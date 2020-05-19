Коронавирус отступает. Но не везде
19.05.2020, 10:09, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за истекшие сутки зарегистрировано 9263 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах (+3,2 процента). Вчера прирост составил 8926 человек.
Общее число зараженных достигло 299 941. За сутки от коронавируса умерло 115 человек, общее число смертей достигло 2837. Вылечилось 5921 человек, за все время — 76 130.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 3545 (всего 149 607), Московской области — 898 (29 188), Санкт-Петербурге — 453 (11 340), Нижегородской области — 260 (6952) и Свердловской области — 138 (2999).
На 19 мая число инфицированных COVID-19 превысило тысячу человек в Калининградской области, Алтайском крае и Республике Коми, количество таких регионов в России достигло 54.
По состоянию на 18 мая в России проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находилось 1 050 572 человека, под контролем остаются 267 663.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|149607
|3545
|116460
|31496
|1651
|Московская область
|29188
|898
|25303
|3614
|271
|Санкт-Петербург
|11340
|453
|8973
|2272
|95
|Нижегородская область
|6952
|260
|5368
|1539
|45
|Республика Дагестан
|3553
|93
|1518
|2003
|32
|Свердловская область
|2999
|138
|2175
|817
|7
|Краснодарский край
|2792
|93
|1405
|1361
|26
|Мурманская область
|2684
|18
|1338
|1340
|6
|Ростовская область
|2645
|131
|1740
|874
|31
|Тульская область
|2637
|92
|1776
|842
|19
|Калужская область
|2632
|114
|2000
|613
|19
|Рязанская область
|2485
|91
|2056
|422
|7
|Брянская область
|2405
|112
|1333
|1042
|30
|Республика Татарстан
|2400
|88
|1091
|1301
|8
|Республика Башкортостан
|2247
|92
|1561
|669
|17
|Республика Северная Осетия — Алания
|2242
|77
|1122
|1105
|15
|Ленинградская область
|2133
|81
|1397
|728
|8
|Курская область
|2095
|80
|1482
|606
|7
|Тамбовская область
|2069
|85
|1491
|574
|4
|Саратовская область
|1980
|109
|1531
|438
|11
|Красноярский край
|1941
|69
|1356
|565
|20
|Ярославская область
|1938
|109
|1593
|333
|12
|Владимирская область
|1920
|83
|1638
|267
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|1886
|62
|1418
|461
|7
|Республика Чувашия
|1863
|76
|1296
|559
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1806
|58
|1552
|251
|3
|Челябинская область
|1755
|96
|1153
|593
|9
|Волгоградская область
|1747
|86
|1215
|519
|13
|Новосибирская область
|1728
|76
|1014
|692
|22
|Ставропольский край
|1600
|70
|1007
|562
|31
|Самарская область
|1568
|65
|1192
|365
|11
|Республика Ингушетия
|1561
|46
|1127
|399
|35
|Орловская область
|1549
|32
|1015
|524
|10
|Ульяновская область
|1462
|96
|1087
|370
|5
|Республика Мордовия
|1443
|34
|1000
|434
|9
|Приморский край
|1402
|63
|929
|459
|14
|Белгородская область
|1361
|69
|955
|395
|11
|Оренбургская область
|1350
|38
|644
|701
|5
|Хабаровский край
|1325
|52
|739
|577
|9
|Ивановская область
|1313
|22
|901
|397
|15
|Ханты-Мансийский АО
|1308
|56
|844
|453
|11
|Липецкая область
|1298
|58
|976
|318
|4
|Смоленская область
|1297
|51
|891
|395
|11
|Республика Марий Эл
|1285
|50
|367
|910
|8
|Воронежская область
|1246
|51
|512
|721
|13
|Пензенская область
|1245
|73
|372
|861
|12
|Тюменская область
|1227
|46
|758
|462
|7
|Тверская область
|1131
|19
|500
|620
|11
|Пермский край
|1125
|52
|512
|600
|13
|Астраханская область
|1099
|34
|600
|492
|7
|Кировская область
|1020
|12
|424
|591
|5
|Алтайский край
|1014
|44
|481
|529
|4
|Калининградская область
|1010
|32
|576
|423
|11
|Республика Коми
|1007
|39
|564
|425
|18
|Чеченская Республика
|986
|20
|363
|612
|11
|Республика Бурятия
|973
|25
|583
|384
|6
|Республика Саха (Якутия)
|914
|45
|555
|355
|4
|Архангельская область
|792
|72
|489
|299
|4
|Республика Калмыкия
|721
|0
|455
|258
|8
|Иркутская область
|698
|97
|534
|160
|4
|Новгородская область
|685
|33
|490
|190
|5
|Карачаево-Черкесская Республика
|677
|11
|463
|210
|4
|Республика Хакасия
|667
|25
|358
|299
|10
|Омская область
|652
|53
|541
|104
|7
|Забайкальский край
|595
|45
|335
|254
|6
|Камчатский край
|515
|20
|379
|134
|2
|Костромская область
|500
|13
|276
|221
|3
|Вологодская область
|477
|23
|278
|196
|3
|Республика Адыгея
|461
|31
|204
|249
|8
|Удмуртская Республика
|452
|11
|187
|253
|12
|Псковская область
|451
|27
|300
|142
|9
|Томская область
|397
|16
|298
|95
|4
|Республика Тыва
|351
|52
|302
|48
|1
|Кемеровская область
|333
|5
|208
|118
|7
|Республика Крым
|294
|13
|179
|113
|2
|Амурская область
|247
|9
|181
|65
|1
|Еврейская автономная область
|236
|6
|147
|87
|2
|Республика Карелия
|233
|8
|169
|63
|1
|Магаданская область
|196
|7
|81
|112
|3
|Севастополь
|143
|4
|58
|83
|2
|Курганская область
|130
|11
|78
|52
|0
|Республика Алтай
|81
|3
|45
|36
|0
|Ненецкий автономный округ
|57
|3
|50
|7
|0
|Чукотский автономный округ
|56
|0
|33
|23
|0
|Сахалинская область
|56
|6
|27
|29
|0
По информации университета Хопкинса, на утро 19 мая (без учета последних данных по России) число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 318 596 человек, увеличившись за сутки на 3 302 смертей.
Всего в мире насчитывается 4 805 544 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 88 489 человек (1,9 процента), излечились – 1 787 595.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 508 957 (90 369 скончавшихся), Бразилии – 255 368 (16 853), Великобритании – 247 709 (34 876), Испании – 231 606 (27 709) и Италии – 225 886 (32 007).
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