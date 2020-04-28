Больше 3 миллионов зараженных

28.04.2020, 8:24, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Статистика коронавируса преодолела новый психологический барьер – число заболевших в мире превысило отметку в 3 млн человек (3 041 777). Из них почти миллион – жители США.

С начала пандемии число умерших выросло до 211 159. Треть летальных случаев за это время приходится на США – 56 245. В Италии скончалось 26 977 человек, в Испании – 23 521, во Франции – 23 327, в Великобритании – 21 157.

В США зарегистрировали 988 451 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в Испании – 229 422, в Италии – 199 414, во Франции – 165 964, в Германии – 158 758, в Великобритании – 158 348, в Турции – 112 261, в Иране – 91 472, в России – 87 147.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.