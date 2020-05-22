150 смертей за сутки. Это антирекорд
22.05.2020, 10:10, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 8 894 за сутки, до 326 448 человек (+2,8 процента), прирост за неделю не превышает 10 тысяч в день.
Вчера прирост составил 8849 человек. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 326 448.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 150, до 3 249. Это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки инфекции в стране. Условный уровень смертности из-за COVID-19 в России вновь вырос и достиг 1 процента. Выше он был только 30 апреля и 1 мая.
Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6 процентов от общего числа заразившихся в России. Всего на данный момент выписано 99 825 человек. За сутки выписали 7 144 человека.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 113 155 человек, по состоянию на 21 мая под контролем остаются 277 068 человек. Проведено 8 126 626 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|158207
|2988
|112758
|43582
|1867
|Московская область
|31807
|824
|26796
|4699
|312
|Санкт-Петербург
|12592
|389
|9626
|2859
|107
|Нижегородская область
|7615
|202
|5552
|2006
|57
|Республика Дагестан
|3855
|109
|908
|2882
|65
|Свердловская область
|3443
|135
|2368
|1063
|12
|Краснодарский край
|3066
|92
|1276
|1764
|26
|Ростовская область
|3064
|138
|1919
|1111
|34
|Калужская область
|2998
|127
|2202
|775
|21
|Красноярский край
|2971
|150
|2287
|659
|25
|Тульская область
|2915
|91
|1791
|1104
|20
|Мурманская область
|2834
|53
|1232
|1595
|7
|Рязанская область
|2767
|94
|2256
|504
|7
|Брянская область
|2737
|105
|1417
|1289
|31
|Республика Татарстан
|2621
|75
|915
|1698
|8
|Республика Башкортостан
|2514
|90
|1704
|792
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2456
|69
|1063
|1371
|22
|Курская область
|2339
|81
|1527
|804
|8
|Ленинградская область
|2323
|54
|1417
|898
|8
|Тамбовская область
|2321
|83
|1555
|761
|5
|Ярославская область
|2309
|103
|1852
|444
|13
|Саратовская область
|2223
|84
|1568
|639
|16
|Владимирская область
|2120
|77
|1821
|284
|15
|Республика Чувашия
|2104
|90
|1436
|659
|9
|Кабардино-Балкарская Республика
|2091
|71
|1547
|536
|8
|Волгоградская область
|2002
|89
|1349
|640
|13
|Челябинская область
|1993
|80
|1257
|725
|11
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1989
|87
|1586
|398
|5
|Новосибирская область
|1960
|79
|1109
|826
|25
|Самарская область
|1814
|74
|1261
|539
|14
|Ставропольский край
|1781
|53
|1055
|690
|36
|Республика Ингушетия
|1692
|44
|926
|728
|38
|Орловская область
|1679
|32
|952
|717
|10
|Ульяновская область
|1666
|70
|1224
|436
|6
|Белгородская область
|1581
|82
|1049
|520
|12
|Республика Мордовия
|1548
|36
|1044
|493
|11
|Приморский край
|1542
|47
|977
|551
|14
|Ханты-Мансийский АО
|1510
|80
|977
|520
|13
|Пензенская область
|1510
|110
|421
|1076
|13
|Хабаровский край
|1509
|65
|845
|655
|9
|Липецкая область
|1503
|64
|1056
|443
|4
|Оренбургская область
|1482
|45
|628
|849
|5
|Смоленская область
|1471
|53
|939
|519
|13
|Ивановская область
|1463
|48
|969
|478
|16
|Республика Марий Эл
|1397
|37
|366
|1023
|8
|Воронежская область
|1362
|55
|431
|918
|13
|Тюменская область
|1331
|53
|754
|570
|7
|Пермский край
|1277
|51
|587
|677
|13
|Астраханская область
|1247
|45
|617
|622
|8
|Тверская область
|1242
|39
|472
|756
|14
|Алтайский край
|1185
|74
|579
|599
|7
|Кировская область
|1161
|70
|443
|712
|6
|Калининградская область
|1117
|41
|629
|471
|17
|Республика Бурятия
|1090
|48
|610
|474
|6
|Республика Саха (Якутия)
|1077
|80
|575
|496
|6
|Республика Коми
|1067
|35
|535
|513
|19
|Чеченская Республика
|1046
|20
|392
|643
|11
|Архангельская область
|888
|30
|501
|383
|4
|Иркутская область
|863
|83
|666
|189
|8
|Омская область
|838
|74
|700
|131
|7
|Республика Калмыкия
|810
|34
|477
|322
|11
|Новгородская область
|749
|22
|494
|250
|5
|Республика Хакасия
|747
|23
|343
|394
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|712
|11
|474
|234
|4
|Забайкальский край
|684
|38
|333
|341
|10
|Республика Адыгея
|591
|30
|293
|290
|8
|Камчатский край
|572
|18
|411
|159
|2
|Вологодская область
|562
|34
|328
|231
|3
|Костромская область
|540
|13
|267
|265
|8
|Республика Тыва
|530
|79
|473
|56
|1
|Псковская область
|513
|19
|321
|183
|9
|Удмуртская Республика
|477
|14
|158
|307
|12
|Томская область
|450
|21
|327
|119
|4
|Кемеровская область
|377
|12
|242
|128
|7
|Амурская область
|317
|23
|232
|84
|1
|Республика Крым
|314
|15
|181
|130
|3
|Республика Карелия
|268
|8
|196
|71
|1
|Еврейская автономная область
|262
|1
|163
|97
|2
|Магаданская область
|209
|3
|72
|134
|3
|Курганская область
|169
|19
|109
|60
|0
|Севастополь
|149
|1
|42
|105
|2
|Республика Алтай
|92
|4
|51
|41
|0
|Сахалинская область
|63
|4
|28
|35
|0
|Ненецкий автономный округ
|60
|1
|53
|7
|0
|Чукотский автономный округ
|56
|0
|32
|24
|0
По данным университет Джонса Хопкинса, на утро 22 мая, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире составило 5 106 155 человека (без учета сегодняшних данных по России), из них скончались 6,5 процентов — 332 978, вылечились 38 процентов — 1 950 518 человек. Прирост за сутки составил 2,1 процента.
В настоящий момент случаи заражения зафиксированы в 188 странах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США — 1 577 287, там умерли 94 702 человека.
Россия занимает второе место в мире по числу заболеваний COVID-19.
На третьем месте по количеству инфицированных находится Бразилия — 309 087 заболевших, 20 047 летальных исходов. Четвертое место занимает Великобритания — 252 246 заразившихся, 36 124 умерли. На пятом месте Испания — 233 037 инфицированных, 27 940 летальных исходов.
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