Похоже Россия прошла пик
17.05.2020, 10:12, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 9709 новых случаев заражения Covid-19 во всех 85 регионах (плюс 3,6 процента). Вчера прирост составил 9200 человек.
Общее количество заразившихся достигло 281 752. Умерли за сутки 94 человека, общее число погибших достигло 2631. Выздоровело 4207 человек, за все время – 67 373.
Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 1 013 799 человек, по состоянию на 16 мая под контролем остаются 262 666 человек. Проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие Covid-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|142824
|3855
|113831
|27490
|1503
|Московская область
|27369
|907
|24013
|3088
|268
|Санкт-Петербург
|10462
|451
|8202
|2175
|85
|Нижегородская область
|6413
|281
|4997
|1373
|43
|Республика Дагестан
|3371
|91
|1637
|1705
|29
|Свердловская область
|2731
|160
|2115
|610
|6
|Мурманская область
|2654
|10
|1366
|1282
|6
|Краснодарский край
|2605
|95
|1319
|1261
|25
|Тульская область
|2461
|97
|1772
|670
|19
|Ростовская область
|2427
|115
|1599
|797
|31
|Калужская область
|2409
|97
|1901
|489
|19
|Рязанская область
|2300
|86
|1897
|396
|7
|Республика Татарстан
|2232
|84
|1052
|1173
|7
|Брянская область
|2178
|98
|1147
|1001
|30
|Республика Северная Осетия — Алания
|2090
|74
|1034
|1041
|15
|Республика Башкортостан
|2061
|98
|1445
|599
|17
|Ленинградская область
|1982
|69
|1321
|653
|8
|Курская область
|1936
|81
|1393
|536
|7
|Тамбовская область
|1902
|83
|1375
|523
|4
|Красноярский край
|1765
|114
|1205
|542
|18
|Кабардино-Балкарская Республика
|1759
|69
|1345
|407
|7
|Саратовская область
|1754
|121
|1360
|386
|8
|Владимирская область
|1738
|81
|1491
|232
|15
|Ярославская область
|1726
|97
|1411
|304
|11
|Республика Чувашия
|1700
|97
|1175
|517
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1689
|91
|1451
|235
|3
|Волгоградская область
|1596
|65
|1119
|464
|13
|Новосибирская область
|1581
|70
|923
|638
|20
|Челябинская область
|1574
|98
|1025
|543
|6
|Республика Ингушетия
|1480
|37
|1092
|353
|35
|Ставропольский край
|1465
|98
|913
|526
|26
|Орловская область
|1449
|68
|1013
|426
|10
|Самарская область
|1437
|65
|1133
|295
|9
|Республика Мордовия
|1376
|28
|955
|412
|9
|Оренбургская область
|1278
|35
|671
|602
|5
|Приморский край
|1268
|71
|857
|399
|12
|Ульяновская область
|1260
|101
|979
|276
|5
|Ивановская область
|1245
|53
|898
|334
|13
|Хабаровский край
|1223
|47
|667
|547
|9
|Белгородская область
|1222
|73
|852
|361
|9
|Смоленская область
|1190
|44
|813
|366
|11
|Липецкая область
|1186
|53
|873
|309
|4
|Республика Марий Эл
|1184
|54
|316
|861
|7
|Ханты-Мансийский АО
|1166
|118
|768
|389
|9
|Воронежская область
|1151
|38
|497
|641
|13
|Тюменская область
|1135
|33
|680
|448
|7
|Пензенская область
|1101
|60
|313
|777
|11
|Тверская область
|1085
|26
|575
|500
|10
|Астраханская область
|1029
|45
|647
|375
|7
|Пермский край
|1024
|51
|422
|589
|13
|Кировская область
|1001
|34
|448
|548
|5
|Калининградская область
|952
|36
|580
|361
|11
|Чеченская Республика
|943
|25
|354
|580
|9
|Республика Коми
|931
|20
|499
|415
|17
|Алтайский край
|925
|40
|457
|465
|3
|Республика Бурятия
|892
|27
|565
|321
|6
|Республика Саха (Якутия)
|828
|43
|511
|313
|4
|Республика Калмыкия
|693
|38
|457
|228
|8
|Архангельская область
|688
|50
|423
|262
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|651
|19
|458
|189
|4
|Новгородская область
|631
|33
|448
|178
|5
|Республика Хакасия
|618
|23
|371
|237
|10
|Омская область
|534
|58
|439
|88
|7
|Иркутская область
|526
|27
|387
|135
|4
|Забайкальский край
|510
|24
|294
|212
|4
|Камчатский край
|477
|16
|351
|125
|1
|Костромская область
|477
|17
|276
|198
|3
|Удмуртская Республика
|436
|14
|195
|229
|12
|Вологодская область
|431
|33
|248
|180
|3
|Псковская область
|405
|19
|264
|132
|9
|Республика Адыгея
|398
|51
|168
|222
|8
|Томская область
|363
|20
|271
|88
|4
|Кемеровская область
|321
|14
|198
|116
|7
|Республика Крым
|272
|14
|164
|106
|2
|Республика Тыва
|269
|17
|224
|44
|1
|Еврейская автономная область
|230
|5
|162
|66
|2
|Амурская область
|222
|10
|170
|51
|1
|Республика Карелия
|215
|13
|162
|52
|1
|Магаданская область
|186
|12
|78
|105
|3
|Севастополь
|138
|3
|61
|75
|2
|Курганская область
|111
|2
|67
|44
|0
|Республика Алтай
|75
|6
|41
|34
|0
|Чукотский автономный округ
|56
|9
|33
|23
|0
|Ненецкий автономный округ
|54
|2
|47
|7
|0
|Сахалинская область
|50
|2
|22
|28
|0
На утро 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев заражения коронавирусом Covid-19 (без учета последних данных по России), что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая (прирост на 2 процента). В то же время количество зафиксированных случаев за сутки уменьшилось на 6 048.
По данным центра Джона Хопкинса за стуки от болезней связанных с новой коронавирусной инфекцией умерли 4 116 человек, всего в мире зафиксировано 311 824 летальных случаев. Вылечились от коронавируса 1 693 715 человек.
Первое место по числу зараженных занимают США — 1 467 884 человека. Далее идут Россия (281 752), Великобритания (241 461), Бразилия (233 511), Испания (230 698) и Италия (224 760).
По числу смертей от Covid-19 лидируют США (88 754), Великобритания (34 546), Италия (31 763), Испания (27 563) и Франция (27 532).
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