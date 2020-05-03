Россия уступила Турции. Но ненадолго

03.05.2020, 10:04, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах.

Накануне прирост составил 9623 человека. Общее количество заразившихся достигло 134 687 (рост на 8,5 процентов).

Более половины новых больных (50,3%) не имели клинических проявлений заболевания.

За день умерло 58 человек (днем ранее — 57). Всего от COVID-19 в России погибли 1280 человек. За сутки выздоровели 1626 человек, всего — 16 639.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 68606 5948 60848 7029 729 Московская область 14136 822 13518 507 111 Санкт-Петербург 5029 295 3934 1061 34 Нижегородская область 2695 252 2333 346 16 Республика Дагестан 1798 136 1602 183 13 Мурманская область 1694 238 1568 122 4 Краснодарский край 1244 82 852 372 20 Тульская область 1218 83 1067 143 8 Ростовская область 1178 72 1057 112 9 Брянская область 1148 86 863 276 9 Калужская область 1136 71 1016 108 12 Свердловская область 1091 75 964 126 1 Рязанская область 1076 55 985 86 5 Ленинградская область 1037 62 846 188 3 Республика Татарстан 1031 71 914 115 2 Республика Башкортостан 1022 87 825 183 14 Республика Северная Осетия — Алания 990 69 898 86 6 Курская область 928 67 798 126 4 Республика Ингушетия 865 51 682 158 25 Владимирская область 830 55 786 37 7 Республика Мордовия 808 43 708 97 3 Тамбовская область 789 60 674 113 2 Красноярский край 781 17 617 153 11 Республика Чувашия 731 55 589 134 8 Ставропольский край 731 55 581 135 15 Ярославская область 710 76 606 99 5 Республика Коми 676 20 564 107 5 Республика Марий Эл 668 40 267 397 4 Орловская область 662 68 544 111 7 Тверская область 661 51 584 74 3 Кабардино-Балкарская Республика 634 90 531 101 2 Челябинская область 631 63 560 69 2 Хабаровский край 629 34 505 117 7 Новосибирская область 620 51 494 119 7 Оренбургская область 619 28 398 217 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 608 51 476 129 3 Воронежская область 602 37 480 113 9 Пермский край 595 39 420 166 9 Саратовская область 585 50 487 95 3 Кировская область 585 42 509 72 4 Чеченская Республика 553 28 259 286 8 Липецкая область 520 39 412 106 2 Самарская область 518 85 455 58 5 Пензенская область 512 31 335 170 7 Смоленская область 508 9 424 81 3 Ульяновская область 499 38 412 83 4 Алтайский край 498 47 421 76 1 Тюменская область 495 37 331 161 3 Приморский край 494 39 424 66 4 Астраханская область 487 76 390 93 4 Калининградская область 479 41 359 114 6 Волгоградская область 474 42 376 88 10 Ивановская область 456 22 365 87 4 Белгородская область 454 35 390 59 5 Ханты-Мансийский АО 449 35 328 118 3 Карачаево-Черкесская Республика 430 18 406 22 2 Республика Бурятия 355 30 249 102 4 Новгородская область 348 26 307 39 2 Камчатский край 311 25 281 30 0 Республика Калмыкия 283 29 225 53 5 Республика Саха (Якутия) 282 19 239 39 4 Республика Хакасия 272 6 243 22 7 Удмуртская Республика 271 27 206 56 9 Архангельская область 260 22 190 69 1 Костромская область 253 12 205 45 3 Вологодская область 219 20 151 68 0 Псковская область 195 18 168 19 8 Республика Адыгея 178 10 96 76 6 Забайкальский край 167 12 114 53 0 Кемеровская область 153 11 129 22 2 Иркутская область 150 20 88 58 4 Еврейская автономная область 143 9 130 13 0 Омская область 127 11 97 27 3 Томская область 119 17 91 27 1 Магаданская область 116 2 80 34 2 Республика Крым 104 4 66 38 0 Севастополь 89 3 77 10 2 Республика Карелия 85 4 72 13 0 Амурская область 79 7 65 13 1 Курганская область 51 2 40 11 0 Ненецкий автономный округ 45 11 44 1 0 Республика Тыва 43 3 14 29 0 Республика Алтай 36 1 35 1 0 Сахалинская область 26 2 7 19 0 Чукотский автономный округ 24 1 22 2 0

На утро 3 мая, в мире количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 243 837 человек, увеличившись за сутки на 5 054.

Всего в мире заболели новой коронавирусной 3 428 490 человека. За сутки обнаружилось 84 148 инфицированных (рост на 2,5 процента). Полностью излечились 1 095 873 человека.

Лидером по числу подтвержденных случаев COVID-19 остаются США, где количество зараженных составило 1 133 069 человек (скончалось 66 385). Испания находится на втором месте (216 582 и 25 100 умерло), Италия — на третьем (209 328 и 28 710), Великобритания — на четвертом (183 500 и 183 500), Франция — на пятом (168 518 и 24 763).

К утру 3 мая Россия уступила 7 место Турции с 124 375 заболевшими, но ненадолго.

По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России находилось 779 217 человек, по состоянию на 2 иая под контролем остаются 215 531 человек.