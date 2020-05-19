Коронавирус отступает. Но не везде

19.05.2020, 10:09, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за истекшие сутки зарегистрировано 9263 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах (+3,2 процента). Вчера прирост составил 8926 человек.

Общее число зараженных достигло 299 941. За сутки от коронавируса умерло 115 человек, общее число смертей достигло 2837. Вылечилось 5921 человек, за все время — 76 130.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 3545 (всего 149 607), Московской области — 898 (29 188), Санкт-Петербурге — 453 (11 340), Нижегородской области — 260 (6952) и Свердловской области — 138 (2999).

На 19 мая число инфицированных COVID-19 превысило тысячу человек в Калининградской области, Алтайском крае и Республике Коми, количество таких регионов в России достигло 54.

По состоянию на 18 мая в России проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находилось 1 050 572 человека, под контролем остаются 267 663.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 149607 3545 116460 31496 1651 Московская область 29188 898 25303 3614 271 Санкт-Петербург 11340 453 8973 2272 95 Нижегородская область 6952 260 5368 1539 45 Республика Дагестан 3553 93 1518 2003 32 Свердловская область 2999 138 2175 817 7 Краснодарский край 2792 93 1405 1361 26 Мурманская область 2684 18 1338 1340 6 Ростовская область 2645 131 1740 874 31 Тульская область 2637 92 1776 842 19 Калужская область 2632 114 2000 613 19 Рязанская область 2485 91 2056 422 7 Брянская область 2405 112 1333 1042 30 Республика Татарстан 2400 88 1091 1301 8 Республика Башкортостан 2247 92 1561 669 17 Республика Северная Осетия — Алания 2242 77 1122 1105 15 Ленинградская область 2133 81 1397 728 8 Курская область 2095 80 1482 606 7 Тамбовская область 2069 85 1491 574 4 Саратовская область 1980 109 1531 438 11 Красноярский край 1941 69 1356 565 20 Ярославская область 1938 109 1593 333 12 Владимирская область 1920 83 1638 267 15 Кабардино-Балкарская Республика 1886 62 1418 461 7 Республика Чувашия 1863 76 1296 559 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1806 58 1552 251 3 Челябинская область 1755 96 1153 593 9 Волгоградская область 1747 86 1215 519 13 Новосибирская область 1728 76 1014 692 22 Ставропольский край 1600 70 1007 562 31 Самарская область 1568 65 1192 365 11 Республика Ингушетия 1561 46 1127 399 35 Орловская область 1549 32 1015 524 10 Ульяновская область 1462 96 1087 370 5 Республика Мордовия 1443 34 1000 434 9 Приморский край 1402 63 929 459 14 Белгородская область 1361 69 955 395 11 Оренбургская область 1350 38 644 701 5 Хабаровский край 1325 52 739 577 9 Ивановская область 1313 22 901 397 15 Ханты-Мансийский АО 1308 56 844 453 11 Липецкая область 1298 58 976 318 4 Смоленская область 1297 51 891 395 11 Республика Марий Эл 1285 50 367 910 8 Воронежская область 1246 51 512 721 13 Пензенская область 1245 73 372 861 12 Тюменская область 1227 46 758 462 7 Тверская область 1131 19 500 620 11 Пермский край 1125 52 512 600 13 Астраханская область 1099 34 600 492 7 Кировская область 1020 12 424 591 5 Алтайский край 1014 44 481 529 4 Калининградская область 1010 32 576 423 11 Республика Коми 1007 39 564 425 18 Чеченская Республика 986 20 363 612 11 Республика Бурятия 973 25 583 384 6 Республика Саха (Якутия) 914 45 555 355 4 Архангельская область 792 72 489 299 4 Республика Калмыкия 721 0 455 258 8 Иркутская область 698 97 534 160 4 Новгородская область 685 33 490 190 5 Карачаево-Черкесская Республика 677 11 463 210 4 Республика Хакасия 667 25 358 299 10 Омская область 652 53 541 104 7 Забайкальский край 595 45 335 254 6 Камчатский край 515 20 379 134 2 Костромская область 500 13 276 221 3 Вологодская область 477 23 278 196 3 Республика Адыгея 461 31 204 249 8 Удмуртская Республика 452 11 187 253 12 Псковская область 451 27 300 142 9 Томская область 397 16 298 95 4 Республика Тыва 351 52 302 48 1 Кемеровская область 333 5 208 118 7 Республика Крым 294 13 179 113 2 Амурская область 247 9 181 65 1 Еврейская автономная область 236 6 147 87 2 Республика Карелия 233 8 169 63 1 Магаданская область 196 7 81 112 3 Севастополь 143 4 58 83 2 Курганская область 130 11 78 52 0 Республика Алтай 81 3 45 36 0 Ненецкий автономный округ 57 3 50 7 0 Чукотский автономный округ 56 0 33 23 0 Сахалинская область 56 6 27 29 0

По информации университета Хопкинса, на утро 19 мая (без учета последних данных по России) число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 318 596 человек, увеличившись за сутки на 3 302 смертей.

Всего в мире насчитывается 4 805 544 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 88 489 человек (1,9 процента), излечились – 1 787 595.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 508 957 (90 369 скончавшихся), Бразилии – 255 368 (16 853), Великобритании – 247 709 (34 876), Испании – 231 606 (27 709) и Италии – 225 886 (32 007).