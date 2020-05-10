Россия пока на 5 месте. Количество инфицированных коронавирусом почти 210 тысяч
10.05.2020, 10:18, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 11 012 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах.
Общее количество заразившихся достигло 209 688 человек (прирост на 5,6 процента).
За сутки скончались 88 человек. Общее число смертей составило 1915. Выздоровели 2390 человек, всего – 34 306. Среди новых заразившихся у 42,4 процентов COVID-19 выявлен без клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|109740
|5551
|94882
|13790
|1068
|Московская область
|20558
|1133
|19127
|1236
|195
|Санкт-Петербург
|7404
|414
|5677
|1674
|53
|Нижегородская область
|4442
|262
|3752
|661
|29
|Республика Дагестан
|2653
|93
|1863
|772
|18
|Мурманская область
|2371
|31
|2096
|270
|5
|Краснодарский край
|1929
|99
|1285
|622
|22
|Свердловская область
|1844
|139
|1571
|270
|3
|Тульская область
|1795
|89
|1492
|291
|12
|Ростовская область
|1763
|89
|1354
|388
|21
|Калужская область
|1730
|89
|1487
|228
|15
|Республика Татарстан
|1671
|85
|1306
|360
|5
|Рязанская область
|1648
|88
|1428
|215
|5
|Брянская область
|1605
|68
|1088
|500
|17
|Республика Северная Осетия — Алания
|1575
|70
|1269
|296
|10
|Ленинградская область
|1500
|67
|1071
|423
|6
|Республика Башкортостан
|1491
|75
|1041
|435
|15
|Курская область
|1410
|71
|1106
|298
|6
|Тамбовская область
|1312
|91
|1031
|279
|2
|Владимирская область
|1249
|83
|1134
|100
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|1245
|77
|1043
|199
|3
|Республика Ингушетия
|1199
|47
|898
|272
|29
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1177
|72
|1008
|166
|3
|Республика Мордовия
|1148
|46
|924
|216
|8
|Республика Чувашия
|1144
|63
|931
|205
|8
|Красноярский край
|1143
|73
|845
|284
|14
|Ярославская область
|1114
|63
|941
|162
|11
|Новосибирская область
|1100
|75
|778
|307
|15
|Саратовская область
|1076
|69
|839
|233
|4
|Ставропольский край
|1050
|38
|741
|289
|20
|Челябинская область
|1041
|90
|788
|249
|4
|Орловская область
|1023
|50
|765
|249
|9
|Волгоградская область
|1012
|119
|706
|294
|12
|Самарская область
|951
|74
|816
|126
|9
|Оренбургская область
|937
|42
|648
|284
|5
|Республика Марий Эл
|903
|21
|304
|594
|5
|Хабаровский край
|896
|34
|544
|345
|7
|Тверская область
|867
|45
|541
|316
|10
|Приморский край
|856
|48
|653
|193
|10
|Липецкая область
|849
|48
|660
|186
|3
|Воронежская область
|848
|39
|504
|332
|12
|Республика Коми
|823
|20
|590
|219
|14
|Ульяновская область
|807
|42
|658
|145
|4
|Кировская область
|807
|46
|567
|236
|4
|Тюменская область
|803
|73
|505
|293
|5
|Пензенская область
|764
|41
|406
|350
|8
|Чеченская Республика
|759
|26
|329
|422
|8
|Ивановская область
|758
|79
|571
|177
|10
|Пермский край
|743
|8
|341
|391
|11
|Смоленская область
|738
|70
|477
|254
|7
|Астраханская область
|731
|58
|548
|177
|6
|Калининградская область
|713
|42
|514
|188
|11
|Белгородская область
|707
|48
|493
|208
|6
|Ханты-Мансийский АО
|693
|67
|442
|247
|4
|Алтайский край
|669
|28
|462
|204
|3
|Республика Бурятия
|570
|22
|388
|177
|5
|Карачаево-Черкесская Республика
|527
|18
|438
|86
|3
|Республика Саха (Якутия)
|510
|33
|400
|106
|4
|Новгородская область
|497
|28
|390
|102
|5
|Республика Калмыкия
|473
|18
|362
|105
|6
|Республика Хакасия
|425
|22
|321
|96
|8
|Архангельская область
|425
|25
|266
|156
|3
|Камчатский край
|376
|13
|326
|50
|0
|Удмуртская Республика
|370
|18
|230
|129
|11
|Костромская область
|357
|14
|247
|107
|3
|Забайкальский край
|305
|33
|194
|111
|0
|Псковская область
|293
|16
|219
|66
|8
|Иркутская область
|289
|18
|205
|80
|4
|Вологодская область
|286
|19
|187
|98
|1
|Омская область
|279
|34
|219
|54
|6
|Кемеровская область
|233
|19
|155
|72
|6
|Республика Адыгея
|224
|4
|44
|173
|7
|Томская область
|210
|19
|152
|56
|2
|Республика Крым
|189
|12
|123
|64
|2
|Еврейская автономная область
|179
|4
|144
|34
|1
|Магаданская область
|155
|1
|79
|73
|3
|Республика Карелия
|148
|20
|116
|32
|0
|Амурская область
|140
|5
|115
|24
|1
|Севастополь
|122
|3
|96
|24
|2
|Республика Тыва
|81
|21
|52
|29
|0
|Курганская область
|73
|2
|40
|33
|0
|Республика Алтай
|52
|1
|35
|17
|0
|Ненецкий автономный округ
|49
|0
|48
|1
|0
|Сахалинская область
|37
|0
|17
|20
|0
|Чукотский автономный округ
|30
|2
|19
|11
|0
По состоянию на 9 мая в России проведено 5 448 463 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом за истекший период 2020 года находилось 895 030 человек, под контролем остаются 243 434 человека.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 мая 4 024 737 человек. Пандемия охватила 187 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 85,9 тысячи человек (2,2 процента). За весь период пандемии скончался 279 311 пациент, более 1,37 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1 309 541 человек), Испания (223 578), Италия (218 268) и Великобритания (216 525). Россия пока находится на пятом месте по числу инфицированных.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 78 794 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.
Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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