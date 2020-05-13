И снова больше 10 тысяч заразившихся за сутки
 

И снова больше 10 тысяч заразившихся за сутки

13.05.2020, 10:10, Коронавирус
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За сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах (плюс 4,3 процента). Вчера прирост составил 10 899 человек.

Общее количество заразившихся достигло 242 271. За последние сутки умерли с диагнозом новая коронавирусная инфекция 96 человек, всего число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за все время — 48 003.

По состоянию на 12 мая проведено 5 982 558 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 944 811 человек, под контролем остаются 259 295 человек.

Статистика по регионам:

Регион Всего Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 126004 4703 103266 21506 1232
Московская область 23662 962 21691 1745 226
Санкт-Петербург 8485 435 6574 1848 63
Нижегородская область 5358 271 4559 764 35
Республика Дагестан 2997 109 1864 1107 26
Мурманская область 2471 43 2109 357 5
Свердловская область 2298 135 1868 427 3
Краснодарский край 2222 96 1459 741 22
Тульская область 2060 89 1653 393 14
Ростовская область 2033 87 1502 506 25
Калужская область 2018 94 1653 346 19
Рязанская область 1939 97 1638 294 7
Республика Татарстан 1919 87 1173 740 6
Брянская область 1826 73 1126 670 30
Республика Северная Осетия — Алания 1801 78 1402 386 13
Ленинградская область 1706 66 1198 502 6
Республика Башкортостан 1696 49 1214 466 16
Курская область 1621 67 1246 369 6
Тамбовская область 1568 85 1207 358 3
Красноярский край 1521 93 1081 425 15
Кабардино-Балкарская Республика 1475 74 1175 294 6
Владимирская область 1459 72 1341 103 15
Ярославская область 1363 88 1145 207 11
Ямало-Ненецкий автономный округ 1360 49 1163 194 3
Республика Чувашия 1360 78 1018 334 8
Республика Ингушетия 1333 43 970 331 32
Саратовская область 1317 85 1067 244 6
Новосибирская область 1300 74 880 404 16
Челябинская область 1263 51 948 311 4
Республика Мордовия 1262 37 1001 252 9
Волгоградская область 1259 124 917 329 13
Орловская область 1207 59 903 294 10
Ставропольский край 1176 51 775 380 21
Самарская область 1162 79 979 174 9
Оренбургская область 1089 50 694 390 5
Хабаровский край 1023 46 595 421 7
Смоленская область 1008 97 712 287 9
Приморский край 1008 53 728 268 12
Республика Марий Эл 996 32 293 696 7
Липецкая область 990 46 780 207 3
Воронежская область 983 40 543 428 12
Тюменская область 977 75 656 315 6
Тверская область 942 10 515 417 10
Белгородская область 942 90 706 228 8
Ульяновская область 932 46 745 182 5
Ивановская область 921 10 677 232 12
Кировская область 896 20 552 339 5
Пензенская область 879 42 372 497 10
Ханты-Мансийский АО 865 43 568 291 6
Республика Коми 859 12 513 330 16
Астраханская область 850 44 598 245 7
Чеченская Республика 841 28 358 474 9
Пермский край 829 48 350 467 12
Калининградская область 812 40 554 247 11
Алтайский край 770 43 424 343 3
Республика Бурятия 687 28 445 237 5
Республика Саха (Якутия) 652 46 459 189 4
Карачаево-Черкесская Республика 561 12 433 125 3
Новгородская область 555 14 418 132 5
Республика Калмыкия 532 35 358 168 6
Республика Хакасия 524 21 369 146 9
Архангельская область 513 19 309 201 3
Камчатский край 418 20 348 69 1
Костромская область 402 18 271 128 3
Удмуртская Республика 395 0 217 166 12
Забайкальский край 386 22 245 140 1
Омская область 355 23 280 68 7
Иркутская область 353 20 249 100 4
Псковская область 339 11 235 96 8
Вологодская область 334 17 220 113 1
Томская область 311 17 240 67 4
Республика Адыгея 271 19 76 187 8
Кемеровская область 269 9 176 86 7
Еврейская автономная область 212 24 163 48 1
Республика Крым 209 7 126 81 2
Амурская область 182 13 146 35 1
Республика Карелия 176 5 132 43 1
Магаданская область 162 5 69 90 3
Республика Тыва 157 13 113 43 1
Севастополь 130 1 93 35 2
Курганская область 86 2 48 38 0
Республика Алтай 60 4 34 26 0
Ненецкий автономный округ 50 0 46 4 0
Сахалинская область 42 1 20 22 0
Чукотский автономный округ 35 4 20 15 0

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний на утро 13 мая достигло 291 981 человека, увеличившись за сутки на 5 631 случай. Всего инфицированных 4 262 799 человек, рост за сутки составил 84 467 случаев заражения (плюс 2,1 процента). Излечились 1 493 661 человек.

Без учета России, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 369 964 (82 387 скончавшихся), Испании – 228 030 (26 920), Великобритании – 227 741 (32 769) и Италии – 221 216 (30 911).



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