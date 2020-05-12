Впереди только США. Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом

12.05.2020, 10:28, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах (плюс 5 процентов). Вчера прирост составил 11 656 человек.

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 232 243.

За последние сутки скончались 107 человек, общее число погибших достигло 2116. Выздоровели 3711 человек, за все время — 43 512.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 925 906 человек, по состоянию на 11 мая под контролем остаются 251 011 человек. Проведено 5 805 404 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

Статистика по регионам:

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 121301 5392 100480 19642 1179 Московская область 22700 1063 20899 1582 219 Санкт-Петербург 8050 339 6208 1784 58 Нижегородская область 5087 354 4311 744 32 Республика Дагестан 2888 116 1857 1008 23 Мурманская область 2428 12 2111 312 5 Свердловская область 2163 211 1778 382 3 Краснодарский край 2126 99 1407 697 22 Тульская область 1971 90 1624 333 14 Ростовская область 1946 95 1467 455 24 Калужская область 1924 96 1648 261 15 Рязанская область 1842 98 1596 239 7 Республика Татарстан 1832 71 1186 640 6 Брянская область 1753 75 1132 592 29 Республика Северная Осетия — Алания 1723 76 1406 305 12 Республика Башкортостан 1647 80 1195 436 16 Ленинградская область 1640 74 1168 466 6 Курская область 1554 70 1219 329 6 Тамбовская область 1483 80 1167 314 2 Красноярский край 1428 227 1038 375 15 Кабардино-Балкарская Республика 1401 76 1136 261 4 Владимирская область 1387 61 1269 103 15 Ямало-Ненецкий автономный округ 1311 72 1129 179 3 Республика Ингушетия 1290 45 940 321 29 Республика Чувашия 1282 62 972 302 8 Ярославская область 1275 83 1066 198 11 Саратовская область 1232 64 985 242 5 Новосибирская область 1226 55 872 338 16 Республика Мордовия 1225 35 980 237 8 Челябинская область 1212 94 907 301 4 Орловская область 1148 61 876 262 10 Волгоградская область 1135 74 807 316 12 Ставропольский край 1125 41 779 325 21 Самарская область 1083 66 926 148 9 Оренбургская область 1039 53 689 345 5 Хабаровский край 977 42 563 407 7 Республика Марий Эл 964 36 310 648 6 Приморский край 955 48 703 240 12 Липецкая область 944 47 747 194 3 Воронежская область 943 44 576 355 12 Тверская область 932 34 549 373 10 Ивановская область 911 68 713 186 12 Смоленская область 911 9 636 266 9 Тюменская область 902 70 587 309 6 Ульяновская область 886 38 730 152 4 Кировская область 876 41 547 324 5 Белгородская область 852 54 636 208 8 Республика Коми 847 3 545 287 15 Пензенская область 837 35 387 440 10 Ханты-Мансийский АО 822 45 551 265 6 Чеченская Республика 813 26 359 445 9 Астраханская область 806 42 590 209 7 Пермский край 781 28 356 413 12 Калининградская область 772 19 545 216 11 Алтайский край 727 20 434 290 3 Республика Бурятия 659 39 454 200 5 Республика Саха (Якутия) 606 55 463 139 4 Карачаево-Черкесская Республика 549 10 428 118 3 Новгородская область 541 27 419 117 5 Республика Хакасия 503 37 393 102 8 Республика Калмыкия 497 3 345 146 6 Архангельская область 494 37 327 164 3 Камчатский край 398 14 337 61 0 Удмуртская Республика 395 6 232 151 12 Костромская область 384 12 262 119 3 Забайкальский край 364 20 231 132 1 Иркутская область 333 20 235 94 4 Омская область 332 30 266 59 7 Псковская область 328 20 253 67 8 Вологодская область 317 19 210 106 1 Томская область 294 15 233 58 3 Кемеровская область 260 9 173 80 7 Республика Адыгея 252 11 61 184 7 Республика Крым 202 9 136 64 2 Еврейская автономная область 188 3 148 39 1 Республика Карелия 171 11 131 40 0 Амурская область 169 17 138 30 1 Магаданская область 157 2 67 87 3 Республика Тыва 144 51 114 30 0 Севастополь 129 3 99 28 2 Курганская область 84 5 47 37 0 Республика Алтай 56 2 31 25 0 Ненецкий автономный округ 50 0 49 1 0 Сахалинская область 41 3 21 20 0 Чукотский автономный округ 31 0 18 13 0

На утро 12 мая в мире подтверждено 4 178 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Жертвами стали 286 353 человека. Рост за сутки составил 18 процента.

В лидерах по распространению COVID-19 по-прежнему остаются США, где выявлено 1 347 936 случаев заболевания. На втором месте Россия (232 243). Далее Испания (227 436), Великобритания (224 332) и Италия (219 814).

По количеству смертей с диагнозом коронавирус лидируют США (32 141), Великобритания (30 739), Италия (26 744), Испания (26 646) и Франция (11 653).