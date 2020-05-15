Пик не пройден… Больше 10 тысяч заразившихся за сутки

15.05.2020, 10:16, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах. Вчера прирост был 9974 человек.

Общее количество заразившихся достигло 262 843. Прирост за 24 часа на 4,2 процента.

Скончались за последние сутки 113 человека, общее число погибших достигло 2418. Выздоровело 4696 человек, за все время — 58 226.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 977 929 человек, по состоянию на 14 мая под контролем оставались 256 847 человек. Проведено 6 413 948 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 135464 4748 109544 24562 1358 Московская область 25525 945 22804 2468 253 Санкт-Петербург 9486 541 7407 2005 74 Нижегородская область 5903 307 4643 1220 40 Республика Дагестан 3192 97 1675 1490 27 Мурманская область 2551 59 2056 489 6 Свердловская область 2466 104 1915 546 5 Краснодарский край 2418 99 1415 979 24 Тульская область 2263 105 1689 556 18 Калужская область 2213 98 1756 438 19 Ростовская область 2200 89 1546 629 25 Рязанская область 2123 95 1764 352 7 Республика Татарстан 2064 84 1052 1006 6 Брянская область 1995 87 1131 834 30 Республика Северная Осетия — Алания 1943 72 1027 903 13 Республика Башкортостан 1874 90 1334 524 16 Ленинградская область 1841 66 1241 593 7 Курская область 1777 80 1334 436 7 Тамбовская область 1737 83 1263 471 3 Кабардино-Балкарская Республика 1619 71 1293 319 7 Владимирская область 1592 88 1428 149 15 Красноярский край 1590 48 1074 500 16 Ямало-Ненецкий автономный округ 1548 115 1325 220 3 Ярославская область 1537 87 1282 244 11 Саратовская область 1526 113 1198 321 7 Республика Чувашия 1522 83 1109 405 8 Новосибирская область 1447 71 903 526 18 Волгоградская область 1445 90 1025 407 13 Челябинская область 1407 100 963 438 6 Республика Ингушетия 1407 35 1035 337 35 Орловская область 1329 65 957 362 10 Республика Мордовия 1323 27 964 350 9 Ставропольский край 1308 60 820 462 26 Самарская область 1302 56 1060 233 9 Оренбургская область 1208 30 675 528 5 Хабаровский край 1126 52 622 497 7 Ивановская область 1124 101 804 307 13 Приморский край 1110 53 758 340 12 Смоленская область 1105 61 769 326 10 Липецкая область 1083 47 822 258 3 Ульяновская область 1081 69 830 246 5 Республика Марий Эл 1078 45 262 809 7 Воронежская область 1074 46 510 552 12 Белгородская область 1073 79 765 299 9 Тюменская область 1057 39 694 357 6 Тверская область 1006 44 549 447 10 Пензенская область 985 61 317 658 10 Ханты-Мансийский АО 965 39 601 356 8 Астраханская область 945 50 644 294 7 Кировская область 932 21 475 452 5 Пермский край 921 50 368 540 13 Чеченская Республика 891 26 353 529 9 Республика Коми 882 15 479 387 16 Калининградская область 881 33 547 323 11 Алтайский край 847 38 422 422 3 Республика Бурятия 824 88 541 277 6 Республика Саха (Якутия) 722 35 472 246 4 Республика Калмыкия 618 51 417 195 6 Карачаево-Черкесская Республика 614 26 482 129 3 Архангельская область 586 32 354 229 3 Новгородская область 584 14 421 158 5 Республика Хакасия 557 25 356 192 9 Иркутская область 474 95 353 117 4 Забайкальский край 454 22 274 178 2 Костромская область 452 19 281 168 3 Камчатский край 443 14 331 111 1 Омская область 436 47 355 74 7 Удмуртская Республика 408 6 194 202 12 Псковская область 367 16 247 112 8 Вологодская область 361 15 187 172 2 Томская область 329 9 245 80 4 Республика Адыгея 307 31 85 214 8 Кемеровская область 296 14 190 99 7 Республика Крым 245 6 154 89 2 Республика Тыва 222 26 177 44 1 Еврейская автономная область 222 4 160 60 2 Амурская область 204 10 159 44 1 Республика Карелия 194 6 144 49 1 Магаданская область 171 8 70 98 3 Севастополь 135 3 68 65 2 Курганская область 103 8 60 43 0 Республика Алтай 65 2 35 30 0 Ненецкий автономный округ 52 2 45 7 0 Сахалинская область 45 1 18 27 0 Чукотский автономный округ 42 6 26 16 0

Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (без учета последних данных по России) по всему миру на утро 15 мая составляет 4 444 670, скончались – 302 493 человека.

На первом месте по темпам распространения COVID-19 по-прежнему остаются США, здесь коронавирус диагностирован уже у 1 417 889 человек. Скончались от заболеваний связанных с вирусом 85 906. В Великобритании число случаев заражения достигло 234 441 человек, число летальных исходов – 33 693, в Испании – 229 540 (27 321), в Италии – 223 096 (31 368), в Бразилии – 203 165 (13 999).

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.