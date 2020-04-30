Почти 300 тысяч смертей и миллион выздоровевших

30.04.2020, 8:42, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

На утро 30 апреля, общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 194 663 человек (рост за сутки на 2,7 процента).

Зафиксировано 227 671 случай летального исхода, 980 761 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 039 909 человек), далее следуют Испания (236 899), Италия (203 591), Франция (166 543) и Великобритания (166 441).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (60 966), Италия (27 682), Великобритания (26 166), Испания (24 275) и Франция (24 121).

В России за предыдущие сутки зарегистрирован 5841 новый случай заболевания COVID-19 в 82 регионах (рост за сутки на 6,3 процента). Накануне прирост составил 6411 человек. Общее число заразившихся достигло 99 399. Умерли – 108 человек, общее число скончавшихся достигло 972. Выздоровели 1830 человек, за все время — 10 286.

Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 735 592 человека, по состоянию на 29 апреля под контролем остаются 208 236 человек. Проведено 3 498 308 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Напомним, первым гражданином России, официально заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через 4 дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. К тому моменту два находившихся в России гражданина Китая, у которых коронавирус был выявлен еще 31 января, были выписаны и покинули страну. А 19 марта в московской больнице умерла первая в России пациентка с коронавирусом. Сообщалось, что смерть наступила в результате пневмонии – у 79-летней женщины было несколько хронических заболеваний.