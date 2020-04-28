Рыбинская городская больница №3 готова принимать пациентов с коронавирусом

28.04.2020, 9:40, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Рыбинская городская больница №3 переформирована под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас медицинское учреждение готово принять одновременно 60 зараженных, но в случае необходимости количество коек может быть увеличено.

Все палаты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Дыхательные аппараты высокого класса подсоединены к кислородной точке и готовы к эксплуатации. Сотрудники больницы прошли подготовку для работы с зараженными коронавирусом пациентами.

В госпитале будут задействованы как штатные специалисты, так и медперсонал из других лечебных учреждений, в том числе мобильные врачебно-сестринские бригады.

Пока ни одного пациента с COVID-19 в этой больнице нет.

– Ничего подобного в нашей практике не было. Обычно оказываем помощь терапевтического, ревматологического, офтальмологического профиля, – сказал главный врач Рыбинской городской больницы №3 Павел Ширманов. – В настоящее время все эти виды деятельности прекращены. Пациентов перенаправляют в другие лечебные учреждения.

Стационарная помощь по терапии переведена в ГУЗ ЯО городская больница №4, неотложная офтальмологическая помощь оказывается в здании поликлиники ГУЗ ЯО городская больница № 3 (кабинет 111) – круглосуточно. Доступ в часы работы поликлиники – через центральный вход, в нерабочие часы – со стороны филиала скорой помощи (задний фасад здания поликлиники). Отделение сестринского ухода функционирует в отдельном здании в обычном режиме.

Всего в соответствии с предварительными расчетами Министерства здравоохранения Российской Федерации региону необходимо 627 коек для больных коронавирусом. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 подготовлены несколько медицинских учреждений: Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Клиническая больница имени Н.А.Семашко в Ярославле, Ярославская центральная районная больница и городская больница №3 в Рыбинске.