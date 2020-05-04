В мире коронавирусом заразилось больше 3,5 млн человек

04.05.2020, 8:15, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

По состоянию на утро 4 мая во всем мире новой коронавирусной инфекцией заразилось 3 507 053 человека (+78,6 тысяч).

Жертвами COVID-19 стали 247 473 человека (+3,6 тысячи), выздоровело 1 125 308 (+32 тысячи) человек.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 158 041, умерло 67 682, излечилось 180 152 человека.

В Испании заболело 217 466, умерло 25 264, выздоровело 118 902 человека.

Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразилось 210 717, умерло 28 884, вылечилось 81 654 человека.

Далее следуют Великобритания (187 842 заразившихся и 28 520 умерших), Франция (168 925 инфицированных и 24 900 умерших) и Германия (165 664 заболевших и 6866 умерших).

Следом идет Россия (134 687 инфицированных и 1 280 скончавшихся) и Турция (126 045 заболевших и 3 397 умерших).

Бразилия перешагнула отметку в 100 тысяч инфицированных – там заболели 101 826 человек, умер 7051.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Болезнь, вызванная коронавирусной ‎инфекцией COVID-2019, – это инфекционное ‎заболевание, вызванное новым, ранее ‎неизвестным коронавирусом.

У большинства заболевших COVID-19 ‎наблюдаются легкие или умеренные ‎симптомы, выздоровление происходит без ‎специфического лечения. ‎

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, ‎передается преимущественно через капли, ‎выделяющиеся из дыхательных путей ‎инфицированного человека при кашле, ‎чихании или дыхании. Ввиду своей массы эти ‎капли не задерживаются надолго в воздухе и ‎быстро оседают на пол и другие поверхности.

Заразиться вирусом можно воздушно-‎капельным путем, находясь в ‎непосредственной близости от человека с ‎COVID-19, или в результате переноса вируса ‎руками с зараженной поверхности на ‎слизистые оболочки глаз, носа или рта.