Бизнес региона получил первые кредиты под 0 процентов на поддержание занятости
 

Бизнес региона получил первые кредиты под 0 процентов на поддержание занятости

02.05.2020, 7:44, Новости
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По данным ярославского отделения Банка России на 22 апреля в кредитные организации поступило 153 обращения субъектов МСП ярославского региона на получение кредитов “на зарплату” под 0 процентов, из которых 84 заявки одобрено на сумму 131 млн рублей.

Из общего количества обращений ¾ заявок поступило от юридических лиц, ¼ – от индивидуальных предпринимателей.

С 20 марта по 22 апреля в банки поступила 801 заявка на реструктуризацию кредитов от субъектов МСП ярославского региона. За последнюю неделю число поданных заявок выросло на 20%, а количество одобренных на 22%. По количеству обращений преобладают заявки индивидуальных предпринимателей – 60% от общего количества, 40% заявок приходится на юридические лица. Половина поданных обращений поступила в рамках закона о кредитных каникулах, другая половина – по собственным программам банков по реструктуризации. Доля отказов по заявкам МСБ составляет 10%. По решению кредиторов 389 предприятий и предпринимателей ушли на кредитные каникулы, то есть получили отсрочку по платежам на 6 месяцев, 331 субъект МСП согласовал с банком пониженный размер платежей, приемлемый для бизнеса в этот период.

Оперативная информация о принятых Банком России мерах по поддержке граждан и бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса и их реализации размещается на официальном сайте cbr.ru



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