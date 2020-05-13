Особенности сертификации косметики для тела

13.05.2020, 14:19, Детали

Теги: Бизнес, Здоровье

Косметическая продукция, которую используют для ухода за кожей тела, может быть представлена следующими средствами:

скрабами;

гелями для душа;

пенами для ванн;

кремами;

лосьонами;

пилингами;

маслами;

бальзамами и иным косметическими продуктами.

Нюансы сертификации косметики для тела

Парфюмерные средства и косметика (для тела, лица и т.д.) подлежат обязательному декларированию согласно положениям ТР ТС 009/2011 – всем без исключения производителям, импортерам, а также продавцам продукции нужно оформить декларацию соответствия.

Чтобы зарегистрировать декларацию, необходимо получить протокол испытаний, который выдается по итогам тестирования образцов в лаборатории по показателям безопасности.

Срок действия декларации соответствия – 1, 3 или 5 лет.

Следует учесть, что на некоторые виды косметических продуктов предпринимателю в обязательном порядке необходимо получить СГР (свидетельство о госрегистрации). Требование об оформлении СГР действует в отношении продукции для:

осветления (отбеливания) кожи;

интимной гигиены;

искусственного загара;

депиляции и иной.

Также госрегистрации подлежат детские косметические и парфюмерные средства.

Обратите внимание! Сертификация косметики для тела проводится в добровольном порядке для подтверждения соответствия товаров по требованиям качества, указанным в ГОСТ или ТУ. Добровольный сертификат на косметику для тела оформляется в системе добровольной сертификации (СДС) на срок 1 или 3 года. Наличие документа дает возможность увеличить лояльность потребителей, позволяет нанести маркировку качества на товары.

Наличие разрешительных документов обязательного характера – деклараций и СГР по ТР ТС, является неотъемлемым условием для ведения деятельности по реализации товаров в ЕАЭС. Их отсутствие расценивается в качестве административного нарушения, за которое положениями КоАП РФ предусмотрена ответственность в форме штрафа, изъятия товаров из оборота или приостановление деятельности (на основании решения суда).

Оформить необходимые документы – добровольные сертификаты на косметическую и парфюмерную продукцию, декларации (на шампунь и кондиционер для волос, патчи для глаз, моющие средства и т.д.), предприниматель может, воспользовавшись услугами специалистов Центра.

Какие документы потребуются для оформления сертификата на косметические продукты?

Для оформления разрешительной документации на косметические средства, предназначенные для ухода за кожей лица и тела, заинтересованному лицу следует предоставить:

заполненную по установленной форме заявку;

сканы свидетельств ОГРН, ИНН;

техническую документацию – ГОСТ или ТУ (для товаров, произведенных на территории ЕАЭС);

описание продукции – ассортимент, состав (указать все компоненты), основные свойства, назначение, коды ТН ВЭД и другие сведения;

этикетки, иные маркировочные носители;

внешнеторговый договор поставки косметики для тела с приложением товаросопроводительных документов (для импортных товаров);

образцы.

Основные этапы подтверждения соответствия

Если у вас возникла необходимость оформить декларацию на мыло , крем для рук, пену для бритья или иные товары, советуем воспользоваться помощью специалистов Центра для содействия в:

формировании комплекта документов;

проведении лабораторных исследований образцов продукции, получении протокола испытаний;

оформлении разрешительных документов и их регистрации в реестре.

Уточнить детали сотрудничества – стоимость, сроки, количество образцов и иные, можно, позвонив по указанному номеру телефона или заполнив форму обратной связи на сайте.

Консультации бесплатны.