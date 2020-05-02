Коронавирус. Статистика

02.05.2020, 8:11, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки число людей, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, в мире выросло на 87 253 человека.

Всего заразились 3 344 274 человек. Больше всего зараженных в США (1 103 781), Испании (213 435), Италии (207 428), Великобритании (178 685), Франции (167 305) и Германии (164 077).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 38 589 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 238 775. За сутки число смертей выросло на 5275. В Италии скончались 28 236 человек, Великобритании — 27 510, Франции — 24 594.

В России за предыдущие сутки зарегистрировано 7933 новых случая заболевания COVID-19 во всех 85 регионах. Это максимальное число за все время. Накануне прирост составил 7099 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 114 431. Умерли за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 1169. Выздоровел 1601 человек, за все время — 13 220.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.