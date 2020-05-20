Число заразившихся COVID-19 в России превысило 300 тысяч человек

20.05.2020, 10:10, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России за сутки впервые оказался чуть ниже 3 процентов.

За последние сутки зарегистрировано 8764 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах. Накануне прирост составил 9263 человека. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 308 705.

Умерли за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972. Выздоровели 9262 человека, за все время — 85 392.

Среди новых заболевших 45,9 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 1 072 496 человека, по состоянию на 19.05.2020 под контролем остаются 273 953 человека. По состоянию на 19 мая проведено 7 578 029 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 152306 2699 113644 36936 1726 Московская область 30091 903 25909 3897 285 Санкт-Петербург 11795 455 9216 2480 99 Нижегородская область 7209 257 5523 1637 49 Республика Дагестан 3643 90 1341 2266 36 Свердловская область 3134 135 2236 890 8 Краснодарский край 2883 91 1317 1540 26 Ростовская область 2784 139 1762 989 33 Калужская область 2750 118 2066 664 20 Тульская область 2735 98 1795 920 20 Мурманская область 2714 30 1282 1425 7 Рязанская область 2577 92 2118 452 7 Брянская область 2515 110 1355 1129 31 Республика Татарстан 2475 75 1015 1452 8 Красноярский край 2445 504 1810 614 21 Республика Башкортостан 2335 88 1603 714 18 Республика Северная Осетия — Алания 2314 72 1132 1164 18 Ленинградская область 2208 75 1397 803 8 Курская область 2177 82 1509 661 7 Тамбовская область 2154 85 1514 635 5 Ярославская область 2073 135 1675 386 12 Саратовская область 2072 92 1574 486 12 Владимирская область 1986 66 1704 267 15 Кабардино-Балкарская Республика 1952 66 1430 515 7 Республика Чувашия 1936 73 1329 599 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1838 32 1552 281 5 Волгоградская область 1831 84 1228 590 13 Челябинская область 1829 74 1175 644 10 Новосибирская область 1805 77 1053 730 22 Самарская область 1666 98 1236 419 11 Ставропольский край 1659 59 1029 598 32 Республика Ингушетия 1605 44 963 607 35 Орловская область 1598 49 1012 576 10 Ульяновская область 1526 64 1148 372 6 Республика Мордовия 1477 34 1005 463 9 Приморский край 1446 44 945 487 14 Белгородская область 1428 67 973 443 12 Оренбургская область 1392 42 627 760 5 Хабаровский край 1380 55 754 617 9 Липецкая область 1377 79 1032 341 4 Ханты-Мансийский АО 1371 63 881 478 12 Ивановская область 1360 47 918 426 16 Смоленская область 1357 60 935 410 12 Республика Марий Эл 1322 37 355 959 8 Пензенская область 1317 72 361 944 12 Тюменская область 1267 40 772 488 7 Воронежская область 1266 20 495 758 13 Пермский край 1178 53 565 600 13 Тверская область 1164 33 504 649 11 Астраханская область 1154 55 601 546 7 Кировская область 1064 44 412 647 5 Алтайский край 1054 40 493 555 6 Калининградская область 1042 32 572 459 11 Республика Коми 1019 12 555 446 18 Республика Бурятия 1015 42 606 403 6 Чеченская Республика 1005 19 374 620 11 Республика Саха (Якутия) 960 46 583 372 5 Архангельская область 817 25 498 315 4 Иркутская область 746 48 571 169 6 Республика Калмыкия 744 23 472 262 10 Омская область 717 65 595 115 7 Республика Хакасия 695 28 356 329 10 Новгородская область 695 10 473 217 5 Карачаево-Черкесская Республика 689 12 463 222 4 Забайкальский край 615 20 340 268 7 Камчатский край 536 21 391 143 2 Республика Адыгея 525 64 254 263 8 Костромская область 516 16 267 243 6 Вологодская область 502 25 295 204 3 Псковская область 461 10 291 161 9 Удмуртская Республика 458 6 176 270 12 Томская область 409 12 302 103 4 Республика Тыва 407 56 357 49 1 Кемеровская область 342 9 209 126 7 Республика Крым 298 4 174 122 2 Амурская область 277 30 205 71 1 Еврейская автономная область 246 10 155 89 2 Республика Карелия 241 8 176 64 1 Магаданская область 201 5 71 127 3 Севастополь 147 4 44 101 2 Курганская область 133 3 79 54 0 Республика Алтай 82 1 45 37 0 Ненецкий автономный округ 58 1 51 7 0 Сахалинская область 57 1 28 29 0 Чукотский автономный округ 56 0 33 23 0

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 20 мая общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 900 356 человек (+1,9 процента. Без учета последних данных по России). Зафиксировано 323 345 летальных исходов, вылечились 1 689 377 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 528 566 человек. Далее идут Россия (308 705), Бразилия (271 885), Великобритания (250 138), Испания (232 037) и Италия (226 699).

По числу смертей от болезней связанных с COVID-19 лидируют США (91 921), Великобритания (35 422), Италия (32 169), Франция (28 025) и Испания (27 778).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 41,7 против 41,1 во вторник. В США он достиг 283 человек, Испании – 594, Великобритании – 521, Италии – 532, Бразилии – 85, Франции – 429, Германии – 98, Турции – 50, Иране – 85, Индии – 2. В России со вторника показатель не изменился и составляет 19.