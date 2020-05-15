Пик не пройден… Больше 10 тысяч заразившихся за сутки
15.05.2020, 10:16, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах. Вчера прирост был 9974 человек.
Общее количество заразившихся достигло 262 843. Прирост за 24 часа на 4,2 процента.
Скончались за последние сутки 113 человека, общее число погибших достигло 2418. Выздоровело 4696 человек, за все время — 58 226.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 977 929 человек, по состоянию на 14 мая под контролем оставались 256 847 человек. Проведено 6 413 948 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|135464
|4748
|109544
|24562
|1358
|Московская область
|25525
|945
|22804
|2468
|253
|Санкт-Петербург
|9486
|541
|7407
|2005
|74
|Нижегородская область
|5903
|307
|4643
|1220
|40
|Республика Дагестан
|3192
|97
|1675
|1490
|27
|Мурманская область
|2551
|59
|2056
|489
|6
|Свердловская область
|2466
|104
|1915
|546
|5
|Краснодарский край
|2418
|99
|1415
|979
|24
|Тульская область
|2263
|105
|1689
|556
|18
|Калужская область
|2213
|98
|1756
|438
|19
|Ростовская область
|2200
|89
|1546
|629
|25
|Рязанская область
|2123
|95
|1764
|352
|7
|Республика Татарстан
|2064
|84
|1052
|1006
|6
|Брянская область
|1995
|87
|1131
|834
|30
|Республика Северная Осетия — Алания
|1943
|72
|1027
|903
|13
|Республика Башкортостан
|1874
|90
|1334
|524
|16
|Ленинградская область
|1841
|66
|1241
|593
|7
|Курская область
|1777
|80
|1334
|436
|7
|Тамбовская область
|1737
|83
|1263
|471
|3
|Кабардино-Балкарская Республика
|1619
|71
|1293
|319
|7
|Владимирская область
|1592
|88
|1428
|149
|15
|Красноярский край
|1590
|48
|1074
|500
|16
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1548
|115
|1325
|220
|3
|Ярославская область
|1537
|87
|1282
|244
|11
|Саратовская область
|1526
|113
|1198
|321
|7
|Республика Чувашия
|1522
|83
|1109
|405
|8
|Новосибирская область
|1447
|71
|903
|526
|18
|Волгоградская область
|1445
|90
|1025
|407
|13
|Челябинская область
|1407
|100
|963
|438
|6
|Республика Ингушетия
|1407
|35
|1035
|337
|35
|Орловская область
|1329
|65
|957
|362
|10
|Республика Мордовия
|1323
|27
|964
|350
|9
|Ставропольский край
|1308
|60
|820
|462
|26
|Самарская область
|1302
|56
|1060
|233
|9
|Оренбургская область
|1208
|30
|675
|528
|5
|Хабаровский край
|1126
|52
|622
|497
|7
|Ивановская область
|1124
|101
|804
|307
|13
|Приморский край
|1110
|53
|758
|340
|12
|Смоленская область
|1105
|61
|769
|326
|10
|Липецкая область
|1083
|47
|822
|258
|3
|Ульяновская область
|1081
|69
|830
|246
|5
|Республика Марий Эл
|1078
|45
|262
|809
|7
|Воронежская область
|1074
|46
|510
|552
|12
|Белгородская область
|1073
|79
|765
|299
|9
|Тюменская область
|1057
|39
|694
|357
|6
|Тверская область
|1006
|44
|549
|447
|10
|Пензенская область
|985
|61
|317
|658
|10
|Ханты-Мансийский АО
|965
|39
|601
|356
|8
|Астраханская область
|945
|50
|644
|294
|7
|Кировская область
|932
|21
|475
|452
|5
|Пермский край
|921
|50
|368
|540
|13
|Чеченская Республика
|891
|26
|353
|529
|9
|Республика Коми
|882
|15
|479
|387
|16
|Калининградская область
|881
|33
|547
|323
|11
|Алтайский край
|847
|38
|422
|422
|3
|Республика Бурятия
|824
|88
|541
|277
|6
|Республика Саха (Якутия)
|722
|35
|472
|246
|4
|Республика Калмыкия
|618
|51
|417
|195
|6
|Карачаево-Черкесская Республика
|614
|26
|482
|129
|3
|Архангельская область
|586
|32
|354
|229
|3
|Новгородская область
|584
|14
|421
|158
|5
|Республика Хакасия
|557
|25
|356
|192
|9
|Иркутская область
|474
|95
|353
|117
|4
|Забайкальский край
|454
|22
|274
|178
|2
|Костромская область
|452
|19
|281
|168
|3
|Камчатский край
|443
|14
|331
|111
|1
|Омская область
|436
|47
|355
|74
|7
|Удмуртская Республика
|408
|6
|194
|202
|12
|Псковская область
|367
|16
|247
|112
|8
|Вологодская область
|361
|15
|187
|172
|2
|Томская область
|329
|9
|245
|80
|4
|Республика Адыгея
|307
|31
|85
|214
|8
|Кемеровская область
|296
|14
|190
|99
|7
|Республика Крым
|245
|6
|154
|89
|2
|Республика Тыва
|222
|26
|177
|44
|1
|Еврейская автономная область
|222
|4
|160
|60
|2
|Амурская область
|204
|10
|159
|44
|1
|Республика Карелия
|194
|6
|144
|49
|1
|Магаданская область
|171
|8
|70
|98
|3
|Севастополь
|135
|3
|68
|65
|2
|Курганская область
|103
|8
|60
|43
|0
|Республика Алтай
|65
|2
|35
|30
|0
|Ненецкий автономный округ
|52
|2
|45
|7
|0
|Сахалинская область
|45
|1
|18
|27
|0
|Чукотский автономный округ
|42
|6
|26
|16
|0
Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (без учета последних данных по России) по всему миру на утро 15 мая составляет 4 444 670, скончались – 302 493 человека.
На первом месте по темпам распространения COVID-19 по-прежнему остаются США, здесь коронавирус диагностирован уже у 1 417 889 человек. Скончались от заболеваний связанных с вирусом 85 906. В Великобритании число случаев заражения достигло 234 441 человек, число летальных исходов – 33 693, в Испании – 229 540 (27 321), в Италии – 223 096 (31 368), в Бразилии – 203 165 (13 999).
Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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