 2124 81 1204 891 29 Ямало-Ненецкий автономный округ 2054 29 1328 720 6 Самарская область 2021 121 1369 636 16 Ставропольский край 1932 77 1176 718 38 Ульяновская область 1861 97 1357 498 6 Орловская область 1808 68 955 841 12 Республика Ингушетия 1778 44 961 779 38 Белгородская область 1736 82 1135 588 13 Пензенская область 1709 97 457 1239 13 Ханты-Мансийский АО 1670 102 1074 579 17 Приморский край 1646 51 1021 610 15 Хабаровский край 1633 61 932 691 10 Липецкая область 1633 65 1094 534 5 Республика Мордовия 1612 32 1058 542 12 Смоленская область 1603 67 1025 563 15 Оренбургская область 1566 42 634 927 5 Ивановская область 1566 61 1035 514 17 Республика Марий Эл 1479 41 394 1076 9 Воронежская область 1463 44 439 1010 14 Тюменская область 1411 45 779 625 7 Пермский край 1367 43 597 756 14 Астраханская область 1348 50 674 664 10 Алтайский край 1325 71 682 636 7 Тверская область 1310 37 445 848 17 Республика Саха (Якутия) 1276 99 692 577 7 Кировская область 1259 68 489 762 8 Калининградская область 1201 43 649 534 18 Республика Бурятия 1143 19 578 558 7 Республика Коми 1129 24 554 556 19 Чеченская Республика 1090 24 418 660 12 Иркутская область 1078 120 844 225 9 Архангельская область 1020 95 590 426 4 Омская область 985 60 739 228 18 Республика Калмыкия 879 23 518 350 11 Новгородская область 844 60 571 268 5 Республика Хакасия 789 11 350 429 10 Забайкальский край 758 31 365 381 12 Карачаево-Черкесская Республика 757 25 510 243 4 Республика Адыгея 671 49 367 295 9 Вологодская область 643 40 388 251 4 Республика Тыва 628 52 570 57 1 Камчатский край 627 32 377 244 6 Костромская область 567 7 265 294 8 Псковская область 566 23 356 201 9 Удмуртская Республика 510 18 174 324 12 Томская область 507 28 332 166 9 Кемеровская область 406 15 251 148 7 Амурская область 355 15 255 95 5 Республика Крым 326 2 170 153 3 Республика Карелия 300 16 202 97 1 Еврейская автономная область 266 3 114 150 2 Магаданская область 223 5 77 143 3 Курганская область 179 2 107 72 0 Севастополь 155 1 39 114 2 Республика Алтай 95 3 48 47 0 Сахалинская область 68 2 32 36 0 Ненецкий автономный округ 62 0 52 10 0 Чукотский автономный округ 59 1 26 32 1

В мире на утро 24 мая зарегистрировано уже 5 313 852 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией (без учета последних данных по России). За сутки было выявлено 100 259 новых случаев заражения. 2 112 864 человека выздоровели.

В США вирус диагностировали у 1 622 670 человек, в Бразилии – 347 398, в России – 344 481, в Великобритании – 258 504, в Испании – 235 290, в Италии – 229 327.

Число смертельных случаев в мире достигло 342 141. За сутки от болезней связанных с COVID-19 скончались 3 909 человек. В США – 97 087, в Великобритании – 36 757, в Италии – 32 735, в Испании – 28 678, во Франции – 28 218, в Бразилии – 22 013.