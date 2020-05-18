Число инфицированных продолжает снижаться
18.05.2020, 10:11, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 926 человек (+3,2 процента), впервые с 1 мая рост составил меньше 9 тысяч.
Накануне прирост составлял 9200 человек. Общее число заболевших достигло 290 678.
За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число достигло 2722. Вылечились 2836 человек, за все время – 70 209.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 029 447 человек, по состоянию на 17 мая под контролем остаются 264 451 человек. Проведено 7 147 014 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|146062
|3238
|115569
|28913
|1580
|Московская область
|28290
|921
|24661
|3361
|268
|Санкт-Петербург
|10887
|425
|8588
|2209
|90
|Нижегородская область
|6692
|279
|5239
|1410
|43
|Республика Дагестан
|3460
|89
|1624
|1807
|29
|Свердловская область
|2861
|130
|2225
|630
|6
|Краснодарский край
|2699
|94
|1350
|1323
|26
|Мурманская область
|2666
|12
|1372
|1288
|6
|Тульская область
|2545
|84
|1837
|689
|19
|Калужская область
|2518
|109
|1988
|511
|19
|Ростовская область
|2514
|87
|1674
|809
|31
|Рязанская область
|2394
|94
|1989
|398
|7
|Республика Татарстан
|2312
|80
|1110
|1195
|7
|Брянская область
|2293
|115
|1246
|1017
|30
|Республика Северная Осетия — Алания
|2165
|75
|1100
|1050
|15
|Республика Башкортостан
|2155
|94
|1487
|651
|17
|Ленинградская область
|2052
|70
|1347
|697
|8
|Курская область
|2015
|79
|1457
|551
|7
|Тамбовская область
|1984
|82
|1436
|544
|4
|Красноярский край
|1872
|107
|1311
|543
|18
|Саратовская область
|1871
|117
|1442
|421
|8
|Владимирская область
|1837
|99
|1580
|242
|15
|Ярославская область
|1829
|103
|1512
|305
|12
|Кабардино-Балкарская Республика
|1824
|65
|1397
|420
|7
|Республика Чувашия
|1787
|87
|1220
|559
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1748
|59
|1499
|246
|3
|Волгоградская область
|1661
|65
|1184
|464
|13
|Челябинская область
|1659
|85
|1089
|564
|6
|Новосибирская область
|1652
|71
|966
|666
|20
|Ставропольский край
|1530
|65
|976
|526
|28
|Орловская область
|1517
|68
|1077
|430
|10
|Республика Ингушетия
|1515
|35
|1121
|359
|35
|Самарская область
|1503
|66
|1171
|322
|10
|Республика Мордовия
|1409
|33
|982
|418
|9
|Ульяновская область
|1366
|106
|1081
|280
|5
|Приморский край
|1339
|71
|915
|410
|14
|Оренбургская область
|1312
|34
|695
|612
|5
|Белгородская область
|1292
|70
|916
|367
|9
|Ивановская область
|1291
|46
|935
|343
|13
|Хабаровский край
|1273
|50
|691
|573
|9
|Ханты-Мансийский АО
|1252
|86
|847
|396
|9
|Смоленская область
|1246
|56
|865
|370
|11
|Липецкая область
|1240
|54
|926
|310
|4
|Республика Марий Эл
|1235
|51
|364
|864
|7
|Воронежская область
|1195
|44
|529
|653
|13
|Тюменская область
|1181
|46
|726
|448
|7
|Пензенская область
|1172
|71
|373
|788
|11
|Тверская область
|1112
|27
|593
|509
|10
|Пермский край
|1073
|49
|471
|589
|13
|Астраханская область
|1065
|36
|632
|426
|7
|Кировская область
|1008
|7
|415
|588
|5
|Калининградская область
|978
|26
|584
|383
|11
|Алтайский край
|970
|45
|487
|480
|3
|Республика Коми
|968
|37
|533
|418
|17
|Чеченская Республика
|966
|23
|374
|582
|10
|Республика Бурятия
|948
|56
|582
|360
|6
|Республика Саха (Якутия)
|869
|41
|545
|320
|4
|Республика Калмыкия
|721
|28
|463
|250
|8
|Архангельская область
|720
|32
|453
|264
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|666
|15
|469
|193
|4
|Новгородская область
|652
|21
|465
|182
|5
|Республика Хакасия
|642
|24
|383
|249
|10
|Иркутская область
|601
|75
|452
|145
|4
|Омская область
|599
|65
|501
|91
|7
|Забайкальский край
|550
|40
|320
|225
|5
|Камчатский край
|495
|18
|363
|131
|1
|Костромская область
|487
|10
|284
|200
|3
|Вологодская область
|454
|23
|256
|195
|3
|Удмуртская Республика
|441
|5
|196
|233
|12
|Республика Адыгея
|430
|32
|182
|240
|8
|Псковская область
|424
|19
|283
|132
|9
|Томская область
|381
|18
|287
|90
|4
|Кемеровская область
|328
|7
|203
|118
|7
|Республика Тыва
|299
|30
|254
|44
|1
|Республика Крым
|281
|9
|173
|106
|2
|Амурская область
|238
|16
|183
|54
|1
|Еврейская автономная область
|230
|0
|143
|85
|2
|Республика Карелия
|225
|10
|172
|52
|1
|Магаданская область
|189
|3
|77
|109
|3
|Севастополь
|139
|1
|62
|75
|2
|Курганская область
|119
|8
|73
|46
|0
|Республика Алтай
|78
|3
|44
|34
|0
|Чукотский автономный округ
|56
|0
|33
|23
|0
|Ненецкий автономный округ
|54
|0
|47
|7
|0
|Сахалинская область
|50
|0
|21
|29
|0
Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире к утру 18 мая достигло 4 716 931 человек (без учета последних данных по России). Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил около 80 тысяч человек (1,7 процента). За весь период пандемии скончались 315 244 пациента, выздоровели 1 734 651 человек.
Наиболее пострадавшие от COVID-19 страны — США (1 486 757 зараженных) и Россия (290 678). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (244 995). На четвертое место поднялась Бразилия (241 080), замыкает пятерку Испания (230 698).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 89 562 человека. В Великобритании скончалось 34 716 человек, в Италии – 31 908, Франции – 28 111, Испании – 27 563.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2), впервые была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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