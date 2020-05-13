В Прибрежном микрорайоне Рыбинска началось строительство детского сада

13.05.2020, 14:37, Новости

Теги: Бюджет, Образование, Строительство

Новый детский сад на 240 мест на улице Новоселов построят к концу следующего года. В настоящее время подрядчик находится в самом начале пути – проводит расчистку участка.

Двухэтажное здание нового дошкольного учреждения на улице Новоселов будет кирпичным, фасады оштукатурят и покрасят. В проекте также предусмотрен технический этаж. В целом здание соответствует современным требованиям к комфорту и безопасности детей.

– Запроектированы теплые полы, лифт и многие другие вещи. Предусмотрен большой объем по благоустройству. На территории будут большая спортивная площадка, десять веранд из блок-хауса, очень интересный вариант обустройства прогулочных участков, – рассказал Андрей Дудников, главный инженер подрядной организации.

Подрядная организация «ВикСтрой», с которой заключен контракт на строительство, имеет опыт работы в Рыбинске. Специалисты строили ТРЦ «Виконда» и кинотеатр. В этом году, кроме строительства нового детского сада, организация выиграла подряд на возведение ясельного корпуса на улице Куйбышева, отметили в пресс-службе администрации города.