Россия уступила Турции. Но ненадолго
 

Россия уступила Турции. Но ненадолго

03.05.2020, 10:04, Коронавирус
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За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах.

Накануне прирост составил 9623 человека. Общее количество заразившихся достигло 134 687 (рост на 8,5 процентов).

Более половины новых больных (50,3%) не имели клинических проявлений заболевания.

За день умерло 58 человек (днем ранее — 57). Всего от COVID-19 в России погибли 1280 человек. За сутки выздоровели 1626 человек, всего — 16 639.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 68606 5948 60848 7029 729
Московская область 14136 822 13518 507 111
Санкт-Петербург 5029 295 3934 1061 34
Нижегородская область 2695 252 2333 346 16
Республика Дагестан 1798 136 1602 183 13
Мурманская область 1694 238 1568 122 4
Краснодарский край 1244 82 852 372 20
Тульская область 1218 83 1067 143 8
Ростовская область 1178 72 1057 112 9
Брянская область 1148 86 863 276 9
Калужская область 1136 71 1016 108 12
Свердловская область 1091 75 964 126 1
Рязанская область 1076 55 985 86 5
Ленинградская область 1037 62 846 188 3
Республика Татарстан 1031 71 914 115 2
Республика Башкортостан 1022 87 825 183 14
Республика Северная Осетия — Алания 990 69 898 86 6
Курская область 928 67 798 126 4
Республика Ингушетия 865 51 682 158 25
Владимирская область 830 55 786 37 7
Республика Мордовия 808 43 708 97 3
Тамбовская область 789 60 674 113 2
Красноярский край 781 17 617 153 11
Республика Чувашия 731 55 589 134 8
Ставропольский край 731 55 581 135 15
Ярославская область 710 76 606 99 5
Республика Коми 676 20 564 107 5
Республика Марий Эл 668 40 267 397 4
Орловская область 662 68 544 111 7
Тверская область 661 51 584 74 3
Кабардино-Балкарская Республика 634 90 531 101 2
Челябинская область 631 63 560 69 2
Хабаровский край 629 34 505 117 7
Новосибирская область 620 51 494 119 7
Оренбургская область 619 28 398 217 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 608 51 476 129 3
Воронежская область 602 37 480 113 9
Пермский край 595 39 420 166 9
Саратовская область 585 50 487 95 3
Кировская область 585 42 509 72 4
Чеченская Республика 553 28 259 286 8
Липецкая область 520 39 412 106 2
Самарская область 518 85 455 58 5
Пензенская область 512 31 335 170 7
Смоленская область 508 9 424 81 3
Ульяновская область 499 38 412 83 4
Алтайский край 498 47 421 76 1
Тюменская область 495 37 331 161 3
Приморский край 494 39 424 66 4
Астраханская область 487 76 390 93 4
Калининградская область 479 41 359 114 6
Волгоградская область 474 42 376 88 10
Ивановская область 456 22 365 87 4
Белгородская область 454 35 390 59 5
Ханты-Мансийский АО 449 35 328 118 3
Карачаево-Черкесская Республика 430 18 406 22 2
Республика Бурятия 355 30 249 102 4
Новгородская область 348 26 307 39 2
Камчатский край 311 25 281 30 0
Республика Калмыкия 283 29 225 53 5
Республика Саха (Якутия) 282 19 239 39 4
Республика Хакасия 272 6 243 22 7
Удмуртская Республика 271 27 206 56 9
Архангельская область 260 22 190 69 1
Костромская область 253 12 205 45 3
Вологодская область 219 20 151 68 0
Псковская область 195 18 168 19 8
Республика Адыгея 178 10 96 76 6
Забайкальский край 167 12 114 53 0
Кемеровская область 153 11 129 22 2
Иркутская область 150 20 88 58 4
Еврейская автономная область 143 9 130 13 0
Омская область 127 11 97 27 3
Томская область 119 17 91 27 1
Магаданская область 116 2 80 34 2
Республика Крым 104 4 66 38 0
Севастополь 89 3 77 10 2
Республика Карелия 85 4 72 13 0
Амурская область 79 7 65 13 1
Курганская область 51 2 40 11 0
Ненецкий автономный округ 45 11 44 1 0
Республика Тыва 43 3 14 29 0
Республика Алтай 36 1 35 1 0
Сахалинская область 26 2 7 19 0
Чукотский автономный округ 24 1 22 2 0

На утро 3 мая, в мире количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 243 837 человек, увеличившись за сутки на 5 054.

Всего в мире заболели новой коронавирусной 3 428 490 человека. За сутки обнаружилось 84 148 инфицированных (рост на 2,5 процента). Полностью излечились 1 095 873 человека.

Лидером по числу подтвержденных случаев COVID-19 остаются США, где количество зараженных составило 1 133 069 человек (скончалось 66 385). Испания находится на втором месте (216 582 и 25 100 умерло), Италия — на третьем (209 328 и 28 710), Великобритания — на четвертом (183 500 и 183 500), Франция — на пятом (168 518 и 24 763).

К утру 3 мая Россия уступила 7 место Турции с 124 375 заболевшими, но ненадолго.

По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России находилось 779 217 человек, по состоянию на 2 иая под контролем остаются 215 531 человек.



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