Похоже Россия прошла пик

17.05.2020, 10:12, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 9709 новых случаев заражения Covid-19 во всех 85 регионах (плюс 3,6 процента). Вчера прирост составил 9200 человек.

Общее количество заразившихся достигло 281 752. Умерли за сутки 94 человека, общее число погибших достигло 2631. Выздоровело 4207 человек, за все время – 67 373.

Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 1 013 799 человек, по состоянию на 16 мая под контролем остаются 262 666 человек. Проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие Covid-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 142824 3855 113831 27490 1503 Московская область 27369 907 24013 3088 268 Санкт-Петербург 10462 451 8202 2175 85 Нижегородская область 6413 281 4997 1373 43 Республика Дагестан 3371 91 1637 1705 29 Свердловская область 2731 160 2115 610 6 Мурманская область 2654 10 1366 1282 6 Краснодарский край 2605 95 1319 1261 25 Тульская область 2461 97 1772 670 19 Ростовская область 2427 115 1599 797 31 Калужская область 2409 97 1901 489 19 Рязанская область 2300 86 1897 396 7 Республика Татарстан 2232 84 1052 1173 7 Брянская область 2178 98 1147 1001 30 Республика Северная Осетия — Алания 2090 74 1034 1041 15 Республика Башкортостан 2061 98 1445 599 17 Ленинградская область 1982 69 1321 653 8 Курская область 1936 81 1393 536 7 Тамбовская область 1902 83 1375 523 4 Красноярский край 1765 114 1205 542 18 Кабардино-Балкарская Республика 1759 69 1345 407 7 Саратовская область 1754 121 1360 386 8 Владимирская область 1738 81 1491 232 15 Ярославская область 1726 97 1411 304 11 Республика Чувашия 1700 97 1175 517 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1689 91 1451 235 3 Волгоградская область 1596 65 1119 464 13 Новосибирская область 1581 70 923 638 20 Челябинская область 1574 98 1025 543 6 Республика Ингушетия 1480 37 1092 353 35 Ставропольский край 1465 98 913 526 26 Орловская область 1449 68 1013 426 10 Самарская область 1437 65 1133 295 9 Республика Мордовия 1376 28 955 412 9 Оренбургская область 1278 35 671 602 5 Приморский край 1268 71 857 399 12 Ульяновская область 1260 101 979 276 5 Ивановская область 1245 53 898 334 13 Хабаровский край 1223 47 667 547 9 Белгородская область 1222 73 852 361 9 Смоленская область 1190 44 813 366 11 Липецкая область 1186 53 873 309 4 Республика Марий Эл 1184 54 316 861 7 Ханты-Мансийский АО 1166 118 768 389 9 Воронежская область 1151 38 497 641 13 Тюменская область 1135 33 680 448 7 Пензенская область 1101 60 313 777 11 Тверская область 1085 26 575 500 10 Астраханская область 1029 45 647 375 7 Пермский край 1024 51 422 589 13 Кировская область 1001 34 448 548 5 Калининградская область 952 36 580 361 11 Чеченская Республика 943 25 354 580 9 Республика Коми 931 20 499 415 17 Алтайский край 925 40 457 465 3 Республика Бурятия 892 27 565 321 6 Республика Саха (Якутия) 828 43 511 313 4 Республика Калмыкия 693 38 457 228 8 Архангельская область 688 50 423 262 3 Карачаево-Черкесская Республика 651 19 458 189 4 Новгородская область 631 33 448 178 5 Республика Хакасия 618 23 371 237 10 Омская область 534 58 439 88 7 Иркутская область 526 27 387 135 4 Забайкальский край 510 24 294 212 4 Камчатский край 477 16 351 125 1 Костромская область 477 17 276 198 3 Удмуртская Республика 436 14 195 229 12 Вологодская область 431 33 248 180 3 Псковская область 405 19 264 132 9 Республика Адыгея 398 51 168 222 8 Томская область 363 20 271 88 4 Кемеровская область 321 14 198 116 7 Республика Крым 272 14 164 106 2 Республика Тыва 269 17 224 44 1 Еврейская автономная область 230 5 162 66 2 Амурская область 222 10 170 51 1 Республика Карелия 215 13 162 52 1 Магаданская область 186 12 78 105 3 Севастополь 138 3 61 75 2 Курганская область 111 2 67 44 0 Республика Алтай 75 6 41 34 0 Чукотский автономный округ 56 9 33 23 0 Ненецкий автономный округ 54 2 47 7 0 Сахалинская область 50 2 22 28 0

На утро 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев заражения коронавирусом Covid-19 (без учета последних данных по России), что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая (прирост на 2 процента). В то же время количество зафиксированных случаев за сутки уменьшилось на 6 048.

По данным центра Джона Хопкинса за стуки от болезней связанных с новой коронавирусной инфекцией умерли 4 116 человек, всего в мире зафиксировано 311 824 летальных случаев. Вылечились от коронавируса 1 693 715 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 467 884 человека. Далее идут Россия (281 752), Великобритания (241 461), Бразилия (233 511), Испания (230 698) и Италия (224 760).

По числу смертей от Covid-19 лидируют США (88 754), Великобритания (34 546), Италия (31 763), Испания (27 563) и Франция (27 532).