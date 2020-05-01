Коронавирус не отступает

01.05.2020, 10:25, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В России за последние сутки зарегистрировано 7933 новых случая заболевания COVID-19 во всех 85 регионах. Это максимальное число за все время. Накануне прирост составил 7099 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 114 431.

Умерли за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 1169. Выздоровел 1601 человек, за все время — 13 220.

Статистика по регионам:

Регион Заболело Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 57300 3561 50876 5766 658 Московская область 12507 797 11940 458 109 Санкт-Петербург 4411 349 3599 779 33 Нижегородская область 2123 179 1820 289 14 Республика Дагестан 1553 164 1427 114 12 Мурманская область 1313 86 1196 113 4 Краснодарский край 1083 66 786 277 20 Тульская область 1047 82 919 121 7 Ростовская область 1026 83 919 98 9 Калужская область 1006 121 940 54 12 Брянская область 989 88 740 240 9 Свердловская область 935 232 832 102 1 Ленинградская область 929 44 800 126 3 Рязанская область 923 43 854 64 5 Республика Татарстан 894 71 805 88 1 Республика Башкортостан 843 77 662 167 14 Республика Северная Осетия — Алания 836 73 748 84 4 Курская область 792 66 694 94 4 Республика Ингушетия 769 47 618 129 22 Республика Мордовия 728 30 639 86 3 Владимирская область 715 46 671 37 7 Красноярский край 714 48 581 124 9 Тамбовская область 675 63 567 106 2 Ставропольский край 651 89 536 101 14 Республика Коми 649 28 580 64 5 Республика Чувашия 627 41 502 117 8 Республика Марий Эл 597 31 262 332 3 Ярославская область 570 64 502 63 5 Оренбургская область 569 49 387 179 3 Хабаровский край 566 30 488 73 5 Тверская область 564 29 487 74 3 Орловская область 562 37 475 82 5 Челябинская область 538 44 480 57 1 Воронежская область 529 36 446 74 9 Новосибирская область 526 55 441 80 5 Пермский край 524 24 422 95 7 Ямало-Ненецкий автономный округ 514 51 397 116 1 Кировская область 511 18 461 46 4 Чеченская Республика 504 19 266 231 7 Кабардино-Балкарская Республика 499 43 419 78 2 Саратовская область 487 49 433 52 2 Смоленская область 455 26 425 27 3 Пензенская область 448 44 309 132 7 Липецкая область 446 31 355 89 2 Тюменская область 442 7 330 109 3 Приморский край 430 27 367 59 4 Ульяновская область 429 23 360 65 4 Алтайский край 423 41 367 55 1 Ханты-Мансийский АО 405 18 322 80 3 Ивановская область 403 44 321 79 3 Карачаево-Черкесская Республика 398 46 382 14 2 Калининградская область 395 37 317 73 5 Самарская область 392 25 335 52 5 Волгоградская область 386 42 312 66 8 Астраханская область 384 19 299 81 4 Белгородская область 383 28 331 47 5 Новгородская область 297 18 269 26 2 Республика Бурятия 297 26 199 94 4 Камчатский край 281 16 262 19 0 Республика Хакасия 257 25 228 22 7 Удмуртская Республика 237 9 198 31 8 Республика Калмыкия 231 39 189 39 3 Республика Саха (Якутия) 229 22 197 29 3 Костромская область 227 16 191 33 3 Архангельская область 213 15 157 51 5 Вологодская область 184 11 134 50 0 Республика Адыгея 165 2 114 48 3 Псковская область 153 4 128 17 8 Забайкальский край 134 20 95 39 0 Еврейская автономная область 131 7 118 13 0 Кемеровская область 128 2 107 19 2 Иркутская область 123 18 69 50 4 Магаданская область 110 9 105 3 2 Омская область 107 10 78 26 3 Томская область 97 8 72 24 1 Республика Крым 92 3 57 35 0 Севастополь 85 7 76 9 0 Республика Карелия 74 8 63 11 0 Амурская область 67 11 54 12 1 Курганская область 45 5 34 11 0 Республика Тыва 39 6 10 29 0 Ненецкий автономный округ 34 1 33 1 0 Республика Алтай 33 1 33 0 0 Сахалинская область 24 1 5 19 0 Чукотский автономный округ 20 2 18 2 0

В мире по состоянию на 1 мая ы пире зарегистрировано 3 305 068 подтверждённых случаев (прирост за сутки 88301 случая; 2,8 процента). В 182 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 220 683 случая (за последние сутки прирост 88289 – 2,8 процента).

Под медицинским наблюдением в России остается более 208 тыс. человек. За последние сутки провели 194,5 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,49 млн исследований.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на восьмом месте по числу зараженных коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в США (более 1 млн), Испании (свыше 236,8 тыс.) и Италии (более 203 тыс.).