Выявлено 9200 новых случаев заражения
16.05.2020, 10:34, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов. Накануне прирост составлял 10 598 человек. Общее количество заболевших достигло 272 043.
Это минимальный прирост больных со 2 мая. Так, 14 мая было выявлено 9974 новых случая инфицирования, а в остальные дни месяца этот показатель превышал 10 тысяч человек.
Скончались за последние сутки 119 человек, общее число погибших достигло 2537. Вылечились 4940 человек, за все время — 63 166.
Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 997 418 человек, по состоянию на 15 мая под контролем остаются 259 802 человека. Проведено 6 656 340 лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|138969
|3505
|111505
|26032
|1432
|Московская область
|26462
|937
|23476
|2724
|262
|Санкт-Петербург
|10011
|525
|7822
|2109
|80
|Нижегородская область
|6132
|229
|4767
|1323
|42
|Республика Дагестан
|3280
|88
|1683
|1570
|27
|Мурманская область
|2644
|93
|1901
|737
|6
|Свердловская область
|2571
|105
|1964
|601
|6
|Краснодарский край
|2510
|92
|1347
|1139
|24
|Тульская область
|2364
|101
|1702
|643
|19
|Калужская область
|2312
|99
|1820
|473
|19
|Ростовская область
|2312
|112
|1565
|719
|28
|Рязанская область
|2214
|91
|1814
|393
|7
|Республика Татарстан
|2148
|84
|1033
|1108
|7
|Брянская область
|2080
|85
|1141
|909
|30
|Республика Северная Осетия — Алания
|2016
|73
|983
|1018
|15
|Республика Башкортостан
|1963
|89
|1366
|580
|17
|Ленинградская область
|1913
|72
|1264
|641
|8
|Курская область
|1855
|78
|1359
|489
|7
|Тамбовская область
|1819
|82
|1312
|503
|4
|Кабардино-Балкарская Республика
|1690
|71
|1327
|356
|7
|Владимирская область
|1657
|65
|1410
|232
|15
|Красноярский край
|1651
|61
|1102
|531
|18
|Саратовская область
|1633
|107
|1267
|359
|7
|Ярославская область
|1629
|92
|1319
|299
|11
|Республика Чувашия
|1603
|81
|1138
|457
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1598
|50
|1361
|234
|3
|Волгоградская область
|1531
|86
|1055
|462
|14
|Новосибирская область
|1511
|64
|881
|610
|20
|Челябинская область
|1476
|69
|974
|496
|6
|Республика Ингушетия
|1443
|36
|1062
|346
|35
|Орловская область
|1381
|52
|959
|412
|10
|Самарская область
|1372
|70
|1088
|275
|9
|Ставропольский край
|1367
|59
|855
|486
|26
|Республика Мордовия
|1348
|25
|982
|357
|9
|Оренбургская область
|1243
|35
|674
|564
|5
|Приморский край
|1197
|87
|796
|389
|12
|Ивановская область
|1192
|68
|846
|333
|13
|Хабаровский край
|1176
|50
|664
|503
|9
|Ульяновская область
|1159
|78
|891
|263
|5
|Белгородская область
|1149
|76
|793
|347
|9
|Смоленская область
|1146
|41
|787
|348
|11
|Липецкая область
|1133
|50
|843
|287
|3
|Республика Марий Эл
|1130
|52
|263
|860
|7
|Воронежская область
|1113
|39
|486
|614
|13
|Тюменская область
|1102
|45
|716
|379
|7
|Тверская область
|1059
|53
|574
|475
|10
|Ханты-Мансийский АО
|1048
|83
|680
|360
|8
|Пензенская область
|1041
|56
|295
|736
|10
|Астраханская область
|984
|39
|658
|319
|7
|Пермский край
|973
|52
|371
|589
|13
|Кировская область
|967
|35
|459
|503
|5
|Чеченская Республика
|918
|27
|340
|569
|9
|Калининградская область
|916
|35
|566
|339
|11
|Республика Коми
|911
|29
|481
|413
|17
|Алтайский край
|885
|38
|433
|449
|3
|Республика Бурятия
|865
|41
|557
|302
|6
|Республика Саха (Якутия)
|785
|63
|503
|278
|4
|Республика Калмыкия
|655
|37
|436
|211
|8
|Архангельская область
|638
|52
|379
|256
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|632
|18
|449
|179
|4
|Новгородская область
|598
|14
|423
|170
|5
|Республика Хакасия
|595
|38
|357
|228
|10
|Иркутская область
|499
|25
|371
|124
|4
|Забайкальский край
|486
|32
|288
|195
|3
|Омская область
|476
|40
|381
|88
|7
|Камчатский край
|461
|18
|346
|114
|1
|Костромская область
|460
|8
|264
|193
|3
|Удмуртская Республика
|422
|14
|183
|227
|12
|Вологодская область
|398
|37
|220
|176
|2
|Псковская область
|386
|19
|246
|132
|8
|Республика Адыгея
|347
|40
|117
|222
|8
|Томская область
|343
|14
|251
|88
|4
|Кемеровская область
|307
|11
|194
|106
|7
|Республика Крым
|258
|13
|153
|103
|2
|Республика Тыва
|252
|30
|207
|44
|1
|Еврейская автономная область
|225
|3
|161
|62
|2
|Амурская область
|212
|8
|162
|49
|1
|Республика Карелия
|202
|8
|149
|52
|1
|Магаданская область
|174
|3
|70
|101
|3
|Севастополь
|135
|0
|59
|74
|2
|Курганская область
|109
|6
|66
|43
|0
|Республика Алтай
|69
|4
|36
|33
|0
|Ненецкий автономный округ
|52
|0
|45
|7
|0
|Сахалинская область
|48
|3
|20
|28
|0
|Чукотский автономный округ
|47
|5
|28
|19
|0
В мире (без учета последних данных по России), на утро 16 мая, зафиксировано 4 млн 543 тысячи 297 инфицированных COVID-19, умерли 307 тысяч 705 человек, выздоровели 1 млн 637 тысячи 112 пациентов.
В шести странах число инфицированных превысило 200 тысяч: США (1,4 млн заразившихся / 87,5 тысячи умерших), Великобритания (238 тысяч / 34 тысячи), Испания (230 тысяч / 27,4 тысячи), Испания (223 тысячи / 31,6 тысячи), Бразилия (220 тысяч / 14,9 тысячи). Китай, откуда начал распространяться вирус, находится на 13 месте: там 84 тысячи инфицированных, 4,6 умерших и 79 тысяч выздоровевших.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет