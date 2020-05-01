Коронавирус не отступает
01.05.2020, 10:25, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
В России за последние сутки зарегистрировано 7933 новых случая заболевания COVID-19 во всех 85 регионах. Это максимальное число за все время. Накануне прирост составил 7099 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 114 431.
Умерли за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 1169. Выздоровел 1601 человек, за все время — 13 220.
Статистика по регионам:
|Регион
|Заболело
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|57300
|3561
|50876
|5766
|658
|Московская область
|12507
|797
|11940
|458
|109
|Санкт-Петербург
|4411
|349
|3599
|779
|33
|Нижегородская область
|2123
|179
|1820
|289
|14
|Республика Дагестан
|1553
|164
|1427
|114
|12
|Мурманская область
|1313
|86
|1196
|113
|4
|Краснодарский край
|1083
|66
|786
|277
|20
|Тульская область
|1047
|82
|919
|121
|7
|Ростовская область
|1026
|83
|919
|98
|9
|Калужская область
|1006
|121
|940
|54
|12
|Брянская область
|989
|88
|740
|240
|9
|Свердловская область
|935
|232
|832
|102
|1
|Ленинградская область
|929
|44
|800
|126
|3
|Рязанская область
|923
|43
|854
|64
|5
|Республика Татарстан
|894
|71
|805
|88
|1
|Республика Башкортостан
|843
|77
|662
|167
|14
|Республика Северная Осетия — Алания
|836
|73
|748
|84
|4
|Курская область
|792
|66
|694
|94
|4
|Республика Ингушетия
|769
|47
|618
|129
|22
|Республика Мордовия
|728
|30
|639
|86
|3
|Владимирская область
|715
|46
|671
|37
|7
|Красноярский край
|714
|48
|581
|124
|9
|Тамбовская область
|675
|63
|567
|106
|2
|Ставропольский край
|651
|89
|536
|101
|14
|Республика Коми
|649
|28
|580
|64
|5
|Республика Чувашия
|627
|41
|502
|117
|8
|Республика Марий Эл
|597
|31
|262
|332
|3
|Ярославская область
|570
|64
|502
|63
|5
|Оренбургская область
|569
|49
|387
|179
|3
|Хабаровский край
|566
|30
|488
|73
|5
|Тверская область
|564
|29
|487
|74
|3
|Орловская область
|562
|37
|475
|82
|5
|Челябинская область
|538
|44
|480
|57
|1
|Воронежская область
|529
|36
|446
|74
|9
|Новосибирская область
|526
|55
|441
|80
|5
|Пермский край
|524
|24
|422
|95
|7
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|514
|51
|397
|116
|1
|Кировская область
|511
|18
|461
|46
|4
|Чеченская Республика
|504
|19
|266
|231
|7
|Кабардино-Балкарская Республика
|499
|43
|419
|78
|2
|Саратовская область
|487
|49
|433
|52
|2
|Смоленская область
|455
|26
|425
|27
|3
|Пензенская область
|448
|44
|309
|132
|7
|Липецкая область
|446
|31
|355
|89
|2
|Тюменская область
|442
|7
|330
|109
|3
|Приморский край
|430
|27
|367
|59
|4
|Ульяновская область
|429
|23
|360
|65
|4
|Алтайский край
|423
|41
|367
|55
|1
|Ханты-Мансийский АО
|405
|18
|322
|80
|3
|Ивановская область
|403
|44
|321
|79
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|398
|46
|382
|14
|2
|Калининградская область
|395
|37
|317
|73
|5
|Самарская область
|392
|25
|335
|52
|5
|Волгоградская область
|386
|42
|312
|66
|8
|Астраханская область
|384
|19
|299
|81
|4
|Белгородская область
|383
|28
|331
|47
|5
|Новгородская область
|297
|18
|269
|26
|2
|Республика Бурятия
|297
|26
|199
|94
|4
|Камчатский край
|281
|16
|262
|19
|0
|Республика Хакасия
|257
|25
|228
|22
|7
|Удмуртская Республика
|237
|9
|198
|31
|8
|Республика Калмыкия
|231
|39
|189
|39
|3
|Республика Саха (Якутия)
|229
|22
|197
|29
|3
|Костромская область
|227
|16
|191
|33
|3
|Архангельская область
|213
|15
|157
|51
|5
|Вологодская область
|184
|11
|134
|50
|0
|Республика Адыгея
|165
|2
|114
|48
|3
|Псковская область
|153
|4
|128
|17
|8
|Забайкальский край
|134
|20
|95
|39
|0
|Еврейская автономная область
|131
|7
|118
|13
|0
|Кемеровская область
|128
|2
|107
|19
|2
|Иркутская область
|123
|18
|69
|50
|4
|Магаданская область
|110
|9
|105
|3
|2
|Омская область
|107
|10
|78
|26
|3
|Томская область
|97
|8
|72
|24
|1
|Республика Крым
|92
|3
|57
|35
|0
|Севастополь
|85
|7
|76
|9
|0
|Республика Карелия
|74
|8
|63
|11
|0
|Амурская область
|67
|11
|54
|12
|1
|Курганская область
|45
|5
|34
|11
|0
|Республика Тыва
|39
|6
|10
|29
|0
|Ненецкий автономный округ
|34
|1
|33
|1
|0
|Республика Алтай
|33
|1
|33
|0
|0
|Сахалинская область
|24
|1
|5
|19
|0
|Чукотский автономный округ
|20
|2
|18
|2
|0
В мире по состоянию на 1 мая ы пире зарегистрировано 3 305 068 подтверждённых случаев (прирост за сутки 88301 случая; 2,8 процента). В 182 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 220 683 случая (за последние сутки прирост 88289 – 2,8 процента).
Под медицинским наблюдением в России остается более 208 тыс. человек. За последние сутки провели 194,5 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,49 млн исследований.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на восьмом месте по числу зараженных коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в США (более 1 млн), Испании (свыше 236,8 тыс.) и Италии (более 203 тыс.).
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