Снова рост, но Россия уступила Бразилии
23.05.2020, 10:16, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число случаев новых заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 9434, до 335 882 (+2,9 процента). Вчера было 8894.
Число уже выздоровевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России возросло на 8111 за сутки, до 107 936. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 3388, за сутки скончались 139 человек (150 днем ранее).
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в субботу вырос на 0,04, до 0,97.
Из десяти регионов, где больше всего инфицированных, коэффициент оказался ниже единицы лишь в пяти. Это Москва (0,83), Подмосковье (0,95), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,83) и Краснодарский край (0,97).
В Красноярском крае, где на крупнейшем в стране золотодобывающем предприятии произошла масштабная вспышка коронавирусной инфекции, показатель вырос с 3,33 до 3,36. В Дагестане, где за сутки выявлено 127 случаев заражения, коэффициент поднялся до 1,18.
Напомним, коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, то регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее – к третьему.
По данным Роспотребнадзора около 276 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Всего проведено более 8,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 276 тыс. исследований.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|161397
|3190
|112050
|47413
|1934
|Московская область
|32653
|846
|27166
|5163
|324
|Санкт-Петербург
|12955
|363
|9718
|3124
|113
|Нижегородская область
|7826
|211
|5509
|2257
|60
|Республика Дагестан
|3982
|127
|910
|3002
|70
|Свердловская область
|3614
|171
|2393
|1207
|14
|Ростовская область
|3417
|353
|2183
|1200
|34
|Краснодарский край
|3155
|89
|1269
|1859
|27
|Калужская область
|3123
|125
|2246
|854
|23
|Красноярский край
|3119
|148
|2394
|697
|28
|Тульская область
|3005
|90
|1796
|1189
|20
|Мурманская область
|2868
|34
|1244
|1617
|7
|Рязанская область
|2865
|98
|2310
|548
|7
|Брянская область
|2840
|103
|1393
|1416
|31
|Республика Татарстан
|2697
|76
|863
|1825
|9
|Республика Башкортостан
|2602
|88
|1791
|793
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2523
|67
|1084
|1416
|23
|Ярославская область
|2424
|115
|1918
|493
|13
|Курская область
|2422
|83
|1540
|874
|8
|Тамбовская область
|2400
|79
|1601
|794
|5
|Ленинградская область
|2380
|57
|1399
|973
|8
|Саратовская область
|2321
|98
|1604
|699
|18
|Республика Чувашия
|2195
|91
|1500
|686
|9
|Владимирская область
|2194
|74
|1867
|311
|16
|Кабардино-Балкарская Республика
|2171
|80
|1603
|560
|8
|Волгоградская область
|2109
|107
|1404
|691
|14
|Челябинская область
|2073
|80
|1308
|754
|11
|Новосибирская область
|2043
|83
|1134
|882
|27
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2025
|36
|1334
|686
|5
|Самарская область
|1900
|86
|1307
|578
|15
|Ставропольский край
|1855
|74
|1106
|711
|38
|Ульяновская область
|1764
|98
|1296
|462
|6
|Орловская область
|1740
|61
|926
|804
|10
|Республика Ингушетия
|1734
|42
|917
|779
|38
|Белгородская область
|1654
|73
|1059
|583
|12
|Пензенская область
|1612
|102
|453
|1146
|13
|Приморский край
|1595
|53
|996
|584
|15
|Республика Мордовия
|1580
|32
|1037
|531
|12
|Хабаровский край
|1572
|63
|884
|678
|10
|Ханты-Мансийский АО
|1568
|58
|1008
|545
|15
|Липецкая область
|1568
|65
|1101
|463
|4
|Смоленская область
|1536
|65
|982
|541
|13
|Оренбургская область
|1524
|42
|639
|880
|5
|Ивановская область
|1505
|42
|979
|509
|17
|Республика Марий Эл
|1438
|41
|361
|1069
|8
|Воронежская область
|1419
|57
|423
|982
|14
|Тюменская область
|1366
|35
|768
|591
|7
|Пермский край
|1324
|47
|604
|706
|14
|Астраханская область
|1298
|51
|644
|646
|8
|Тверская область
|1273
|31
|410
|848
|15
|Алтайский край
|1254
|69
|627
|620
|7
|Кировская область
|1191
|30
|440
|744
|7
|Республика Саха (Якутия)
|1177
|100
|630
|541
|6
|Калининградская область
|1158
|41
|610
|530
|18
|Республика Бурятия
|1124
|34
|604
|514
|6
|Республика Коми
|1105
|38
|545
|541
|19
|Чеченская Республика
|1066
|20
|395
|659
|12
|Иркутская область
|958
|95
|742
|207
|9
|Омская область
|925
|87
|717
|192
|16
|Архангельская область
|925
|37
|514
|407
|4
|Республика Калмыкия
|856
|46
|501
|344
|11
|Новгородская область
|784
|35
|518
|261
|5
|Республика Хакасия
|778
|31
|342
|426
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|732
|20
|485
|243
|4
|Забайкальский край
|727
|43
|344
|371
|12
|Республика Адыгея
|622
|31
|323
|290
|9
|Вологодская область
|603
|41
|355
|244
|4
|Камчатский край
|595
|23
|422
|171
|2
|Республика Тыва
|576
|46
|518
|57
|1
|Костромская область
|560
|20
|263
|289
|8
|Псковская область
|543
|30
|333
|201
|9
|Удмуртская Республика
|492
|15
|157
|323
|12
|Томская область
|479
|29
|353
|122
|4
|Кемеровская область
|391
|14
|242
|142
|7
|Амурская область
|340
|23
|244
|95
|1
|Республика Крым
|324
|10
|169
|152
|3
|Республика Карелия
|284
|16
|208
|75
|1
|Еврейская автономная область
|263
|1
|148
|113
|2
|Магаданская область
|218
|9
|75
|140
|3
|Курганская область
|177
|8
|109
|68
|0
|Севастополь
|154
|5
|39
|113
|2
|Республика Алтай
|92
|0
|46
|46
|0
|Сахалинская область
|66
|3
|30
|36
|0
|Ненецкий автономный округ
|62
|2
|52
|10
|0
|Чукотский автономный округ
|58
|2
|27
|30
|1
По данным университета Джонса Хопкинса, число умерших от COVID-19 и связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро 23 мая достигло 338 232 человек, увеличившись за сутки почти 5,5 тысяч случаев. Всего в мире насчитывалось 5 213 557 инфицированных коронавирусом (без учета последних данных по России), рост за стуки составил 110 тысяч человек, излечились 2 058 237.
При этом, Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, тем самым обошла Россию по этому показателю. За минувшие сутки в Бразилии зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных тестов на коронавирус — 20 803 (средний темп прироста в 2,2 раза выше чем РФ). Также за сутки умер 1001 человек, общее число смертей достигло 21 048. Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 достигло 330 890.
Первое место по числу зараженных занимают США — 1 601 434 человека. Далее идут Бразилия, Россия, Великобритания (255 544), Испания (234 824) и Италия (28 628).
По числу смертей от коронавируса лидируют США (96 007), Великобритания (36 475), Италия (32 616), Испания (28 628) и Франция (28 218).
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