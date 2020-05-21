Почти 317,6 тысяч заразившихся в России и более 5 миллионов в мире
21.05.2020, 10:09, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 8849 новых случаев заражения коронавирусом (+2,9 процента). Вчера прирост составил 8764 человека.
Общее число инфицированных COVID-19 достигло 317 554.
За сутки в России умерли 127 пациентов с COVID-19, общее число погибших достигло 3099. Выздоровело 7289 человек, за все время — 92 681.
Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг снизился на 0,01 до 0,91. Этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, держится в районе 0,9 уже шестой день подряд.
По состоянию на 21 мая проведено более 7,8 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 659 лабораториях, из них 107 лабораторий Роспотребнадзора, 459 – при государственных медицинских организациях и 93 лаборатории частной формы собственности.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|155219
|2913
|112743
|40682
|1794
|Московская область
|30983
|892
|26403
|4281
|299
|Санкт-Петербург
|12203
|408
|9438
|2661
|104
|Нижегородская область
|7413
|204
|5604
|1756
|53
|Республика Дагестан
|3746
|103
|1216
|2489
|41
|Свердловская область
|3308
|174
|2322
|976
|10
|Краснодарский край
|2974
|91
|1304
|1644
|26
|Ростовская область
|2926
|142
|1822
|1071
|33
|Калужская область
|2871
|121
|2128
|722
|21
|Тульская область
|2824
|89
|1778
|1026
|20
|Красноярский край
|2821
|376
|2165
|634
|22
|Мурманская область
|2781
|67
|1278
|1496
|7
|Рязанская область
|2673
|96
|2185
|481
|7
|Брянская область
|2632
|117
|1390
|1211
|31
|Республика Татарстан
|2546
|71
|1086
|1452
|8
|Республика Башкортостан
|2424
|89
|1643
|763
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2387
|73
|1160
|1205
|22
|Ленинградская область
|2269
|61
|1416
|845
|8
|Курская область
|2258
|81
|1513
|738
|7
|Тамбовская область
|2238
|84
|1551
|682
|5
|Ярославская область
|2206
|133
|1773
|420
|13
|Саратовская область
|2139
|67
|1556
|568
|15
|Владимирская область
|2043
|57
|1751
|277
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|2020
|68
|1488
|524
|8
|Республика Чувашия
|2014
|78
|1376
|629
|9
|Волгоградская область
|1913
|82
|1274
|626
|13
|Челябинская область
|1913
|84
|1208
|694
|11
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1902
|64
|1573
|324
|5
|Новосибирская область
|1881
|76
|1085
|773
|23
|Самарская область
|1740
|74
|1242
|485
|13
|Ставропольский край
|1728
|69
|1056
|638
|34
|Республика Ингушетия
|1648
|43
|937
|675
|36
|Орловская область
|1647
|49
|983
|654
|10
|Ульяновская область
|1596
|70
|1187
|403
|6
|Республика Мордовия
|1512
|35
|1025
|478
|9
|Белгородская область
|1499
|71
|1023
|464
|12
|Приморский край
|1495
|49
|967
|514
|14
|Хабаровский край
|1444
|64
|794
|641
|9
|Липецкая область
|1439
|62
|1053
|382
|4
|Оренбургская область
|1437
|45
|645
|787
|5
|Ханты-Мансийский АО
|1430
|59
|916
|502
|12
|Смоленская область
|1418
|61
|941
|464
|13
|Ивановская область
|1415
|55
|955
|444
|16
|Пензенская область
|1400
|83
|385
|1002
|13
|Республика Марий Эл
|1360
|38
|363
|989
|8
|Воронежская область
|1307
|41
|457
|837
|13
|Тюменская область
|1278
|11
|720
|551
|7
|Пермский край
|1226
|48
|594
|619
|13
|Тверская область
|1203
|39
|459
|733
|11
|Астраханская область
|1202
|48
|630
|565
|7
|Алтайский край
|1111
|57
|523
|581
|7
|Кировская область
|1091
|27
|398
|687
|6
|Калининградская область
|1076
|34
|597
|465
|14
|Республика Бурятия
|1042
|27
|600
|436
|6
|Республика Коми
|1032
|13
|529
|484
|19
|Чеченская Республика
|1026
|21
|380
|635
|11
|Республика Саха (Якутия)
|997
|37
|542
|449
|6
|Архангельская область
|858
|41
|505
|349
|4
|Иркутская область
|780
|34
|596
|178
|6
|Республика Калмыкия
|776
|32
|483
|283
|10
|Омская область
|764
|47
|637
|120
|7
|
Новгородская область
|727
|32
|484
|238
|5
|Республика Хакасия
|724
|29
|348
|366
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|701
|12
|475
|222
|4
|Забайкальский край
|646
|31
|338
|301
|7
|Республика Адыгея
|561
|36
|279
|274
|8
|Камчатский край
|554
|18
|399
|153
|2
|Вологодская область
|528
|26
|303
|222
|3
|Костромская область
|527
|11
|265
|255
|7
|Псковская область
|494
|33
|313
|172
|9
|Удмуртская Республика
|463
|5
|155
|296
|12
|Республика Тыва
|451
|44
|400
|50
|1
|Томская область
|429
|20
|316
|109
|4
|Кемеровская область
|365
|23
|231
|127
|7
|Республика Крым
|299
|1
|171
|126
|2
|Амурская область
|294
|17
|218
|75
|1
|Еврейская автономная область
|261
|15
|169
|90
|2
|Республика Карелия
|260
|19
|193
|66
|1
|Магаданская область
|206
|5
|72
|131
|3
|Курганская область
|150
|17
|92
|58
|0
|Севастополь
|148
|1
|41
|105
|2
|Республика Алтай
|88
|6
|51
|37
|0
|Сахалинская область
|59
|2
|26
|33
|0
|Ненецкий автономный округ
|59
|1
|52
|7
|0
|Чукотский автономный округ
|56
|0
|32
|24
|0
Всего в мире на утро 21 мая, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировано 5 000 038 человек (без учета последних данных по России. Количество заражённых увеличилось за месяц в два раза. Летальность составляет 6,55 процента, умерли 328 172 человека.
Лидером по выявленному числу заболевших остаются США, где COVID-19 диагностирована у 1 551 853 человека. Россия на втором месте по числу выявленных случаев. На третьем месте — Бразилия (291 579).
По числу жертв от болезней связанных с новым коронавирусом лидируют США (93 439), Великобритания (35 786) и Италия (32 330).
1 899 350 человек выздоровели.
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