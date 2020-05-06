Коронавирус отступать не спешит

06.05.2020, 8:11, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

На утро 6 мая в мире общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составило 3 663 911 человек. Прирост за сутки – 81,3 тысячи человек.

За весь период пандемии скончались 257 288 пациентов, 1,19 миллиона человек выздоровели.

Возглавляют тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран США – там выявлен 1 204 351 инфицированный. На втором месте находится Испания (219 329), на третьем – Италия (213 013).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США (71 064 умерших), Великобритании (29 501) и Италии (29 315).

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 155 370 человек. За сутки число выявленных больных увеличилось на 10 102. Суммарно за все время пандемии в России зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек. Было проведено 4,4 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.