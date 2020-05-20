Число заразившихся COVID-19 в России превысило 300 тысяч человек
20.05.2020, 10:10, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России за сутки впервые оказался чуть ниже 3 процентов.
За последние сутки зарегистрировано 8764 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Накануне прирост составил 9263 человека. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 308 705.
Умерли за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972. Выздоровели 9262 человека, за все время — 85 392.
Среди новых заболевших 45,9 процентов не имели клинических проявлений болезни.
Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 1 072 496 человека, по состоянию на 19.05.2020 под контролем остаются 273 953 человека. По состоянию на 19 мая проведено 7 578 029 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|152306
|2699
|113644
|36936
|1726
|Московская область
|30091
|903
|25909
|3897
|285
|Санкт-Петербург
|11795
|455
|9216
|2480
|99
|Нижегородская область
|7209
|257
|5523
|1637
|49
|Республика Дагестан
|3643
|90
|1341
|2266
|36
|Свердловская область
|3134
|135
|2236
|890
|8
|Краснодарский край
|2883
|91
|1317
|1540
|26
|Ростовская область
|2784
|139
|1762
|989
|33
|Калужская область
|2750
|118
|2066
|664
|20
|Тульская область
|2735
|98
|1795
|920
|20
|Мурманская область
|2714
|30
|1282
|1425
|7
|Рязанская область
|2577
|92
|2118
|452
|7
|Брянская область
|2515
|110
|1355
|1129
|31
|Республика Татарстан
|2475
|75
|1015
|1452
|8
|Красноярский край
|2445
|504
|1810
|614
|21
|Республика Башкортостан
|2335
|88
|1603
|714
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2314
|72
|1132
|1164
|18
|Ленинградская область
|2208
|75
|1397
|803
|8
|Курская область
|2177
|82
|1509
|661
|7
|Тамбовская область
|2154
|85
|1514
|635
|5
|Ярославская область
|2073
|135
|1675
|386
|12
|Саратовская область
|2072
|92
|1574
|486
|12
|Владимирская область
|1986
|66
|1704
|267
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|1952
|66
|1430
|515
|7
|Республика Чувашия
|1936
|73
|1329
|599
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1838
|32
|1552
|281
|5
|Волгоградская область
|1831
|84
|1228
|590
|13
|Челябинская область
|1829
|74
|1175
|644
|10
|Новосибирская область
|1805
|77
|1053
|730
|22
|Самарская область
|1666
|98
|1236
|419
|11
|Ставропольский край
|1659
|59
|1029
|598
|32
|Республика Ингушетия
|1605
|44
|963
|607
|35
|Орловская область
|1598
|49
|1012
|576
|10
|Ульяновская область
|1526
|64
|1148
|372
|6
|Республика Мордовия
|1477
|34
|1005
|463
|9
|Приморский край
|1446
|44
|945
|487
|14
|Белгородская область
|1428
|67
|973
|443
|12
|Оренбургская область
|1392
|42
|627
|760
|5
|Хабаровский край
|1380
|55
|754
|617
|9
|Липецкая область
|1377
|79
|1032
|341
|4
|Ханты-Мансийский АО
|1371
|63
|881
|478
|12
|Ивановская область
|1360
|47
|918
|426
|16
|Смоленская область
|1357
|60
|935
|410
|12
|Республика Марий Эл
|1322
|37
|355
|959
|8
|Пензенская область
|1317
|72
|361
|944
|12
|Тюменская область
|1267
|40
|772
|488
|7
|Воронежская область
|1266
|20
|495
|758
|13
|Пермский край
|1178
|53
|565
|600
|13
|Тверская область
|1164
|33
|504
|649
|11
|Астраханская область
|1154
|55
|601
|546
|7
|Кировская область
|1064
|44
|412
|647
|5
|Алтайский край
|1054
|40
|493
|555
|6
|Калининградская область
|1042
|32
|572
|459
|11
|Республика Коми
|1019
|12
|555
|446
|18
|Республика Бурятия
|1015
|42
|606
|403
|6
|Чеченская Республика
|1005
|19
|374
|620
|11
|Республика Саха (Якутия)
|960
|46
|583
|372
|5
|Архангельская область
|817
|25
|498
|315
|4
|Иркутская область
|746
|48
|571
|169
|6
|Республика Калмыкия
|744
|23
|472
|262
|10
|Омская область
|717
|65
|595
|115
|7
|Республика Хакасия
|695
|28
|356
|329
|10
|Новгородская область
|695
|10
|473
|217
|5
|Карачаево-Черкесская Республика
|689
|12
|463
|222
|4
|Забайкальский край
|615
|20
|340
|268
|7
|Камчатский край
|536
|21
|391
|143
|2
|Республика Адыгея
|525
|64
|254
|263
|8
|Костромская область
|516
|16
|267
|243
|6
|Вологодская область
|502
|25
|295
|204
|3
|Псковская область
|461
|10
|291
|161
|9
|Удмуртская Республика
|458
|6
|176
|270
|12
|Томская область
|409
|12
|302
|103
|4
|Республика Тыва
|407
|56
|357
|49
|1
|Кемеровская область
|342
|9
|209
|126
|7
|Республика Крым
|298
|4
|174
|122
|2
|Амурская область
|277
|30
|205
|71
|1
|Еврейская автономная область
|246
|10
|155
|89
|2
|Республика Карелия
|241
|8
|176
|64
|1
|Магаданская область
|201
|5
|71
|127
|3
|Севастополь
|147
|4
|44
|101
|2
|Курганская область
|133
|3
|79
|54
|0
|Республика Алтай
|82
|1
|45
|37
|0
|Ненецкий автономный округ
|58
|1
|51
|7
|0
|Сахалинская область
|57
|1
|28
|29
|0
|Чукотский автономный округ
|56
|0
|33
|23
|0
По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 20 мая общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 900 356 человек (+1,9 процента. Без учета последних данных по России). Зафиксировано 323 345 летальных исходов, вылечились 1 689 377 человек.
Первое место по числу зараженных занимают США — 1 528 566 человек. Далее идут Россия (308 705), Бразилия (271 885), Великобритания (250 138), Испания (232 037) и Италия (226 699).
По числу смертей от болезней связанных с COVID-19 лидируют США (91 921), Великобритания (35 422), Италия (32 169), Франция (28 025) и Испания (27 778).
По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 41,7 против 41,1 во вторник. В США он достиг 283 человек, Испании – 594, Великобритании – 521, Италии – 532, Бразилии – 85, Франции – 429, Германии – 98, Турции – 50, Иране – 85, Индии – 2. В России со вторника показатель не изменился и составляет 19.
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