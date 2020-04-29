Статистика неутешительная

29.04.2020, 8:13, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В целом по миру число заболевших новой коронавирусной инфекцией на утро 29 апреля составляет 3 116 992.

Прирост инфицированных за последние сутки около 2,4 процента (в России +7,4 процента). Выздоровело на сегодняшний день 928 930 человек.

С начала пандемии число умерших выросло до 217 183. Большая часть летальных случаев за это время приходится на США – 58 355. В Италии скончалось 27 359 человек, в Испании – 23 822, во Франции – 23 694, в Великобритании – 21 745.

В США зарегистрировали 1 012 583 случай заражения новым коронавирусом, в Испании – 232 128, в Италии – 201 505, во Франции – 169 053, в Великобритании – 162 350, в Германии – 159 912, в Турции – 114 653.

В России за предыдущие сутки зарегистрированы 6411 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего – 93 558. Выписаны по выздоровлению 1110 человек, за весь период – 8456. За сутки умерли 72 пациента с диагнозом COVID-19. За весь период – 867 человек.

По количеству зараженных Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место среди всех стран мира.

Больше всего вчера новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве — 3075 (всего 48 426), Московской области — 523 (10 231) и Санкт-Петербурге — 198 (3436). Среди всех новых заболевших 40,7 процентов не имели клинических проявлений болезни.

При этом, в министерстве здравоохранения России объяснили, почему темпы пандемии коронавируса в России ниже, чем в США и Европе. По оценке чиновников, связано это с низкой плотностью и мобильностью населения и небольшим количеством туристов.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.