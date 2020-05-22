150 смертей за сутки. Это антирекорд

22.05.2020, 10:10, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 8 894 за сутки, до 326 448 человек (+2,8 процента), прирост за неделю не превышает 10 тысяч в день.

Вчера прирост составил 8849 человек. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 326 448.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 150, до 3 249. Это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки инфекции в стране. Условный уровень смертности из-за COVID-19 в России вновь вырос и достиг 1 процента. Выше он был только 30 апреля и 1 мая.

Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6 процентов от общего числа заразившихся в России. Всего на данный момент выписано 99 825 человек. За сутки выписали 7 144 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 113 155 человек, по состоянию на 21 мая под контролем остаются 277 068 человек. Проведено 8 126 626 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 158207 2988 112758 43582 1867 Московская область 31807 824 26796 4699 312 Санкт-Петербург 12592 389 9626 2859 107 Нижегородская область 7615 202 5552 2006 57 Республика Дагестан 3855 109 908 2882 65 Свердловская область 3443 135 2368 1063 12 Краснодарский край 3066 92 1276 1764 26 Ростовская область 3064 138 1919 1111 34 Калужская область 2998 127 2202 775 21 Красноярский край 2971 150 2287 659 25 Тульская область 2915 91 1791 1104 20 Мурманская область 2834 53 1232 1595 7 Рязанская область 2767 94 2256 504 7 Брянская область 2737 105 1417 1289 31 Республика Татарстан 2621 75 915 1698 8 Республика Башкортостан 2514 90 1704 792 18 Республика Северная Осетия — Алания 2456 69 1063 1371 22 Курская область 2339 81 1527 804 8 Ленинградская область 2323 54 1417 898 8 Тамбовская область 2321 83 1555 761 5 Ярославская область 2309 103 1852 444 13 Саратовская область 2223 84 1568 639 16 Владимирская область 2120 77 1821 284 15 Республика Чувашия 2104 90 1436 659 9 Кабардино-Балкарская Республика 2091 71 1547 536 8 Волгоградская область 2002 89 1349 640 13 Челябинская область 1993 80 1257 725 11 Ямало-Ненецкий автономный округ 1989 87 1586 398 5 Новосибирская область 1960 79 1109 826 25 Самарская область 1814 74 1261 539 14 Ставропольский край 1781 53 1055 690 36 Республика Ингушетия 1692 44 926 728 38 Орловская область 1679 32 952 717 10 Ульяновская область 1666 70 1224 436 6 Белгородская область 1581 82 1049 520 12 Республика Мордовия 1548 36 1044 493 11 Приморский край 1542 47 977 551 14 Ханты-Мансийский АО 1510 80 977 520 13 Пензенская область 1510 110 421 1076 13 Хабаровский край 1509 65 845 655 9 Липецкая область 1503 64 1056 443 4 Оренбургская область 1482 45 628 849 5 Смоленская область 1471 53 939 519 13 Ивановская область 1463 48 969 478 16 Республика Марий Эл 1397 37 366 1023 8 Воронежская область 1362 55 431 918 13 Тюменская область 1331 53 754 570 7 Пермский край 1277 51 587 677 13 Астраханская область 1247 45 617 622 8 Тверская область 1242 39 472 756 14 Алтайский край 1185 74 579 599 7 Кировская область 1161 70 443 712 6 Калининградская область 1117 41 629 471 17 Республика Бурятия 1090 48 610 474 6 Республика Саха (Якутия) 1077 80 575 496 6 Республика Коми 1067 35 535 513 19 Чеченская Республика 1046 20 392 643 11 Архангельская область 888 30 501 383 4 Иркутская область 863 83 666 189 8 Омская область 838 74 700 131 7 Республика Калмыкия 810 34 477 322 11 Новгородская область 749 22 494 250 5 Республика Хакасия 747 23 343 394 10 Карачаево-Черкесская Республика 712 11 474 234 4 Забайкальский край 684 38 333 341 10 Республика Адыгея 591 30 293 290 8 Камчатский край 572 18 411 159 2 Вологодская область 562 34 328 231 3 Костромская область 540 13 267 265 8 Республика Тыва 530 79 473 56 1 Псковская область 513 19 321 183 9 Удмуртская Республика 477 14 158 307 12 Томская область 450 21 327 119 4 Кемеровская область 377 12 242 128 7 Амурская область 317 23 232 84 1 Республика Крым 314 15 181 130 3 Республика Карелия 268 8 196 71 1 Еврейская автономная область 262 1 163 97 2 Магаданская область 209 3 72 134 3 Курганская область 169 19 109 60 0 Севастополь 149 1 42 105 2 Республика Алтай 92 4 51 41 0 Сахалинская область 63 4 28 35 0 Ненецкий автономный округ 60 1 53 7 0 Чукотский автономный округ 56 0 32 24 0

По данным университет Джонса Хопкинса, на утро 22 мая, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире составило 5 106 155 человека (без учета сегодняшних данных по России), из них скончались 6,5 процентов — 332 978, вылечились 38 процентов — 1 950 518 человек. Прирост за сутки составил 2,1 процента.

В настоящий момент случаи заражения зафиксированы в 188 странах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 1 577 287, там умерли 94 702 человека.

Россия занимает второе место в мире по числу заболеваний COVID-19.

На третьем месте по количеству инфицированных находится Бразилия — 309 087 заболевших, 20 047 летальных исходов. Четвертое место занимает Великобритания — 252 246 заразившихся, 36 124 умерли. На пятом месте Испания — 233 037 инфицированных, 27 940 летальных исходов.