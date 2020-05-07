Коронавирус. Статистика на утро 7 мая

07.05.2020, 7:35, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В мире, на утро 7 мая, количество людей, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, выросло на 91 517 человек.

Всего COVID-19 заразились 3 755 379 человек в 187 странах мира. Больше всего зараженных в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457), Великобритании (202 359), Франции (174 224), Германии (168 162) и России (165 929).

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,2 миллиона, за сутки показатель вырос на 37 325 человек.

Скончалось после заражения коронавирусом 263 831 человек. За сутки число смертей выросло на 6 554. В том числе в США скончались 73 431 человек, Великобритании — 30 150, в Италии — 29 684, Испании — 25 857, Франции — 25 812.

За предыдущие сутки в России зарегистрировано еще 10 559 случаев заболевания COVID-19 в 82 регионах (прирост на 6,8 процента). Накануне заболело 10 102 человека. За день умерли 86 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 составило 1537. За последние сутки выздоровели 1462 человека, общее количество выписанных пациентов выросло до 21 327 человек.

Наибольшее число новых случаев было выявлено в следующих регионах: Москва — 5858, Московская область — 829, Санкт-Петербург — 312, Нижегородская область — 272, Республика Дагестан — 181, Мурманская область — 136, Кабардино-Балкария — 105, Ямало-Ненецкий автономный округ — 105 и Республика Татарстан — 102.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.