Для рыбинских выпускников последний звонок прозвенит онлайн
 

Для рыбинских выпускников последний звонок прозвенит онлайн

22.05.2020, 11:51, Новости
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25 мая для выпускников школ города Рыбинска прозвенит последний звонок. Традиционный муниципальный праздник пройдет в новом формате – онлайн.

В период режима самоизоляции все поздравления прозвучат в социальных сетях на странице департамента образования: https://vk.com/dorybinsk.

Муниципальный праздник «Последний звонок-2020» начнется 25 мая в 9 часов с поздравления главы города Рыбинска Дениса Добрякова. Далее выпускников поздравят руководители департамента и директора школ, к теплым словам и пожеланиям присоединятся школьные коллективы, родители выпускников, а также социальные партнеры – руководители промышленных предприятий нашего города, учреждений высшего и профессионального образования, учреждений управления культуры, департамента спорта.

– Последний звонок – трогательный и памятный для школьников праздник. Даже в существующих условиях мы нашли возможность сделать этот день ярким и насыщенным. Приглашаем всех жителей города на наш праздник, поздравить выпускников в социальной сети с хештегом #ПоследнийзвонокРыбинск2020, – рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

Всего в этом году стены 29 рыбинских школ покидают 812 одиннадцатиклассников. Девятый класс заканчивают 1813 рыбинцев, многие из которых продолжат свое обучение, отметили в пресс-служба администрации города.



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