Выявлено 9200 новых случаев заражения

16.05.2020, 10:34, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов. Накануне прирост составлял 10 598 человек. Общее количество заболевших достигло 272 043.

Это минимальный прирост больных со 2 мая. Так, 14 мая было выявлено 9974 новых случая инфицирования, а в остальные дни месяца этот показатель превышал 10 тысяч человек.

Скончались за последние сутки 119 человек, общее число погибших достигло 2537. Вылечились 4940 человек, за все время — 63 166.

Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 997 418 человек, по состоянию на 15 мая под контролем остаются 259 802 человека. Проведено 6 656 340 лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 138969 3505 111505 26032 1432 Московская область 26462 937 23476 2724 262 Санкт-Петербург 10011 525 7822 2109 80 Нижегородская область 6132 229 4767 1323 42 Республика Дагестан 3280 88 1683 1570 27 Мурманская область 2644 93 1901 737 6 Свердловская область 2571 105 1964 601 6 Краснодарский край 2510 92 1347 1139 24 Тульская область 2364 101 1702 643 19 Калужская область 2312 99 1820 473 19 Ростовская область 2312 112 1565 719 28 Рязанская область 2214 91 1814 393 7 Республика Татарстан 2148 84 1033 1108 7 Брянская область 2080 85 1141 909 30 Республика Северная Осетия — Алания 2016 73 983 1018 15 Республика Башкортостан 1963 89 1366 580 17 Ленинградская область 1913 72 1264 641 8 Курская область 1855 78 1359 489 7 Тамбовская область 1819 82 1312 503 4 Кабардино-Балкарская Республика 1690 71 1327 356 7 Владимирская область 1657 65 1410 232 15 Красноярский край 1651 61 1102 531 18 Саратовская область 1633 107 1267 359 7 Ярославская область 1629 92 1319 299 11 Республика Чувашия 1603 81 1138 457 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1598 50 1361 234 3 Волгоградская область 1531 86 1055 462 14 Новосибирская область 1511 64 881 610 20 Челябинская область 1476 69 974 496 6 Республика Ингушетия 1443 36 1062 346 35 Орловская область 1381 52 959 412 10 Самарская область 1372 70 1088 275 9 Ставропольский край 1367 59 855 486 26 Республика Мордовия 1348 25 982 357 9 Оренбургская область 1243 35 674 564 5 Приморский край 1197 87 796 389 12 Ивановская область 1192 68 846 333 13 Хабаровский край 1176 50 664 503 9 Ульяновская область 1159 78 891 263 5 Белгородская область 1149 76 793 347 9 Смоленская область 1146 41 787 348 11 Липецкая область 1133 50 843 287 3 Республика Марий Эл 1130 52 263 860 7 Воронежская область 1113 39 486 614 13 Тюменская область 1102 45 716 379 7 Тверская область 1059 53 574 475 10 Ханты-Мансийский АО 1048 83 680 360 8 Пензенская область 1041 56 295 736 10 Астраханская область 984 39 658 319 7 Пермский край 973 52 371 589 13 Кировская область 967 35 459 503 5 Чеченская Республика 918 27 340 569 9 Калининградская область 916 35 566 339 11 Республика Коми 911 29 481 413 17 Алтайский край 885 38 433 449 3 Республика Бурятия 865 41 557 302 6 Республика Саха (Якутия) 785 63 503 278 4 Республика Калмыкия 655 37 436 211 8 Архангельская область 638 52 379 256 3 Карачаево-Черкесская Республика 632 18 449 179 4 Новгородская область 598 14 423 170 5 Республика Хакасия 595 38 357 228 10 Иркутская область 499 25 371 124 4 Забайкальский край 486 32 288 195 3 Омская область 476 40 381 88 7 Камчатский край 461 18 346 114 1 Костромская область 460 8 264 193 3 Удмуртская Республика 422 14 183 227 12 Вологодская область 398 37 220 176 2 Псковская область 386 19 246 132 8 Республика Адыгея 347 40 117 222 8 Томская область 343 14 251 88 4 Кемеровская область 307 11 194 106 7 Республика Крым 258 13 153 103 2 Республика Тыва 252 30 207 44 1 Еврейская автономная область 225 3 161 62 2 Амурская область 212 8 162 49 1 Республика Карелия 202 8 149 52 1 Магаданская область 174 3 70 101 3 Севастополь 135 0 59 74 2 Курганская область 109 6 66 43 0 Республика Алтай 69 4 36 33 0 Ненецкий автономный округ 52 0 45 7 0 Сахалинская область 48 3 20 28 0 Чукотский автономный округ 47 5 28 19 0

В мире (без учета последних данных по России), на утро 16 мая, зафиксировано 4 млн 543 тысячи 297 инфицированных COVID-19, умерли 307 тысяч 705 человек, выздоровели 1 млн 637 тысячи 112 пациентов.

В шести странах число инфицированных превысило 200 тысяч: США (1,4 млн заразившихся / 87,5 тысячи умерших), Великобритания (238 тысяч / 34 тысячи), Испания (230 тысяч / 27,4 тысячи), Испания (223 тысячи / 31,6 тысячи), Бразилия (220 тысяч / 14,9 тысячи). Китай, откуда начал распространяться вирус, находится на 13 месте: там 84 тысячи инфицированных, 4,6 умерших и 79 тысяч выздоровевших.