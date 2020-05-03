Россия уступила Турции. Но ненадолго
03.05.2020, 10:04, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах.
Накануне прирост составил 9623 человека. Общее количество заразившихся достигло 134 687 (рост на 8,5 процентов).
Более половины новых больных (50,3%) не имели клинических проявлений заболевания.
За день умерло 58 человек (днем ранее — 57). Всего от COVID-19 в России погибли 1280 человек. За сутки выздоровели 1626 человек, всего — 16 639.
Статистика по регионам:
|Регион
|Заболело
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|68606
|5948
|60848
|7029
|729
|Московская область
|14136
|822
|13518
|507
|111
|Санкт-Петербург
|5029
|295
|3934
|1061
|34
|Нижегородская область
|2695
|252
|2333
|346
|16
|Республика Дагестан
|1798
|136
|1602
|183
|13
|Мурманская область
|1694
|238
|1568
|122
|4
|Краснодарский край
|1244
|82
|852
|372
|20
|Тульская область
|1218
|83
|1067
|143
|8
|Ростовская область
|1178
|72
|1057
|112
|9
|Брянская область
|1148
|86
|863
|276
|9
|Калужская область
|1136
|71
|1016
|108
|12
|Свердловская область
|1091
|75
|964
|126
|1
|Рязанская область
|1076
|55
|985
|86
|5
|Ленинградская область
|1037
|62
|846
|188
|3
|Республика Татарстан
|1031
|71
|914
|115
|2
|Республика Башкортостан
|1022
|87
|825
|183
|14
|Республика Северная Осетия — Алания
|990
|69
|898
|86
|6
|Курская область
|928
|67
|798
|126
|4
|Республика Ингушетия
|865
|51
|682
|158
|25
|Владимирская область
|830
|55
|786
|37
|7
|Республика Мордовия
|808
|43
|708
|97
|3
|Тамбовская область
|789
|60
|674
|113
|2
|Красноярский край
|781
|17
|617
|153
|11
|Республика Чувашия
|731
|55
|589
|134
|8
|Ставропольский край
|731
|55
|581
|135
|15
|Ярославская область
|710
|76
|606
|99
|5
|Республика Коми
|676
|20
|564
|107
|5
|Республика Марий Эл
|668
|40
|267
|397
|4
|Орловская область
|662
|68
|544
|111
|7
|Тверская область
|661
|51
|584
|74
|3
|Кабардино-Балкарская Республика
|634
|90
|531
|101
|2
|Челябинская область
|631
|63
|560
|69
|2
|Хабаровский край
|629
|34
|505
|117
|7
|Новосибирская область
|620
|51
|494
|119
|7
|Оренбургская область
|619
|28
|398
|217
|4
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|608
|51
|476
|129
|3
|Воронежская область
|602
|37
|480
|113
|9
|Пермский край
|595
|39
|420
|166
|9
|Саратовская область
|585
|50
|487
|95
|3
|Кировская область
|585
|42
|509
|72
|4
|Чеченская Республика
|553
|28
|259
|286
|8
|Липецкая область
|520
|39
|412
|106
|2
|Самарская область
|518
|85
|455
|58
|5
|Пензенская область
|512
|31
|335
|170
|7
|Смоленская область
|508
|9
|424
|81
|3
|Ульяновская область
|499
|38
|412
|83
|4
|Алтайский край
|498
|47
|421
|76
|1
|Тюменская область
|495
|37
|331
|161
|3
|Приморский край
|494
|39
|424
|66
|4
|Астраханская область
|487
|76
|390
|93
|4
|Калининградская область
|479
|41
|359
|114
|6
|Волгоградская область
|474
|42
|376
|88
|10
|Ивановская область
|456
|22
|365
|87
|4
|Белгородская область
|454
|35
|390
|59
|5
|Ханты-Мансийский АО
|449
|35
|328
|118
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|430
|18
|406
|22
|2
|Республика Бурятия
|355
|30
|249
|102
|4
|Новгородская область
|348
|26
|307
|39
|2
|Камчатский край
|311
|25
|281
|30
|0
|Республика Калмыкия
|283
|29
|225
|53
|5
|Республика Саха (Якутия)
|282
|19
|239
|39
|4
|Республика Хакасия
|272
|6
|243
|22
|7
|Удмуртская Республика
|271
|27
|206
|56
|9
|Архангельская область
|260
|22
|190
|69
|1
|Костромская область
|253
|12
|205
|45
|3
|Вологодская область
|219
|20
|151
|68
|0
|Псковская область
|195
|18
|168
|19
|8
|Республика Адыгея
|178
|10
|96
|76
|6
|Забайкальский край
|167
|12
|114
|53
|0
|Кемеровская область
|153
|11
|129
|22
|2
|Иркутская область
|150
|20
|88
|58
|4
|Еврейская автономная область
|143
|9
|130
|13
|0
|Омская область
|127
|11
|97
|27
|3
|Томская область
|119
|17
|91
|27
|1
|Магаданская область
|116
|2
|80
|34
|2
|Республика Крым
|104
|4
|66
|38
|0
|Севастополь
|89
|3
|77
|10
|2
|Республика Карелия
|85
|4
|72
|13
|0
|Амурская область
|79
|7
|65
|13
|1
|Курганская область
|51
|2
|40
|11
|0
|Ненецкий автономный округ
|45
|11
|44
|1
|0
|Республика Тыва
|43
|3
|14
|29
|0
|Республика Алтай
|36
|1
|35
|1
|0
|Сахалинская область
|26
|2
|7
|19
|0
|Чукотский автономный округ
|24
|1
|22
|2
|0
На утро 3 мая, в мире количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 243 837 человек, увеличившись за сутки на 5 054.
Всего в мире заболели новой коронавирусной 3 428 490 человека. За сутки обнаружилось 84 148 инфицированных (рост на 2,5 процента). Полностью излечились 1 095 873 человека.
Лидером по числу подтвержденных случаев COVID-19 остаются США, где количество зараженных составило 1 133 069 человек (скончалось 66 385). Испания находится на втором месте (216 582 и 25 100 умерло), Италия — на третьем (209 328 и 28 710), Великобритания — на четвертом (183 500 и 183 500), Франция — на пятом (168 518 и 24 763).
К утру 3 мая Россия уступила 7 место Турции с 124 375 заболевшими, но ненадолго.
По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России находилось 779 217 человек, по состоянию на 2 иая под контролем остаются 215 531 человек.
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