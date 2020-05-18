Число инфицированных продолжает снижаться

18.05.2020, 10:11, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 926 человек (+3,2 процента), впервые с 1 мая рост составил меньше 9 тысяч.

Накануне прирост составлял 9200 человек. Общее число заболевших достигло 290 678.

За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число достигло 2722. Вылечились 2836 человек, за все время – 70 209.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 029 447 человек, по состоянию на 17 мая под контролем остаются 264 451 человек. Проведено 7 147 014 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 146062 3238 115569 28913 1580 Московская область 28290 921 24661 3361 268 Санкт-Петербург 10887 425 8588 2209 90 Нижегородская область 6692 279 5239 1410 43 Республика Дагестан 3460 89 1624 1807 29 Свердловская область 2861 130 2225 630 6 Краснодарский край 2699 94 1350 1323 26 Мурманская область 2666 12 1372 1288 6 Тульская область 2545 84 1837 689 19 Калужская область 2518 109 1988 511 19 Ростовская область 2514 87 1674 809 31 Рязанская область 2394 94 1989 398 7 Республика Татарстан 2312 80 1110 1195 7 Брянская область 2293 115 1246 1017 30 Республика Северная Осетия — Алания 2165 75 1100 1050 15 Республика Башкортостан 2155 94 1487 651 17 Ленинградская область 2052 70 1347 697 8 Курская область 2015 79 1457 551 7 Тамбовская область 1984 82 1436 544 4 Красноярский край 1872 107 1311 543 18 Саратовская область 1871 117 1442 421 8 Владимирская область 1837 99 1580 242 15 Ярославская область 1829 103 1512 305 12 Кабардино-Балкарская Республика 1824 65 1397 420 7 Республика Чувашия 1787 87 1220 559 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1748 59 1499 246 3 Волгоградская область 1661 65 1184 464 13 Челябинская область 1659 85 1089 564 6 Новосибирская область 1652 71 966 666 20 Ставропольский край 1530 65 976 526 28 Орловская область 1517 68 1077 430 10 Республика Ингушетия 1515 35 1121 359 35 Самарская область 1503 66 1171 322 10 Республика Мордовия 1409 33 982 418 9 Ульяновская область 1366 106 1081 280 5 Приморский край 1339 71 915 410 14 Оренбургская область 1312 34 695 612 5 Белгородская область 1292 70 916 367 9 Ивановская область 1291 46 935 343 13 Хабаровский край 1273 50 691 573 9 Ханты-Мансийский АО 1252 86 847 396 9 Смоленская область 1246 56 865 370 11 Липецкая область 1240 54 926 310 4 Республика Марий Эл 1235 51 364 864 7 Воронежская область 1195 44 529 653 13 Тюменская область 1181 46 726 448 7 Пензенская область 1172 71 373 788 11 Тверская область 1112 27 593 509 10 Пермский край 1073 49 471 589 13 Астраханская область 1065 36 632 426 7 Кировская область 1008 7 415 588 5 Калининградская область 978 26 584 383 11 Алтайский край 970 45 487 480 3 Республика Коми 968 37 533 418 17 Чеченская Республика 966 23 374 582 10 Республика Бурятия 948 56 582 360 6 Республика Саха (Якутия) 869 41 545 320 4 Республика Калмыкия 721 28 463 250 8 Архангельская область 720 32 453 264 3 Карачаево-Черкесская Республика 666 15 469 193 4 Новгородская область 652 21 465 182 5 Республика Хакасия 642 24 383 249 10 Иркутская область 601 75 452 145 4 Омская область 599 65 501 91 7 Забайкальский край 550 40 320 225 5 Камчатский край 495 18 363 131 1 Костромская область 487 10 284 200 3 Вологодская область 454 23 256 195 3 Удмуртская Республика 441 5 196 233 12 Республика Адыгея 430 32 182 240 8 Псковская область 424 19 283 132 9 Томская область 381 18 287 90 4 Кемеровская область 328 7 203 118 7 Республика Тыва 299 30 254 44 1 Республика Крым 281 9 173 106 2 Амурская область 238 16 183 54 1 Еврейская автономная область 230 0 143 85 2 Республика Карелия 225 10 172 52 1 Магаданская область 189 3 77 109 3 Севастополь 139 1 62 75 2 Курганская область 119 8 73 46 0 Республика Алтай 78 3 44 34 0 Чукотский автономный округ 56 0 33 23 0 Ненецкий автономный округ 54 0 47 7 0 Сахалинская область 50 0 21 29 0

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире к утру 18 мая достигло 4 716 931 человек (без учета последних данных по России). Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил около 80 тысяч человек (1,7 процента). За весь период пандемии скончались 315 244 пациента, выздоровели 1 734 651 человек.

Наиболее пострадавшие от COVID-19 страны — США (1 486 757 зараженных) и Россия (290 678). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (244 995). На четвертое место поднялась Бразилия (241 080), замыкает пятерку Испания (230 698).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 89 562 человека. В Великобритании скончалось 34 716 человек, в Италии – 31 908, Франции – 28 111, Испании – 27 563.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2), впервые была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.