В мире коронавирусом заразилось больше 3,5 млн человек
04.05.2020, 8:15, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
По состоянию на утро 4 мая во всем мире новой коронавирусной инфекцией заразилось 3 507 053 человека (+78,6 тысяч).
Жертвами COVID-19 стали 247 473 человека (+3,6 тысячи), выздоровело 1 125 308 (+32 тысячи) человек.
В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 158 041, умерло 67 682, излечилось 180 152 человека.
В Испании заболело 217 466, умерло 25 264, выздоровело 118 902 человека.
Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразилось 210 717, умерло 28 884, вылечилось 81 654 человека.
Далее следуют Великобритания (187 842 заразившихся и 28 520 умерших), Франция (168 925 инфицированных и 24 900 умерших) и Германия (165 664 заболевших и 6866 умерших).
Следом идет Россия (134 687 инфицированных и 1 280 скончавшихся) и Турция (126 045 заболевших и 3 397 умерших).
Бразилия перешагнула отметку в 100 тысяч инфицированных – там заболели 101 826 человек, умер 7051.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-2019, – это инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом.
У большинства заболевших COVID-19 наблюдаются легкие или умеренные симптомы, выздоровление происходит без специфического лечения.
Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, передается преимущественно через капли, выделяющиеся из дыхательных путей инфицированного человека при кашле, чихании или дыхании. Ввиду своей массы эти капли не задерживаются надолго в воздухе и быстро оседают на пол и другие поверхности.
Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, находясь в непосредственной близости от человека с COVID-19, или в результате переноса вируса руками с зараженной поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта.
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