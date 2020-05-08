Число инфицированных COVID-19 приближается к 4 миллионам

08.05.2020, 8:37, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 инфицированы 3 847 047 человек в 187 странах.

Прирост заразившихся за сутки составил 91,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 269 594 пациента, 1 285 946 человек выздоровели.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения новой коронавирусной инфекции, число выявленных случаев достигло 1 256 972, умерло 75 670, излечилось 195 036 человек.

В Испании заболели 221 447, умерли 26 070, выздоровели 128 511 человек.

Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразилось 215 858, умерло 29 958, вылечилось 96 276 человек.

Далее следуют Великобритания (207 977 заразившихся и 30 689 умерших), Россия (177 160 инфицированных и 1625 умерших), Франция (174 918 инфицированных и 25 990 умерших) и Германия (169 430 инфицированных и 7 392 умерших).

По данным Роспотребнадзора в России проведено более 4,9 миллиона тестов на новую коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остаётся 292 тысячи человек. Только за последние сутки в России провели 184 тысяч тестов на выявление инфекции.

Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Сообщалось, что смерть наступила в результате пневмонии – у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.