Почти 317,6 тысяч заразившихся в России и более 5 миллионов в мире

21.05.2020, 10:09, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 8849 новых случаев заражения коронавирусом (+2,9 процента). Вчера прирост составил 8764 человека.

Общее число инфицированных COVID-19 достигло 317 554.

За сутки в России умерли 127 пациентов с COVID-19, общее число погибших достигло 3099. Выздоровело 7289 человек, за все время — 92 681.

Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг снизился на 0,01 до 0,91. Этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, держится в районе 0,9 уже шестой день подряд.

По состоянию на 21 мая проведено более 7,8 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 659 лабораториях, из них 107 лабораторий Роспотребнадзора, 459 – при государственных медицинских организациях и 93 лаборатории частной формы собственности.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 155219 2913 112743 40682 1794 Московская область 30983 892 26403 4281 299 Санкт-Петербург 12203 408 9438 2661 104 Нижегородская область 7413 204 5604 1756 53 Республика Дагестан 3746 103 1216 2489 41 Свердловская область 3308 174 2322 976 10 Краснодарский край 2974 91 1304 1644 26 Ростовская область 2926 142 1822 1071 33 Калужская область 2871 121 2128 722 21 Тульская область 2824 89 1778 1026 20 Красноярский край 2821 376 2165 634 22 Мурманская область 2781 67 1278 1496 7 Рязанская область 2673 96 2185 481 7 Брянская область 2632 117 1390 1211 31 Республика Татарстан 2546 71 1086 1452 8 Республика Башкортостан 2424 89 1643 763 18 Республика Северная Осетия — Алания 2387 73 1160 1205 22 Ленинградская область 2269 61 1416 845 8 Курская область 2258 81 1513 738 7 Тамбовская область 2238 84 1551 682 5 Ярославская область 2206 133 1773 420 13 Саратовская область 2139 67 1556 568 15 Владимирская область 2043 57 1751 277 15 Кабардино-Балкарская Республика 2020 68 1488 524 8 Республика Чувашия 2014 78 1376 629 9 Волгоградская область 1913 82 1274 626 13 Челябинская область 1913 84 1208 694 11 Ямало-Ненецкий автономный округ 1902 64 1573 324 5 Новосибирская область 1881 76 1085 773 23 Самарская область 1740 74 1242 485 13 Ставропольский край 1728 69 1056 638 34 Республика Ингушетия 1648 43 937 675 36 Орловская область 1647 49 983 654 10 Ульяновская область 1596 70 1187 403 6 Республика Мордовия 1512 35 1025 478 9 Белгородская область 1499 71 1023 464 12 Приморский край 1495 49 967 514 14 Хабаровский край 1444 64 794 641 9 Липецкая область 1439 62 1053 382 4 Оренбургская область 1437 45 645 787 5 Ханты-Мансийский АО 1430 59 916 502 12 Смоленская область 1418 61 941 464 13 Ивановская область 1415 55 955 444 16 Пензенская область 1400 83 385 1002 13 Республика Марий Эл 1360 38 363 989 8 Воронежская область 1307 41 457 837 13 Тюменская область 1278 11 720 551 7 Пермский край 1226 48 594 619 13 Тверская область 1203 39 459 733 11 Астраханская область 1202 48 630 565 7 Алтайский край 1111 57 523 581 7 Кировская область 1091 27 398 687 6 Калининградская область 1076 34 597 465 14 Республика Бурятия 1042 27 600 436 6 Республика Коми 1032 13 529 484 19 Чеченская Республика 1026 21 380 635 11 Республика Саха (Якутия) 997 37 542 449 6 Архангельская область 858 41 505 349 4 Иркутская область 780 34 596 178 6 Республика Калмыкия 776 32 483 283 10 Омская область 764 47 637 120 7 Новгородская область 727 32 484 238 5 Республика Хакасия 724 29 348 366 10 Карачаево-Черкесская Республика 701 12 475 222 4 Забайкальский край 646 31 338 301 7 Республика Адыгея 561 36 279 274 8 Камчатский край 554 18 399 153 2 Вологодская область 528 26 303 222 3 Костромская область 527 11 265 255 7 Псковская область 494 33 313 172 9 Удмуртская Республика 463 5 155 296 12 Республика Тыва 451 44 400 50 1 Томская область 429 20 316 109 4 Кемеровская область 365 23 231 127 7 Республика Крым 299 1 171 126 2 Амурская область 294 17 218 75 1 Еврейская автономная область 261 15 169 90 2 Республика Карелия 260 19 193 66 1 Магаданская область 206 5 72 131 3 Курганская область 150 17 92 58 0 Севастополь 148 1 41 105 2 Республика Алтай 88 6 51 37 0 Сахалинская область 59 2 26 33 0 Ненецкий автономный округ 59 1 52 7 0 Чукотский автономный округ 56 0 32 24 0

Всего в мире на утро 21 мая, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировано 5 000 038 человек (без учета последних данных по России. Количество заражённых увеличилось за месяц в два раза. Летальность составляет 6,55 процента, умерли 328 172 человека.

Лидером по выявленному числу заболевших остаются США, где COVID-19 диагностирована у 1 551 853 человека. Россия на втором месте по числу выявленных случаев. На третьем месте — Бразилия (291 579).

По числу жертв от болезней связанных с новым коронавирусом лидируют США (93 439), Великобритания (35 786) и Италия (32 330).

1 899 350 человек выздоровели.