Россия пока на 5 месте. Количество инфицированных коронавирусом почти 210 тысяч

10.05.2020, 10:18, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 11 012 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах.

Общее количество заразившихся достигло 209 688 человек (прирост на 5,6 процента).

За сутки скончались 88 человек. Общее число смертей составило 1915. Выздоровели 2390 человек, всего – 34 306. Среди новых заразившихся у 42,4 процентов COVID-19 выявлен без клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 109740 5551 94882 13790 1068 Московская область 20558 1133 19127 1236 195 Санкт-Петербург 7404 414 5677 1674 53 Нижегородская область 4442 262 3752 661 29 Республика Дагестан 2653 93 1863 772 18 Мурманская область 2371 31 2096 270 5 Краснодарский край 1929 99 1285 622 22 Свердловская область 1844 139 1571 270 3 Тульская область 1795 89 1492 291 12 Ростовская область 1763 89 1354 388 21 Калужская область 1730 89 1487 228 15 Республика Татарстан 1671 85 1306 360 5 Рязанская область 1648 88 1428 215 5 Брянская область 1605 68 1088 500 17 Республика Северная Осетия — Алания 1575 70 1269 296 10 Ленинградская область 1500 67 1071 423 6 Республика Башкортостан 1491 75 1041 435 15 Курская область 1410 71 1106 298 6 Тамбовская область 1312 91 1031 279 2 Владимирская область 1249 83 1134 100 15 Кабардино-Балкарская Республика 1245 77 1043 199 3 Республика Ингушетия 1199 47 898 272 29 Ямало-Ненецкий автономный округ 1177 72 1008 166 3 Республика Мордовия 1148 46 924 216 8 Республика Чувашия 1144 63 931 205 8 Красноярский край 1143 73 845 284 14 Ярославская область 1114 63 941 162 11 Новосибирская область 1100 75 778 307 15 Саратовская область 1076 69 839 233 4 Ставропольский край 1050 38 741 289 20 Челябинская область 1041 90 788 249 4 Орловская область 1023 50 765 249 9 Волгоградская область 1012 119 706 294 12 Самарская область 951 74 816 126 9 Оренбургская область 937 42 648 284 5 Республика Марий Эл 903 21 304 594 5 Хабаровский край 896 34 544 345 7 Тверская область 867 45 541 316 10 Приморский край 856 48 653 193 10 Липецкая область 849 48 660 186 3 Воронежская область 848 39 504 332 12 Республика Коми 823 20 590 219 14 Ульяновская область 807 42 658 145 4 Кировская область 807 46 567 236 4 Тюменская область 803 73 505 293 5 Пензенская область 764 41 406 350 8 Чеченская Республика 759 26 329 422 8 Ивановская область 758 79 571 177 10 Пермский край 743 8 341 391 11 Смоленская область 738 70 477 254 7 Астраханская область 731 58 548 177 6 Калининградская область 713 42 514 188 11 Белгородская область 707 48 493 208 6 Ханты-Мансийский АО 693 67 442 247 4 Алтайский край 669 28 462 204 3 Республика Бурятия 570 22 388 177 5 Карачаево-Черкесская Республика 527 18 438 86 3 Республика Саха (Якутия) 510 33 400 106 4 Новгородская область 497 28 390 102 5 Республика Калмыкия 473 18 362 105 6 Республика Хакасия 425 22 321 96 8 Архангельская область 425 25 266 156 3 Камчатский край 376 13 326 50 0 Удмуртская Республика 370 18 230 129 11 Костромская область 357 14 247 107 3 Забайкальский край 305 33 194 111 0 Псковская область 293 16 219 66 8 Иркутская область 289 18 205 80 4 Вологодская область 286 19 187 98 1 Омская область 279 34 219 54 6 Кемеровская область 233 19 155 72 6 Республика Адыгея 224 4 44 173 7 Томская область 210 19 152 56 2 Республика Крым 189 12 123 64 2 Еврейская автономная область 179 4 144 34 1 Магаданская область 155 1 79 73 3 Республика Карелия 148 20 116 32 0 Амурская область 140 5 115 24 1 Севастополь 122 3 96 24 2 Республика Тыва 81 21 52 29 0 Курганская область 73 2 40 33 0 Республика Алтай 52 1 35 17 0 Ненецкий автономный округ 49 0 48 1 0 Сахалинская область 37 0 17 20 0 Чукотский автономный округ 30 2 19 11 0

По состоянию на 9 мая в России проведено 5 448 463 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом за истекший период 2020 года находилось 895 030 человек, под контролем остаются 243 434 человека.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 мая 4 024 737 человек. Пандемия охватила 187 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 85,9 тысячи человек (2,2 процента). За весь период пандемии скончался 279 311 пациент, более 1,37 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1 309 541 человек), Испания (223 578), Италия (218 268) и Великобритания (216 525). Россия пока находится на пятом месте по числу инфицированных.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 78 794 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.