Снова рост, но Россия уступила Бразилии

23.05.2020, 10:16, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число случаев новых заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 9434, до 335 882 (+2,9 процента). Вчера было 8894.

Число уже выздоровевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России возросло на 8111 за сутки, до 107 936. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 3388, за сутки скончались 139 человек (150 днем ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в субботу вырос на 0,04, до 0,97.

Из десяти регионов, где больше всего инфицированных, коэффициент оказался ниже единицы лишь в пяти. Это Москва (0,83), Подмосковье (0,95), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,83) и Краснодарский край (0,97).

В Красноярском крае, где на крупнейшем в стране золотодобывающем предприятии произошла масштабная вспышка коронавирусной инфекции, показатель вырос с 3,33 до 3,36. В Дагестане, где за сутки выявлено 127 случаев заражения, коэффициент поднялся до 1,18.

Напомним, коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, то регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее – к третьему.

По данным Роспотребнадзора около 276 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Всего проведено более 8,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 276 тыс. исследований.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 161397 3190 112050 47413 1934 Московская область 32653 846 27166 5163 324 Санкт-Петербург 12955 363 9718 3124 113 Нижегородская область 7826 211 5509 2257 60 Республика Дагестан 3982 127 910 3002 70 Свердловская область 3614 171 2393 1207 14 Ростовская область 3417 353 2183 1200 34 Краснодарский край 3155 89 1269 1859 27 Калужская область 3123 125 2246 854 23 Красноярский край 3119 148 2394 697 28 Тульская область 3005 90 1796 1189 20 Мурманская область 2868 34 1244 1617 7 Рязанская область 2865 98 2310 548 7 Брянская область 2840 103 1393 1416 31 Республика Татарстан 2697 76 863 1825 9 Республика Башкортостан 2602 88 1791 793 18 Республика Северная Осетия — Алания 2523 67 1084 1416 23 Ярославская область 2424 115 1918 493 13 Курская область 2422 83 1540 874 8 Тамбовская область 2400 79 1601 794 5 Ленинградская область 2380 57 1399 973 8 Саратовская область 2321 98 1604 699 18 Республика Чувашия 2195 91 1500 686 9 Владимирская область 2194 74 1867 311 16 Кабардино-Балкарская Республика 2171 80 1603 560 8 Волгоградская область 2109 107 1404 691 14 Челябинская область 2073 80 1308 754 11 Новосибирская область 2043 83 1134 882 27 Ямало-Ненецкий автономный округ 2025 36 1334 686 5 Самарская область 1900 86 1307 578 15 Ставропольский край 1855 74 1106 711 38 Ульяновская область 1764 98 1296 462 6 Орловская область 1740 61 926 804 10 Республика Ингушетия 1734 42 917 779 38 Белгородская область 1654 73 1059 583 12 Пензенская область 1612 102 453 1146 13 Приморский край 1595 53 996 584 15 Республика Мордовия 1580 32 1037 531 12 Хабаровский край 1572 63 884 678 10 Ханты-Мансийский АО 1568 58 1008 545 15 Липецкая область 1568 65 1101 463 4 Смоленская область 1536 65 982 541 13 Оренбургская область 1524 42 639 880 5 Ивановская область 1505 42 979 509 17 Республика Марий Эл 1438 41 361 1069 8 Воронежская область 1419 57 423 982 14 Тюменская область 1366 35 768 591 7 Пермский край 1324 47 604 706 14 Астраханская область 1298 51 644 646 8 Тверская область 1273 31 410 848 15 Алтайский край 1254 69 627 620 7 Кировская область 1191 30 440 744 7 Республика Саха (Якутия) 1177 100 630 541 6 Калининградская область 1158 41 610 530 18 Республика Бурятия 1124 34 604 514 6 Республика Коми 1105 38 545 541 19 Чеченская Республика 1066 20 395 659 12 Иркутская область 958 95 742 207 9 Омская область 925 87 717 192 16 Архангельская область 925 37 514 407 4 Республика Калмыкия 856 46 501 344 11 Новгородская область 784 35 518 261 5 Республика Хакасия 778 31 342 426 10 Карачаево-Черкесская Республика 732 20 485 243 4 Забайкальский край 727 43 344 371 12 Республика Адыгея 622 31 323 290 9 Вологодская область 603 41 355 244 4 Камчатский край 595 23 422 171 2 Республика Тыва 576 46 518 57 1 Костромская область 560 20 263 289 8 Псковская область 543 30 333 201 9 Удмуртская Республика 492 15 157 323 12 Томская область 479 29 353 122 4 Кемеровская область 391 14 242 142 7 Амурская область 340 23 244 95 1 Республика Крым 324 10 169 152 3 Республика Карелия 284 16 208 75 1 Еврейская автономная область 263 1 148 113 2 Магаданская область 218 9 75 140 3 Курганская область 177 8 109 68 0 Севастополь 154 5 39 113 2 Республика Алтай 92 0 46 46 0 Сахалинская область 66 3 30 36 0 Ненецкий автономный округ 62 2 52 10 0 Чукотский автономный округ 58 2 27 30 1

По данным университета Джонса Хопкинса, число умерших от COVID-19 и связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро 23 мая достигло 338 232 человек, увеличившись за сутки почти 5,5 тысяч случаев. Всего в мире насчитывалось 5 213 557 инфицированных коронавирусом (без учета последних данных по России), рост за стуки составил 110 тысяч человек, излечились 2 058 237.

При этом, Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, тем самым обошла Россию по этому показателю. За минувшие сутки в Бразилии зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных тестов на коронавирус — 20 803 (средний темп прироста в 2,2 раза выше чем РФ). Также за сутки умер 1001 человек, общее число смертей достигло 21 048. Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 достигло 330 890.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 601 434 человека. Далее идут Бразилия, Россия, Великобритания (255 544), Испания (234 824) и Италия (28 628).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (96 007), Великобритания (36 475), Италия (32 616), Испания (28 628) и Франция (28 218).