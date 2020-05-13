И снова больше 10 тысяч заразившихся за сутки
13.05.2020, 10:10, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах (плюс 4,3 процента). Вчера прирост составил 10 899 человек.
Общее количество заразившихся достигло 242 271. За последние сутки умерли с диагнозом новая коронавирусная инфекция 96 человек, всего число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за все время — 48 003.
По состоянию на 12 мая проведено 5 982 558 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 944 811 человек, под контролем остаются 259 295 человек.
Статистика по регионам:
|Регион
|Всего
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|126004
|4703
|103266
|21506
|1232
|Московская область
|23662
|962
|21691
|1745
|226
|Санкт-Петербург
|8485
|435
|6574
|1848
|63
|Нижегородская область
|5358
|271
|4559
|764
|35
|Республика Дагестан
|2997
|109
|1864
|1107
|26
|Мурманская область
|2471
|43
|2109
|357
|5
|Свердловская область
|2298
|135
|1868
|427
|3
|Краснодарский край
|2222
|96
|1459
|741
|22
|Тульская область
|2060
|89
|1653
|393
|14
|Ростовская область
|2033
|87
|1502
|506
|25
|Калужская область
|2018
|94
|1653
|346
|19
|Рязанская область
|1939
|97
|1638
|294
|7
|Республика Татарстан
|1919
|87
|1173
|740
|6
|Брянская область
|1826
|73
|1126
|670
|30
|Республика Северная Осетия — Алания
|1801
|78
|1402
|386
|13
|Ленинградская область
|1706
|66
|1198
|502
|6
|Республика Башкортостан
|1696
|49
|1214
|466
|16
|Курская область
|1621
|67
|1246
|369
|6
|Тамбовская область
|1568
|85
|1207
|358
|3
|Красноярский край
|1521
|93
|1081
|425
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|1475
|74
|1175
|294
|6
|Владимирская область
|1459
|72
|1341
|103
|15
|Ярославская область
|1363
|88
|1145
|207
|11
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1360
|49
|1163
|194
|3
|Республика Чувашия
|1360
|78
|1018
|334
|8
|Республика Ингушетия
|1333
|43
|970
|331
|32
|Саратовская область
|1317
|85
|1067
|244
|6
|Новосибирская область
|1300
|74
|880
|404
|16
|Челябинская область
|1263
|51
|948
|311
|4
|Республика Мордовия
|1262
|37
|1001
|252
|9
|Волгоградская область
|1259
|124
|917
|329
|13
|Орловская область
|1207
|59
|903
|294
|10
|Ставропольский край
|1176
|51
|775
|380
|21
|Самарская область
|1162
|79
|979
|174
|9
|Оренбургская область
|1089
|50
|694
|390
|5
|Хабаровский край
|1023
|46
|595
|421
|7
|Смоленская область
|1008
|97
|712
|287
|9
|Приморский край
|1008
|53
|728
|268
|12
|Республика Марий Эл
|996
|32
|293
|696
|7
|Липецкая область
|990
|46
|780
|207
|3
|Воронежская область
|983
|40
|543
|428
|12
|Тюменская область
|977
|75
|656
|315
|6
|Тверская область
|942
|10
|515
|417
|10
|Белгородская область
|942
|90
|706
|228
|8
|Ульяновская область
|932
|46
|745
|182
|5
|Ивановская область
|921
|10
|677
|232
|12
|Кировская область
|896
|20
|552
|339
|5
|Пензенская область
|879
|42
|372
|497
|10
|Ханты-Мансийский АО
|865
|43
|568
|291
|6
|Республика Коми
|859
|12
|513
|330
|16
|Астраханская область
|850
|44
|598
|245
|7
|Чеченская Республика
|841
|28
|358
|474
|9
|Пермский край
|829
|48
|350
|467
|12
|Калининградская область
|812
|40
|554
|247
|11
|Алтайский край
|770
|43
|424
|343
|3
|Республика Бурятия
|687
|28
|445
|237
|5
|Республика Саха (Якутия)
|652
|46
|459
|189
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|561
|12
|433
|125
|3
|Новгородская область
|555
|14
|418
|132
|5
|Республика Калмыкия
|532
|35
|358
|168
|6
|Республика Хакасия
|524
|21
|369
|146
|9
|Архангельская область
|513
|19
|309
|201
|3
|Камчатский край
|418
|20
|348
|69
|1
|Костромская область
|402
|18
|271
|128
|3
|Удмуртская Республика
|395
|0
|217
|166
|12
|Забайкальский край
|386
|22
|245
|140
|1
|Омская область
|355
|23
|280
|68
|7
|Иркутская область
|353
|20
|249
|100
|4
|Псковская область
|339
|11
|235
|96
|8
|Вологодская область
|334
|17
|220
|113
|1
|Томская область
|311
|17
|240
|67
|4
|Республика Адыгея
|271
|19
|76
|187
|8
|Кемеровская область
|269
|9
|176
|86
|7
|Еврейская автономная область
|212
|24
|163
|48
|1
|Республика Крым
|209
|7
|126
|81
|2
|Амурская область
|182
|13
|146
|35
|1
|Республика Карелия
|176
|5
|132
|43
|1
|Магаданская область
|162
|5
|69
|90
|3
|Республика Тыва
|157
|13
|113
|43
|1
|Севастополь
|130
|1
|93
|35
|2
|Курганская область
|86
|2
|48
|38
|0
|Республика Алтай
|60
|4
|34
|26
|0
|Ненецкий автономный округ
|50
|0
|46
|4
|0
|Сахалинская область
|42
|1
|20
|22
|0
|Чукотский автономный округ
|35
|4
|20
|15
|0
В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний на утро 13 мая достигло 291 981 человека, увеличившись за сутки на 5 631 случай. Всего инфицированных 4 262 799 человек, рост за сутки составил 84 467 случаев заражения (плюс 2,1 процента). Излечились 1 493 661 человек.
Без учета России, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 369 964 (82 387 скончавшихся), Испании – 228 030 (26 920), Великобритании – 227 741 (32 769) и Италии – 221 216 (30 911).
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