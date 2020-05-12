Впереди только США. Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом
12.05.2020, 10:28, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах (плюс 5 процентов). Вчера прирост составил 11 656 человек.
Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 232 243.
За последние сутки скончались 107 человек, общее число погибших достигло 2116. Выздоровели 3711 человек, за все время — 43 512.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 925 906 человек, по состоянию на 11 мая под контролем остаются 251 011 человек. Проведено 5 805 404 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.
Статистика по регионам:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|121301
|5392
|100480
|19642
|1179
|Московская область
|22700
|1063
|20899
|1582
|219
|Санкт-Петербург
|8050
|339
|6208
|1784
|58
|Нижегородская область
|5087
|354
|4311
|744
|32
|Республика Дагестан
|2888
|116
|1857
|1008
|23
|Мурманская область
|2428
|12
|2111
|312
|5
|Свердловская область
|2163
|211
|1778
|382
|3
|Краснодарский край
|2126
|99
|1407
|697
|22
|Тульская область
|1971
|90
|1624
|333
|14
|Ростовская область
|1946
|95
|1467
|455
|24
|Калужская область
|1924
|96
|1648
|261
|15
|Рязанская область
|1842
|98
|1596
|239
|7
|Республика Татарстан
|1832
|71
|1186
|640
|6
|Брянская область
|1753
|75
|1132
|592
|29
|Республика Северная Осетия — Алания
|1723
|76
|1406
|305
|12
|Республика Башкортостан
|1647
|80
|1195
|436
|16
|Ленинградская область
|1640
|74
|1168
|466
|6
|Курская область
|1554
|70
|1219
|329
|6
|Тамбовская область
|1483
|80
|1167
|314
|2
|Красноярский край
|1428
|227
|1038
|375
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|1401
|76
|1136
|261
|4
|Владимирская область
|1387
|61
|1269
|103
|15
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1311
|72
|1129
|179
|3
|Республика Ингушетия
|1290
|45
|940
|321
|29
|Республика Чувашия
|1282
|62
|972
|302
|8
|Ярославская область
|1275
|83
|1066
|198
|11
|Саратовская область
|1232
|64
|985
|242
|5
|Новосибирская область
|1226
|55
|872
|338
|16
|Республика Мордовия
|1225
|35
|980
|237
|8
|Челябинская область
|1212
|94
|907
|301
|4
|Орловская область
|1148
|61
|876
|262
|10
|Волгоградская область
|1135
|74
|807
|316
|12
|Ставропольский край
|1125
|41
|779
|325
|21
|Самарская область
|1083
|66
|926
|148
|9
|Оренбургская область
|1039
|53
|689
|345
|5
|Хабаровский край
|977
|42
|563
|407
|7
|Республика Марий Эл
|964
|36
|310
|648
|6
|Приморский край
|955
|48
|703
|240
|12
|Липецкая область
|944
|47
|747
|194
|3
|Воронежская область
|943
|44
|576
|355
|12
|Тверская область
|932
|34
|549
|373
|10
|Ивановская область
|911
|68
|713
|186
|12
|Смоленская область
|911
|9
|636
|266
|9
|Тюменская область
|902
|70
|587
|309
|6
|Ульяновская область
|886
|38
|730
|152
|4
|Кировская область
|876
|41
|547
|324
|5
|Белгородская область
|852
|54
|636
|208
|8
|Республика Коми
|847
|3
|545
|287
|15
|Пензенская область
|837
|35
|387
|440
|10
|Ханты-Мансийский АО
|822
|45
|551
|265
|6
|Чеченская Республика
|813
|26
|359
|445
|9
|Астраханская область
|806
|42
|590
|209
|7
|Пермский край
|781
|28
|356
|413
|12
|Калининградская область
|772
|19
|545
|216
|11
|Алтайский край
|727
|20
|434
|290
|3
|Республика Бурятия
|659
|39
|454
|200
|5
|Республика Саха (Якутия)
|606
|55
|463
|139
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|549
|10
|428
|118
|3
|Новгородская область
|541
|27
|419
|117
|5
|Республика Хакасия
|503
|37
|393
|102
|8
|Республика Калмыкия
|497
|3
|345
|146
|6
|Архангельская область
|494
|37
|327
|164
|3
|Камчатский край
|398
|14
|337
|61
|0
|Удмуртская Республика
|395
|6
|232
|151
|12
|Костромская область
|384
|12
|262
|119
|3
|Забайкальский край
|364
|20
|231
|132
|1
|Иркутская область
|333
|20
|235
|94
|4
|Омская область
|332
|30
|266
|59
|7
|Псковская область
|328
|20
|253
|67
|8
|Вологодская область
|317
|19
|210
|106
|1
|Томская область
|294
|15
|233
|58
|3
|Кемеровская область
|260
|9
|173
|80
|7
|Республика Адыгея
|252
|11
|61
|184
|7
|Республика Крым
|202
|9
|136
|64
|2
|Еврейская автономная область
|188
|3
|148
|39
|1
|Республика Карелия
|171
|11
|131
|40
|0
|Амурская область
|169
|17
|138
|30
|1
|Магаданская область
|157
|2
|67
|87
|3
|Республика Тыва
|144
|51
|114
|30
|0
|Севастополь
|129
|3
|99
|28
|2
|Курганская область
|84
|5
|47
|37
|0
|Республика Алтай
|56
|2
|31
|25
|0
|Ненецкий автономный округ
|50
|0
|49
|1
|0
|Сахалинская область
|41
|3
|21
|20
|0
|Чукотский автономный округ
|31
|0
|18
|13
|0
На утро 12 мая в мире подтверждено 4 178 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Жертвами стали 286 353 человека. Рост за сутки составил 18 процента.
В лидерах по распространению COVID-19 по-прежнему остаются США, где выявлено 1 347 936 случаев заболевания. На втором месте Россия (232 243). Далее Испания (227 436), Великобритания (224 332) и Италия (219 814).
По количеству смертей с диагнозом коронавирус лидируют США (32 141), Великобритания (30 739), Италия (26 744), Испания (26 646) и Франция (11 653).
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