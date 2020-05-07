Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова в Рыбинске получила медицинские рециркуляторы воздуха

07.05.2020, 17:01, Новости

Теги: Бюджет, Здравоохранение

Оборудование передали руководителю лечебного учреждения депутаты Ярославской областной думы Владимир Денисов и Сергей Борисов.

В Рыбинске инфекционное отделение, в котором проходят лечение люди, зараженные коронавирусом, находится в городской больнице № 2 имени Н.И. Пирогова.

– Сейчас, во время пандемии коронавируса и самоизоляции – как никогда востребован труд врачей. В этот не простой для всех период нужно объединить усилия всего общества. Поэтому, проведя консультации с опытным и профессиональным врачом, возглавляющим горбольницу №2, Михаилом Цветковым, решили вместе с коллегами приобрести для этого медицинского учреждения бактерицидную ультрафиолетовую лампу, которой будет оборудовано как раз то отделение, в котором содержатся помещенные на карантин пациенты, – рассказал Сергей Борисов.

– В борьбе с короновирусом наши врачи находятся на передовой, и они в первую очередь сами должны быть защищены. А врачи из инфекционного отделения пироговской больницы всеми силами стараются предотвратить распространение инфекции и, рискуя своим здоровьем, лечат заболевших. Мы просто обязаны им помочь, чем можем, – добавил Владимир Денисов.

Михаил Цветков, главный врач городской больницы № 2 имени Н.И. Пирогова, выразил благодарность и отметил, что очень важно, что рециркуляторы воздуха передвижные. А всем жителям он порекомендовал соблюдать все меры предосторожности и без необходимости не выходить из дома.